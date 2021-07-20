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Соседка рассказала о состоянии матери детей, которых сбили в Москве
Соседка рассказала о состоянии матери детей, которых сбили в Москве - РИА Новости, 20.07.2021
Соседка рассказала о состоянии матери детей, которых сбили в Москве
Соседка рассказала в беседе с МК о состоянии семьи, дети из которой погибли в результате аварии на улице Авиаторов в Москве. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T05:39
2021-07-20T05:42
дтп с тремя детьми в солнцево
валерия башкирова
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Соседка рассказала в беседе с МК о состоянии семьи, дети из которой погибли в результате аварии на улице Авиаторов в Москве.По словам женщины, она организовала в соцсетях сбор средств в помощь родным попавших в ДТП детей. Собеседница издания добавила, что общалась с матерью двоих из них после трагедииСобеседница также добавила, что мать детей в разговоре с ней выразила благодарность всем, кто финансово помог семье на организацию похорон.ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. По данным ГИБДД, взрослые с детьми пяти и четырех лет, а также девятимесячным младенцем в коляске переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Их сбила Mazda, за рулем которой была Валерия Башкирова. Основной удар пришелся на детей. Двое мальчиков умерли в больнице. Девятимесячной девочке оказывается медицинская помощь.Тверской суд Москвы в понедельник ужесточил меру пресечения и отправил Башкирову в СИЗО. Срок ареста установлен на два месяца, до 16 сентября. Уточняется, что водитель получила водительское удостоверение в прошлом году. Как заявил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев, по предварительным данным, девушка была пьяна.
https://ria.ru/20210719/bashkirova-1741940355.html
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дтп с тремя детьми в солнцево, валерия башкирова, москва, происшествия
05:39 20.07.2021 (обновлено: 05:42 20.07.2021)
 
Соседка рассказала о состоянии матери детей, которых сбили в Москве

Соседка рассказала о состоянии матери детей, которых сбили на улице Авиаторов в Москве

© Фото : Госавтоинспекция Москвы На западе Москвы водитель автомобиля "Мазда" совершила наезд на 3-х детей
 На западе Москвы водитель автомобиля Мазда совершила наезд на 3-х детей - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : Госавтоинспекция Москвы
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Соседка рассказала в беседе с МК о состоянии семьи, дети из которой погибли в результате аварии на улице Авиаторов в Москве.
По словам женщины, она организовала в соцсетях сбор средств в помощь родным попавших в ДТП детей. Собеседница издания добавила, что общалась с матерью двоих из них после трагедии

"Разговаривала с ней по телефону. Хотя вообще она почти ни с кем не разговаривает, отвечает односложно: нам не до этого. Ее можно понять", — сказала она.

Собеседница также добавила, что мать детей в разговоре с ней выразила благодарность всем, кто финансово помог семье на организацию похорон.
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Сбившая детей в Москве девушка расплакалась в зале суда
ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. По данным ГИБДД, взрослые с детьми пяти и четырех лет, а также девятимесячным младенцем в коляске переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Их сбила Mazda, за рулем которой была Валерия Башкирова. Основной удар пришелся на детей. Двое мальчиков умерли в больнице. Девятимесячной девочке оказывается медицинская помощь.
Тверской суд Москвы в понедельник ужесточил меру пресечения и отправил Башкирову в СИЗО. Срок ареста установлен на два месяца, до 16 сентября. Уточняется, что водитель получила водительское удостоверение в прошлом году. Как заявил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев, по предварительным данным, девушка была пьяна.
На западе Москвы водитель автомобиля Мазда совершила наезд на 3-х детей - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
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ДТП с тремя детьми в СолнцевоВалерия БашкироваМоскваПроисшествия
 
 
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