https://ria.ru/20210720/avariya-1741960258.html

Соседка рассказала о состоянии матери детей, которых сбили в Москве

Соседка рассказала о состоянии матери детей, которых сбили в Москве - РИА Новости, 20.07.2021

Соседка рассказала о состоянии матери детей, которых сбили в Москве

Соседка рассказала в беседе с МК о состоянии семьи, дети из которой погибли в результате аварии на улице Авиаторов в Москве. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T05:39

2021-07-20T05:39

2021-07-20T05:42

дтп с тремя детьми в солнцево

валерия башкирова

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Соседка рассказала в беседе с МК о состоянии семьи, дети из которой погибли в результате аварии на улице Авиаторов в Москве.По словам женщины, она организовала в соцсетях сбор средств в помощь родным попавших в ДТП детей. Собеседница издания добавила, что общалась с матерью двоих из них после трагедииСобеседница также добавила, что мать детей в разговоре с ней выразила благодарность всем, кто финансово помог семье на организацию похорон.ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. По данным ГИБДД, взрослые с детьми пяти и четырех лет, а также девятимесячным младенцем в коляске переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Их сбила Mazda, за рулем которой была Валерия Башкирова. Основной удар пришелся на детей. Двое мальчиков умерли в больнице. Девятимесячной девочке оказывается медицинская помощь.Тверской суд Москвы в понедельник ужесточил меру пресечения и отправил Башкирову в СИЗО. Срок ареста установлен на два месяца, до 16 сентября. Уточняется, что водитель получила водительское удостоверение в прошлом году. Как заявил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев, по предварительным данным, девушка была пьяна.

https://ria.ru/20210719/bashkirova-1741940355.html

https://ria.ru/20210720/dtp-1741954093.html

москва

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2021

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дтп с тремя детьми в солнцево, валерия башкирова, москва, происшествия