https://ria.ru/20210720/aleppo-1742104152.html

В Минобороны рассказали о столкновениях боевиков в Сирии

В Минобороны рассказали о столкновениях боевиков в Сирии - РИА Новости, 20.07.2021

В Минобороны рассказали о столкновениях боевиков в Сирии

Минометный обстрел гуманитарного коридора и пункта пропуска в сирийской провинции Алеппо произошел накануне в ходе столкновений между подконтрольными Турции... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T20:21

2021-07-20T20:21

2021-07-20T20:50

безопасность

эль-баб

турция

сирия

алеппо

боевики

в мире

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Минометный обстрел гуманитарного коридора и пункта пропуска в сирийской провинции Алеппо произошел накануне в ходе столкновений между подконтрольными Турции незаконными вооруженными формированиями, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить."Вчера в ходе столкновений между конфликтующими друг с другом незаконными вооруженными формированиями, подконтрольными Турции, произошел минометный обстрел гуманитарного коридора и пункта пропуска "Абу-Зейдин" в районе города Эль-Баб провинции Алеппо", - сказал Кулить на брифинге.Он подчеркнул, что такие инциденты создают угрозу перемещению мирного населения.

https://ria.ru/20210720/siriya-1742103170.html

эль-баб

турция

сирия

алеппо

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безопасность, эль-баб, турция, сирия, алеппо, боевики, в мире