Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210720/afganistan-1742043950.html
В МИД России заявили о контактах иностранных войск в Афганистане с ИГ*
В МИД России заявили о контактах иностранных войск в Афганистане с ИГ* - РИА Новости, 20.07.2021
В МИД России заявили о контактах иностранных войск в Афганистане с ИГ*
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов уверен, что иностранный контингент в республике... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T15:11
2021-07-20T15:23
александр мантыцкий
замир кабулов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
афганистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155199/02/1551990245_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_2175c13d675ac84879dec220c18b2ddf.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов уверен, что иностранный контингент в республике взаимодействовал с террористической группировкой "Исламское государство"*."Я уверен, что такое взаимодействие (иностранного контингента с ИГ*) было. Ведь не просто так начали об этом говорить - мы стали получать совершенно конкретную информацию о таких фактах сотрудничества", - сказал он.Выступая на дискуссии международного клуба "Валдай" "Афганистан после ухода США: вакуум безопасности навсегда?", Кабулов указал на случай, когда движение "Талибан"* блокировало на севере Афганистана в провинции Фарьяб большой отряд ИГ*."Эти все игиловцы были вывезены вертолетами с опознавательными знаками, как изначально казалось, в неизвестном направлении, но потом в район авиабазы Баграм, а потом где-то растворились. Подобных фактов по мелочам можно набрать много, но когда их набираешь много и по мелочам, вывод напрашивается однозначный", - добавил российский дипломат.В 2018 году тогдашний российский посол в Кабуле Александр Мантыцкий сообщил РИА Новости, что "неопознанные" вертолеты летали над территорией Афганистана и, по словам местных политических деятелей, перевозили боевиков, в том числе ИГ*, и снабжали их продовольствием и боеприпасами. Вопросы по этому поводу задаются западным партнерам, которые контролируют воздушное пространство Афганистана, добавлял он.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210712/afganistan-1740821561.html
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155199/02/1551990245_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_2c3b5909f5f1380c0eec02ccc231c692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр мантыцкий, замир кабулов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), афганистан, в мире
15:11 20.07.2021 (обновлено: 15:23 20.07.2021)
 
В МИД России заявили о контактах иностранных войск в Афганистане с ИГ*

Спецпредставитель президента России Кабулов: иностранные войска контактировали с ИГ* в Афганистане

© РИА Новости / В. Киселев / Перейти в фотобанкБронетранспортер НАТО на трассе Кабул-Баграм, Афганистан. 4 октября 2011
Бронетранспортер НАТО на трассе Кабул-Баграм, Афганистан. 4 октября 2011 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / В. Киселев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов уверен, что иностранный контингент в республике взаимодействовал с террористической группировкой "Исламское государство"*.
"Я уверен, что такое взаимодействие (иностранного контингента с ИГ*) было. Ведь не просто так начали об этом говорить - мы стали получать совершенно конкретную информацию о таких фактах сотрудничества", - сказал он.
Брошенная авиабаза США в Баграме, Афганистан - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 08:00
Что будет после бегства американцев из Афганистана
Выступая на дискуссии международного клуба "Валдай" "Афганистан после ухода США: вакуум безопасности навсегда?", Кабулов указал на случай, когда движение "Талибан"* блокировало на севере Афганистана в провинции Фарьяб большой отряд ИГ*.
"Эти все игиловцы были вывезены вертолетами с опознавательными знаками, как изначально казалось, в неизвестном направлении, но потом в район авиабазы Баграм, а потом где-то растворились. Подобных фактов по мелочам можно набрать много, но когда их набираешь много и по мелочам, вывод напрашивается однозначный", - добавил российский дипломат.
В 2018 году тогдашний российский посол в Кабуле Александр Мантыцкий сообщил РИА Новости, что "неопознанные" вертолеты летали над территорией Афганистана и, по словам местных политических деятелей, перевозили боевиков, в том числе ИГ*, и снабжали их продовольствием и боеприпасами. Вопросы по этому поводу задаются западным партнерам, которые контролируют воздушное пространство Афганистана, добавлял он.
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
8 июля, 17:26Инфографика
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
Инфографика
Посмотреть
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
Александр МантыцкийЗамир КабуловМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АфганистанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:24В Туве медведица напала на местного жителя
06:43В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля
06:35В "Векторе" рассказали об опасности оспы обезьян для человека
06:00В Мосжилинспекции предлагают пересмотреть институт собрания собственников
05:42Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бывшую тещу
05:04Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
05:00Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку в квартирах
04:35Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19
04:26В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом
04:24Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма COVID-19
04:15Эксперт рассказал, как сэкономить на работе кондиционера
04:13Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ
04:05В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву может вернуться жара
03:58Стас Пьеха рассказал о состоянии сына после избиения
03:56В ФСВТС рассказали о просьбе инозаказчика о полете на МиГ-35 на МАКС-2021
03:45Диетолог рассказала, что будет, если несколько дней есть только ягоды
03:42Вильфанд рассказал об опасных погодных явлениях в некоторых регионах
03:30Аналитик рассказал, стоит ли сейчас хранить деньги на вкладах
03:20Вильфанд оценил возможные последствия похолодания в Москве
03:15Автоэксперт назвал типичные ошибки, мешающие вам продать машину
Лента новостейМолния