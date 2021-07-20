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Наука
https://ria.ru/20210720/apple-1742054983.html
Обновление iOS принесло проблемы пользователям iPhone
Обновление iOS принесло проблемы пользователям iPhone - РИА Новости, 20.07.2021
Обновление iOS принесло проблемы пользователям iPhone
Недавно выпущенная iOS 14.7 для iPhone принесла проблему для пользователей умных часов Apple Watch. Об этом сообщает портал MacRumors. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:04
2021-07-20T17:26
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технологии
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Недавно выпущенная iOS 14.7 для iPhone принесла проблему для пользователей умных часов Apple Watch. Об этом сообщает портал MacRumors.Пользователи со смартфонами, оснащенными датчиками дактилоскопии Touch ID, пока не смогут автоматически снять с блокировки и свои Apple Watch, если на тех включена проверка пароля. Новые iPhone c Face ID этого недостатка лишены.Проблему в Apple признали и обещают ее исправить. Пока же тем, у кого она проявилась, советуют вводить пароль на часах вручную. Потребуется это делать каждый раз при снятии часов с запястья.Большое обновление операционной системы для iPhone и iPad получило название iOS 15. Ожидается, что его распространение начнется уже осенью 2021 года.
https://ria.ru/20210714/apple-1741196148.html
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apple iphone, apple ipad, apple ios, apple, технологии
16:04 20.07.2021 (обновлено: 17:26 20.07.2021)
 

Обновление iOS принесло проблемы пользователям iPhone

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ магазине re:Store на Тверской улице в Москве
В магазине re:Store на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Недавно выпущенная iOS 14.7 для iPhone принесла проблему для пользователей умных часов Apple Watch. Об этом сообщает портал MacRumors.
Пользователи со смартфонами, оснащенными датчиками дактилоскопии Touch ID, пока не смогут автоматически снять с блокировки и свои Apple Watch, если на тех включена проверка пароля. Новые iPhone c Face ID этого недостатка лишены.
Проблему в Apple признали и обещают ее исправить. Пока же тем, у кого она проявилась, советуют вводить пароль на часах вручную. Потребуется это делать каждый раз при снятии часов с запястья.
Большое обновление операционной системы для iPhone и iPad получило название iOS 15. Ожидается, что его распространение начнется уже осенью 2021 года.
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