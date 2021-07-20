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В Калининградской области арестовали иностранцев, изнасиловавших женщину
В Калининградской области арестовали иностранцев, изнасиловавших женщину - РИА Новости, 20.07.2021
В Калининградской области арестовали иностранцев, изнасиловавших женщину
Троих иностранцев арестовали по обвинению в изнасиловании жительницы Калининградской области, сообщило региональное следственное управление СК России. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T15:56
2021-07-20T15:56
2021-07-20T15:56
россия
следственный комитет россии (ск рф)
калининградская область
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 20 июл - РИА Новости. Троих иностранцев арестовали по обвинению в изнасиловании жительницы Калининградской области, сообщило региональное следственное управление СК России.По версии следствия, в ночь на 15 июля в общежитии рыбоконсервного комбината в городе Мамоново обвиняемые изнасиловали 34-летнюю местную жительницу, которая пришла в гости к подруге. Женщине удалось сбежать, она обратилась в полицию. В кратчайшие сроки всех троих подозреваемых, которым 20, 22 и 23 года, задержали оперативники Багратионовского отделения уголовного розыска и передали в распоряжение следствия.Уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование группой лиц). Преступление, в совершении которого обвиняются иностранцы, влечет лишение свободы на срок от четырех до 10 лет.В ведомстве отметили, что по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства преступления, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, происшествия
В Калининградской области арестовали иностранцев, изнасиловавших женщину
СК сообщил об аресте трех иностранцев, обвиняемых в изнасиловании жительницы Калининградской области
КАЛИНИНГРАД, 20 июл - РИА Новости.
Троих иностранцев арестовали по обвинению в изнасиловании жительницы Калининградской области
, сообщило региональное следственное управление СК России
.
По версии следствия, в ночь на 15 июля в общежитии рыбоконсервного комбината в городе Мамоново обвиняемые изнасиловали 34-летнюю местную жительницу, которая пришла в гости к подруге. Женщине удалось сбежать, она обратилась в полицию. В кратчайшие сроки всех троих подозреваемых, которым 20, 22 и 23 года, задержали оперативники Багратионовского отделения уголовного розыска и передали в распоряжение следствия.
"В настоящее время всем троим обвиняемым по ходатайству следователя регионального управления Следственного комитета судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение. Вину в совершении указанного преступления обвиняемые признали", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование группой лиц). Преступление, в совершении которого обвиняются иностранцы, влечет лишение свободы на срок от четырех до 10 лет.
В ведомстве отметили, что по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства преступления, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.