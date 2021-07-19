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В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 19.07.2021
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
Синоптики объявили на 20 июля штормовое предупреждение в Воронежской области из-за аномально жаркой погоды, столбик термометра поднимется до 35 градусов,... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T16:57
2021-07-19T16:57
россия
жара в центре россии
воронежская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 19 июл - РИА Новости. Синоптики объявили на 20 июля штормовое предупреждение в Воронежской области из-за аномально жаркой погоды, столбик термометра поднимется до 35 градусов, сообщает Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Сейчас в области 34 градуса тепла.Жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах и железнодорожных путях. Высокая температура воздуха может привести и к трагедиям на воде.
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россия, жара в центре россии, воронежская область, общество
16:57 19.07.2021
 
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Воронежской области из-за жары до 36 градусов

© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 19 июл - РИА Новости. Синоптики объявили на 20 июля штормовое предупреждение в Воронежской области из-за аномально жаркой погоды, столбик термометра поднимется до 35 градусов, сообщает Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"Штормовое предупреждение. Днем 20 июля 2021 года местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара, максимальная температура воздуха 35-36 градусов", - говорится в сообщении.
Сейчас в области 34 градуса тепла.
Жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах и железнодорожных путях. Высокая температура воздуха может привести и к трагедиям на воде.
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
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РоссияЖара в центре РоссииВоронежская областьОбщество
 
 
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