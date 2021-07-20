https://ria.ru/20210720/avariya-1742118285.html

В Новой Москве грузовик насмерть сбил двух человек

В Новой Москве грузовик насмерть сбил двух человек - РИА Новости, 20.07.2021

В Новой Москве грузовик насмерть сбил двух человек

Грузовик сбил двух человек в Новой Москве, сообщается в Telegram-канале ГИБДД Москвы. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T23:41

2021-07-20T23:41

2021-07-20T23:54

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москва

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Грузовик сбил двух человек в Новой Москве, сообщается в Telegram-канале ГИБДД Москвы."На 73-м километре Варшавского шоссе водитель фуры совершил наезд на женщину и мужчину, передвигавшихся по проезжей части. Предположительно, погибшие могли находиться в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.Отмечается, что ДТП произошло в районе деревни Кресты. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.Уточняется, что на место аварии выехала следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20210720/taksi-1742016425.html

новая москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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