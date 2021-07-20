https://ria.ru/20210720/afganistan-1742043950.html

В МИД России заявили о контактах иностранных войск в Афганистане с ИГ*

В МИД России заявили о контактах иностранных войск в Афганистане с ИГ* - РИА Новости, 20.07.2021

В МИД России заявили о контактах иностранных войск в Афганистане с ИГ*

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов уверен, что иностранный контингент в республике... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T15:11

2021-07-20T15:11

2021-07-20T15:23

александр мантыцкий

замир кабулов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

афганистан

в мире

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов уверен, что иностранный контингент в республике взаимодействовал с террористической группировкой "Исламское государство"*."Я уверен, что такое взаимодействие (иностранного контингента с ИГ*) было. Ведь не просто так начали об этом говорить - мы стали получать совершенно конкретную информацию о таких фактах сотрудничества", - сказал он.Выступая на дискуссии международного клуба "Валдай" "Афганистан после ухода США: вакуум безопасности навсегда?", Кабулов указал на случай, когда движение "Талибан"* блокировало на севере Афганистана в провинции Фарьяб большой отряд ИГ*."Эти все игиловцы были вывезены вертолетами с опознавательными знаками, как изначально казалось, в неизвестном направлении, но потом в район авиабазы Баграм, а потом где-то растворились. Подобных фактов по мелочам можно набрать много, но когда их набираешь много и по мелочам, вывод напрашивается однозначный", - добавил российский дипломат.В 2018 году тогдашний российский посол в Кабуле Александр Мантыцкий сообщил РИА Новости, что "неопознанные" вертолеты летали над территорией Афганистана и, по словам местных политических деятелей, перевозили боевиков, в том числе ИГ*, и снабжали их продовольствием и боеприпасами. Вопросы по этому поводу задаются западным партнерам, которые контролируют воздушное пространство Афганистана, добавлял он.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210712/afganistan-1740821561.html

афганистан

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александр мантыцкий, замир кабулов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), афганистан, в мире