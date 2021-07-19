Вильфанд рассказал, в каких регионах России жара достигнет 44 градусов

"На юге европейской России по-прежнему жара, причем жара до 40 градусов. В Тамбовской, Липецкой областях 19 июля до 35 градусов. В Южном федеральном округе очень жарко. В Крыму аномальная жара с температурой выше нормы на семь градусов. В Крыму нормы совершенно другие, там 35-38 градусов. В Краснодарском крае – 39-40 <…> В Калмыкии — 42-44 градуса, в Астраханской области 40-42 градуса, в Ростовской области 40-41", — сказал Вильфанд.