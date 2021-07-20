https://ria.ru/20210720/afganistan-1742043950.html
В МИД России заявили о контактах иностранных войск в Афганистане с ИГ*
В МИД России заявили о контактах иностранных войск в Афганистане с ИГ* - РИА Новости, 20.07.2021
В МИД России заявили о контактах иностранных войск в Афганистане с ИГ*
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов уверен, что иностранный контингент в республике... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T15:11
2021-07-20T15:11
2021-07-20T15:23
александр мантыцкий
замир кабулов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
афганистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155199/02/1551990245_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_2175c13d675ac84879dec220c18b2ddf.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов уверен, что иностранный контингент в республике взаимодействовал с террористической группировкой "Исламское государство"*."Я уверен, что такое взаимодействие (иностранного контингента с ИГ*) было. Ведь не просто так начали об этом говорить - мы стали получать совершенно конкретную информацию о таких фактах сотрудничества", - сказал он.Выступая на дискуссии международного клуба "Валдай" "Афганистан после ухода США: вакуум безопасности навсегда?", Кабулов указал на случай, когда движение "Талибан"* блокировало на севере Афганистана в провинции Фарьяб большой отряд ИГ*."Эти все игиловцы были вывезены вертолетами с опознавательными знаками, как изначально казалось, в неизвестном направлении, но потом в район авиабазы Баграм, а потом где-то растворились. Подобных фактов по мелочам можно набрать много, но когда их набираешь много и по мелочам, вывод напрашивается однозначный", - добавил российский дипломат.В 2018 году тогдашний российский посол в Кабуле Александр Мантыцкий сообщил РИА Новости, что "неопознанные" вертолеты летали над территорией Афганистана и, по словам местных политических деятелей, перевозили боевиков, в том числе ИГ*, и снабжали их продовольствием и боеприпасами. Вопросы по этому поводу задаются западным партнерам, которые контролируют воздушное пространство Афганистана, добавлял он.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210712/afganistan-1740821561.html
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155199/02/1551990245_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_2c3b5909f5f1380c0eec02ccc231c692.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мантыцкий, замир кабулов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), афганистан, в мире
15:11 20.07.2021 (обновлено: 15:23 20.07.2021)
В МИД России заявили о контактах иностранных войск в Афганистане с ИГ*
Спецпредставитель президента России Кабулов: иностранные войска контактировали с ИГ* в Афганистане
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов
уверен, что иностранный контингент в республике взаимодействовал с террористической группировкой "Исламское государство"*.
"Я уверен, что такое взаимодействие (иностранного контингента с ИГ*) было. Ведь не просто так начали об этом говорить - мы стали получать совершенно конкретную информацию о таких фактах сотрудничества", - сказал он.
Выступая на дискуссии международного клуба "Валдай" "Афганистан после ухода США: вакуум безопасности навсегда?", Кабулов указал на случай, когда движение "Талибан"* блокировало на севере Афганистана в провинции Фарьяб большой отряд ИГ*.
"Эти все игиловцы были вывезены вертолетами с опознавательными знаками, как изначально казалось, в неизвестном направлении, но потом в район авиабазы Баграм, а потом где-то растворились. Подобных фактов по мелочам можно набрать много, но когда их набираешь много и по мелочам, вывод напрашивается однозначный", - добавил российский дипломат.
В 2018 году тогдашний российский посол в Кабуле Александр Мантыцкий
сообщил РИА Новости, что "неопознанные" вертолеты летали над территорией Афганистана
и, по словам местных политических деятелей, перевозили боевиков, в том числе ИГ*, и снабжали их продовольствием и боеприпасами. Вопросы по этому поводу задаются западным партнерам, которые контролируют воздушное пространство Афганистана, добавлял он.
* Террористическая организация, запрещенная в России