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Японцы предрекли конец света, если Россия применит ракеты "Циркон"
Японцы предрекли конец света, если Россия применит ракеты "Циркон" - РИА Новости, 20.07.2021
Японцы предрекли конец света, если Россия применит ракеты "Циркон"
Новость об успешном испытании российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" вызвала бурное обсуждение среди читателей портала Yahoo News Japan. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T10:32
2021-07-20T13:57
россия
циркон
япония
в мире
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Новость об успешном испытании российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" вызвала бурное обсуждение среди читателей портала Yahoo News Japan.Так, многие пользователи из Японии задумались о безопасности своей страны, отметив, что у нее "нет шансов"."Если такая ракета будет нести ядерную боеголовку, то спасения от нее нет. Армагеддон!" — считает j_m."Хорошо бы, чтобы Япония не стала целью этого "Циркона"!" — отметил pux.Некоторые комментаторы, наоборот, порадовались за Россию.Другие же попытались провести параллели между испытанием ракеты и грядущими международными мероприятиями.Об испытаниях "Циркона" стало известно накануне. Российский фрегат "Адмирал Горшков" успешно запустил гиперзвуковую ракету и поразил наземную цель. Отмечается, что в ходе испытаний подтвердились тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи Махов. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, циркон, япония, в мире
10:32 20.07.2021 (обновлено: 13:57 20.07.2021)
 
Японцы предрекли конец света, если Россия применит ракеты "Циркон"

Японцы предрекли конец света, если Россия применит ракеты "Циркон"

© Фото : Минобороны РоссииПуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
Пуск гиперзвуковой ракеты Циркон с борта фрегата Адмирал Горшков в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : Минобороны России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Новость об успешном испытании российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" вызвала бурное обсуждение среди читателей портала Yahoo News Japan.
Так, многие пользователи из Японии задумались о безопасности своей страны, отметив, что у нее "нет шансов".

"Плохи наши дела! Когда же у нас будет такое оружие?!" — написал sin.

"Если такая ракета будет нести ядерную боеголовку, то спасения от нее нет. Армагеддон!" — считает j_m.
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в акватории Северного Ледовитого океана - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
19 июля, 13:24
"Она ведь может сделать бум-бум". Французы испугались ракеты "Циркон"
"Хорошо бы, чтобы Япония не стала целью этого "Циркона"!" — отметил pux.
Некоторые комментаторы, наоборот, порадовались за Россию.

"У русских хорошие головы! Не случайно они стали первыми в космосе! Вот бы объединить их гений с нашей практичностью!" — написал TMK.

Другие же попытались провести параллели между испытанием ракеты и грядущими международными мероприятиями.
Что известно о новейшей гиперзвуковой ракете Циркон
19 июля, 13:30Инфографика
Что известно о новейшей гиперзвуковой ракете "Циркон"
Инфографика
Посмотреть

"Обратите внимание на время запуска этого "Циркона". Как раз накануне открытия Токийской Олимпиады. Вы не находите, что в этом есть какой-то скрытый смысл?" — задался вопросом shy.

Об испытаниях "Циркона" стало известно накануне. Российский фрегат "Адмирал Горшков" успешно запустил гиперзвуковую ракету и поразил наземную цель. Отмечается, что в ходе испытаний подтвердились тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи Махов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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