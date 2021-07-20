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В Новой Москве грузовик насмерть сбил двух человек
В Новой Москве грузовик насмерть сбил двух человек - РИА Новости, 20.07.2021
В Новой Москве грузовик насмерть сбил двух человек
Грузовик сбил двух человек в Новой Москве, сообщается в Telegram-канале ГИБДД Москвы. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T23:41
2021-07-20T23:41
2021-07-20T23:54
новая москва
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Грузовик сбил двух человек в Новой Москве, сообщается в Telegram-канале ГИБДД Москвы."На 73-м километре Варшавского шоссе водитель фуры совершил наезд на женщину и мужчину, передвигавшихся по проезжей части. Предположительно, погибшие могли находиться в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.Отмечается, что ДТП произошло в районе деревни Кресты. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.Уточняется, что на место аварии выехала следственно-оперативная группа.
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новая москва, telegram (приложение), авто, москва, происшествия
23:41 20.07.2021 (обновлено: 23:54 20.07.2021)
В Новой Москве грузовик насмерть сбил двух человек
В Новой Москве грузовик насмерть сбил двух человек