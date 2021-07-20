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В Минобороны рассказали о столкновениях боевиков в Сирии
В Минобороны рассказали о столкновениях боевиков в Сирии - РИА Новости, 20.07.2021
В Минобороны рассказали о столкновениях боевиков в Сирии
Минометный обстрел гуманитарного коридора и пункта пропуска в сирийской провинции Алеппо произошел накануне в ходе столкновений между подконтрольными Турции... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T20:21
2021-07-20T20:50
безопасность
эль-баб
турция
сирия
алеппо
боевики
в мире
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Минометный обстрел гуманитарного коридора и пункта пропуска в сирийской провинции Алеппо произошел накануне в ходе столкновений между подконтрольными Турции незаконными вооруженными формированиями, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить."Вчера в ходе столкновений между конфликтующими друг с другом незаконными вооруженными формированиями, подконтрольными Турции, произошел минометный обстрел гуманитарного коридора и пункта пропуска "Абу-Зейдин" в районе города Эль-Баб провинции Алеппо", - сказал Кулить на брифинге.Он подчеркнул, что такие инциденты создают угрозу перемещению мирного населения.
https://ria.ru/20210720/siriya-1742103170.html
эль-баб
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сирия
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безопасность, эль-баб, турция, сирия, алеппо, боевики, в мире
20:21 20.07.2021 (обновлено: 20:50 20.07.2021)
 
В Минобороны рассказали о столкновениях боевиков в Сирии

Контр-адмирал Кулить: обстрел гумкоридора в Алеппо произошел при столкновении турецких боевиков

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСовместное патрулирование трассы Алеппо-Латакия в Идлибе
Совместное патрулирование трассы Алеппо-Латакия в Идлибе - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Минометный обстрел гуманитарного коридора и пункта пропуска в сирийской провинции Алеппо произошел накануне в ходе столкновений между подконтрольными Турции незаконными вооруженными формированиями, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.
"Вчера в ходе столкновений между конфликтующими друг с другом незаконными вооруженными формированиями, подконтрольными Турции, произошел минометный обстрел гуманитарного коридора и пункта пропуска "Абу-Зейдин" в районе города Эль-Баб провинции Алеппо", - сказал Кулить на брифинге.
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Вчера, 20:14
В Сирии в ходе обстрелов ранены 11 мирных жителей
Он подчеркнул, что такие инциденты создают угрозу перемещению мирного населения.
 
БезопасностьЭль-БабТурцияСирияАлеппоБоевикиВ мире
 
 
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