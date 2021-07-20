https://ria.ru/20210720/avariya-1741968362.html

На Ставрополье пять человек пострадали в ДТП с маршруткой

На Ставрополье пять человек пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 20.07.2021

На Ставрополье пять человек пострадали в ДТП с маршруткой

Пять человек пострадали в ДТП с легковушкой и маршруткой, которая выехала на перекресток на красный свет, сообщает управление ГИБДД по Ставропольскому краю. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T08:56

2021-07-20T08:56

2021-07-20T08:56

артем

ставропольский край

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 20 июл - РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП с легковушкой и маршруткой, которая выехала на перекресток на красный свет, сообщает управление ГИБДД по Ставропольскому краю."По предварительным данным, в понедельник около 20 часов на пересечении улиц Артёма и Лермонтова водитель маршрутного такси Real выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Kia Cerato. В результате ДТП пострадали 5 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что тяжёлые травмы получил водитель Kia, для осмотра в больницу доставлены 4 пассажира автобуса, в том числе 2,5-летний ребенок."Автобусом управлял 32-летний гражданин, который, как выяснилось, месяц назад уже становился участником ДТП. По факту автоаварии проводится проверка, информация будет направлена в министерство транспорта", - сказано в сообщении.Как сообщили в прокуратуре Ставропольского края, по факту ДТП проводится проверка.

https://ria.ru/20210720/dtp-1741954093.html

https://ria.ru/20210719/dtp-1741910334.html

артем

ставропольский край

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артем, ставропольский край, происшествия