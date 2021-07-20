https://ria.ru/20210720/armageddon-1741980525.html

Японцы предрекли конец света, если Россия применит ракеты "Циркон"

Японцы предрекли конец света, если Россия применит ракеты "Циркон" - РИА Новости, 20.07.2021

Японцы предрекли конец света, если Россия применит ракеты "Циркон"

Новость об успешном испытании российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" вызвала бурное обсуждение среди читателей портала Yahoo News Japan. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T10:32

2021-07-20T10:32

2021-07-20T13:57

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циркон

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Новость об успешном испытании российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" вызвала бурное обсуждение среди читателей портала Yahoo News Japan.Так, многие пользователи из Японии задумались о безопасности своей страны, отметив, что у нее "нет шансов"."Если такая ракета будет нести ядерную боеголовку, то спасения от нее нет. Армагеддон!" — считает j_m."Хорошо бы, чтобы Япония не стала целью этого "Циркона"!" — отметил pux.Некоторые комментаторы, наоборот, порадовались за Россию.Другие же попытались провести параллели между испытанием ракеты и грядущими международными мероприятиями.Об испытаниях "Циркона" стало известно накануне. Российский фрегат "Адмирал Горшков" успешно запустил гиперзвуковую ракету и поразил наземную цель. Отмечается, что в ходе испытаний подтвердились тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи Махов. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, циркон, япония, в мире