https://ria.ru/20210720/avariya-1741968362.html
На Ставрополье пять человек пострадали в ДТП с маршруткой
На Ставрополье пять человек пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 20.07.2021
На Ставрополье пять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Пять человек пострадали в ДТП с легковушкой и маршруткой, которая выехала на перекресток на красный свет, сообщает управление ГИБДД по Ставропольскому краю. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T08:56
2021-07-20T08:56
2021-07-20T08:56
артем
ставропольский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:189:2992:1872_1920x0_80_0_0_5f4960b51c21abe6de09abb294b5e391.jpg
ПЯТИГОРСК, 20 июл - РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП с легковушкой и маршруткой, которая выехала на перекресток на красный свет, сообщает управление ГИБДД по Ставропольскому краю."По предварительным данным, в понедельник около 20 часов на пересечении улиц Артёма и Лермонтова водитель маршрутного такси Real выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Kia Cerato. В результате ДТП пострадали 5 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что тяжёлые травмы получил водитель Kia, для осмотра в больницу доставлены 4 пассажира автобуса, в том числе 2,5-летний ребенок."Автобусом управлял 32-летний гражданин, который, как выяснилось, месяц назад уже становился участником ДТП. По факту автоаварии проводится проверка, информация будет направлена в министерство транспорта", - сказано в сообщении.Как сообщили в прокуратуре Ставропольского края, по факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20210720/dtp-1741954093.html
https://ria.ru/20210719/dtp-1741910334.html
артем
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_15dded59bc01c1f21bc36678994a0195.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артем, ставропольский край, происшествия
На Ставрополье пять человек пострадали в ДТП с маршруткой
На Ставрополье пять человек пострадали в ДТП с легковушкой и маршруткой
ПЯТИГОРСК, 20 июл - РИА Новости.
Пять человек пострадали в ДТП с легковушкой и маршруткой, которая выехала на перекресток на красный свет, сообщает управление ГИБДД по Ставропольскому краю
.
"По предварительным данным, в понедельник около 20 часов на пересечении улиц Артёма и Лермонтова водитель маршрутного такси Real выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Kia Cerato. В результате ДТП пострадали 5 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тяжёлые травмы получил водитель Kia, для осмотра в больницу доставлены 4 пассажира автобуса, в том числе 2,5-летний ребенок.
"Автобусом управлял 32-летний гражданин, который, как выяснилось, месяц назад уже становился участником ДТП. По факту автоаварии проводится проверка, информация будет направлена в министерство транспорта", - сказано в сообщении.
Как сообщили в прокуратуре Ставропольского края, по факту ДТП проводится проверка.