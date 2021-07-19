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Вильфанд рассказал, в каких регионах России жара достигнет 44 градусов
Вильфанд рассказал, в каких регионах России жара достигнет 44 градусов - РИА Новости, 19.07.2021
Вильфанд рассказал, в каких регионах России жара достигнет 44 градусов
Жара в начале недели сохранится на юге Европейской России, рекордные 44 градуса ожидаются в Калмыкии, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T04:03
2021-07-19T04:03
2021-07-19T11:24
россия
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роман вильфанд
гидрометцентр
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общество
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Жара в начале недели сохранится на юге Европейской России, рекордные 44 градуса ожидаются в Калмыкии, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что в первой половине недели в этих регионах сохранятся экстремально высокие температуры.По прогнозам Гидрометцентра, в Ставропольском крае, Ингушетии и Чечне — 40-42 градуса, в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии — 38 градусов.
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество
04:03 19.07.2021 (обновлено: 11:24 19.07.2021)
Вильфанд рассказал, в каких регионах России жара достигнет 44 градусов
Руководитель Гидрометцентра Вильфанд предупредил жителей юга России о 40-градусной жаре