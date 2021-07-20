Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210720/avariya-1742118285.html
В Новой Москве грузовик насмерть сбил двух человек
В Новой Москве грузовик насмерть сбил двух человек - РИА Новости, 20.07.2021
В Новой Москве грузовик насмерть сбил двух человек
Грузовик сбил двух человек в Новой Москве, сообщается в Telegram-канале ГИБДД Москвы. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T23:41
2021-07-20T23:54
новая москва
telegram (приложение)
авто
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Грузовик сбил двух человек в Новой Москве, сообщается в Telegram-канале ГИБДД Москвы."На 73-м километре Варшавского шоссе водитель фуры совершил наезд на женщину и мужчину, передвигавшихся по проезжей части. Предположительно, погибшие могли находиться в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.Отмечается, что ДТП произошло в районе деревни Кресты. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.Уточняется, что на место аварии выехала следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20210720/taksi-1742016425.html
новая москва
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_6425ca183ecdd5edb29918f2c151334c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новая москва, telegram (приложение), авто, москва, происшествия
23:41 20.07.2021 (обновлено: 23:54 20.07.2021)
 
В Новой Москве грузовик насмерть сбил двух человек

В Новой Москве грузовик насмерть сбил двух человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Грузовик сбил двух человек в Новой Москве, сообщается в Telegram-канале ГИБДД Москвы.
"На 73-м километре Варшавского шоссе водитель фуры совершил наезд на женщину и мужчину, передвигавшихся по проезжей части. Предположительно, погибшие могли находиться в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.
ДТП на Боровском шосее в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 13:05
В Новой Москве пять человек пострадали в ДТП с такси
Отмечается, что ДТП произошло в районе деревни Кресты. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
Уточняется, что на место аварии выехала следственно-оперативная группа.
 
Новая МоскваTelegram (приложение)АвтоМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:24В Туве медведица напала на местного жителя
06:43В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля
06:35В "Векторе" оценили опасность оспы обезьян для человека
06:00В Мосжилинспекции предлагают пересмотреть институт собрания собственников
05:42Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бывшую тещу
05:04Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
05:00Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку в квартирах
04:35Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19
04:26В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом
04:24Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма COVID-19
04:15Эксперт рассказал, как сэкономить на работе кондиционера
04:13Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ
04:05В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву может вернуться жара
03:58Стас Пьеха рассказал о состоянии сына после избиения
03:56В ФСВТС рассказали о просьбе инозаказчика о полете на МиГ-35 на МАКС-2021
03:45Диетолог рассказала, что будет, если несколько дней есть только ягоды
03:42Вильфанд рассказал об опасных погодных явлениях в некоторых регионах
03:30Аналитик рассказал, стоит ли сейчас хранить деньги на вкладах
03:20Вильфанд оценил возможные последствия похолодания в Москве
03:15Автоэксперт назвал типичные ошибки, мешающие вам продать машину
Лента новостейМолния