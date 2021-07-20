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Мишустин назвал пандемию коронавируса испытанием для авиапрома
Мишустин назвал пандемию коронавируса испытанием для авиапрома - РИА Новости, 20.07.2021
Мишустин назвал пандемию коронавируса испытанием для авиапрома
Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветствии участникам, организаторам и гостям Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 подчеркнул, что... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T14:11
2021-07-20T14:24
макс-2021
михаил мишустин
жуковский
экономика
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветствии участникам, организаторам и гостям Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 подчеркнул, что пандемия новой коронавирусной инфекции стала испытанием для авиапрома, но российские компании успешно справляются со сложной ситуацией, не сбавляют темп разработок, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.Мишустин отметил, что год от года МАКС пользуется огромным интересом, расширяется география его участников. По его словам, салон – это прекрасная возможность для делового общения, обсуждения актуальных вопросов, обмена идеями, заключения взаимовыгодных контрактов. Кроме того, МАКС, по мнению премьера, демонстрирует высочайший интеллектуальный и научно-технический потенциал России, богатые традиции отечественного самолётостроения."Коронавирусная инфекция стала серьёзным испытанием для экономики и авиационной промышленности. Несмотря на это, российские производители при поддержке государства смогли обратить кризис в новые возможности. Компании успешно справляются со сложной ситуацией, не сбавляют темп разработок, проводят испытания, готовят к выводу на рынок гражданские самолёты и вертолёты нового поколения", - отметил Мишустин.Как подчеркнул премьер, ярким примером этого станет демонстрация на МАКС-2021 лайнера МС-21-310, лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В, регионального турбовинтового пассажирского самолёта Ил-114-300."Уверен, особый интерес у посетителей вызовет лётная программа, в которой будет продемонстрировано высочайшее мастерство, слаженность и красота полёта пилотажных групп Военно-воздушных сил России и гостей из зарубежных государств", - добавил он.По мнению Мишустина, салон МАКС позволяет не только увидеть всё многообразие современного авиационного рынка, но и понять перспективы авиастроения."Мы видим их – в гибких умных производствах, сквозных цифровых решениях, использовании искусственного интеллекта, широком внедрении беспилотных и роботизированных систем. Особое внимание необходимо уделять подготовке высококвалифицированных специалистов", - добавил он.Российский премьер пожелал участникам и гостям салона успехов, плодотворных встреч, контактов и чистого неба над головой.Международный авиационно-космический салон (МАКС) – выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением; сопровождается демонстрационными полетами летательных аппаратов. Проводится регулярно в подмосковном городе Жуковский один раз в два года, по нечетным годам. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиафорумов, в числе которых Le Bourget и Farnborough, ILA Berlin Air Show, Dubai Airshow, Airshow China и другие.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
https://ria.ru/20210720/aviatsiya-1742025874.html
https://ria.ru/20210720/maks-1742026729.html
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макс-2021, михаил мишустин, жуковский, экономика
14:11 20.07.2021 (обновлено: 14:24 20.07.2021)
 
Мишустин назвал пандемию коронавируса испытанием для авиапрома

Мишустин: пандемия стала испытанием для авиапрома, но российские компании справляются с ситуацией

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкРоссийский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт МС-21-300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
Российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт МС-21-300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветствии участникам, организаторам и гостям Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 подчеркнул, что пандемия новой коронавирусной инфекции стала испытанием для авиапрома, но российские компании успешно справляются со сложной ситуацией, не сбавляют темп разработок, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Мишустин отметил, что год от года МАКС пользуется огромным интересом, расширяется география его участников. По его словам, салон – это прекрасная возможность для делового общения, обсуждения актуальных вопросов, обмена идеями, заключения взаимовыгодных контрактов. Кроме того, МАКС, по мнению премьера, демонстрирует высочайший интеллектуальный и научно-технический потенциал России, богатые традиции отечественного самолётостроения.
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"Коронавирусная инфекция стала серьёзным испытанием для экономики и авиационной промышленности. Несмотря на это, российские производители при поддержке государства смогли обратить кризис в новые возможности. Компании успешно справляются со сложной ситуацией, не сбавляют темп разработок, проводят испытания, готовят к выводу на рынок гражданские самолёты и вертолёты нового поколения", - отметил Мишустин.
Как подчеркнул премьер, ярким примером этого станет демонстрация на МАКС-2021 лайнера МС-21-310, лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В, регионального турбовинтового пассажирского самолёта Ил-114-300.
"Уверен, особый интерес у посетителей вызовет лётная программа, в которой будет продемонстрировано высочайшее мастерство, слаженность и красота полёта пилотажных групп Военно-воздушных сил России и гостей из зарубежных государств", - добавил он.
По мнению Мишустина, салон МАКС позволяет не только увидеть всё многообразие современного авиационного рынка, но и понять перспективы авиастроения.
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"Мы видим их – в гибких умных производствах, сквозных цифровых решениях, использовании искусственного интеллекта, широком внедрении беспилотных и роботизированных систем. Особое внимание необходимо уделять подготовке высококвалифицированных специалистов", - добавил он.
Российский премьер пожелал участникам и гостям салона успехов, плодотворных встреч, контактов и чистого неба над головой.
Международный авиационно-космический салон (МАКС) – выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением; сопровождается демонстрационными полетами летательных аппаратов. Проводится регулярно в подмосковном городе Жуковский один раз в два года, по нечетным годам. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиафорумов, в числе которых Le Bourget и Farnborough, ILA Berlin Air Show, Dubai Airshow, Airshow China и другие.
Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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Международный авиационно-космический салон МАКС
 
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