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Вильфанд рассказал, в каких регионах России жара достигнет 44 градусов
Вильфанд рассказал, в каких регионах России жара достигнет 44 градусов - РИА Новости, 19.07.2021
Вильфанд рассказал, в каких регионах России жара достигнет 44 градусов
Жара в начале недели сохранится на юге Европейской России, рекордные 44 градуса ожидаются в Калмыкии, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T04:03
2021-07-19T11:24
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Жара в начале недели сохранится на юге Европейской России, рекордные 44 градуса ожидаются в Калмыкии, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что в первой половине недели в этих регионах сохранятся экстремально высокие температуры.По прогнозам Гидрометцентра, в Ставропольском крае, Ингушетии и Чечне — 40-42 градуса, в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии — 38 градусов.
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество
04:03 19.07.2021 (обновлено: 11:24 19.07.2021)
 
Вильфанд рассказал, в каких регионах России жара достигнет 44 градусов

Руководитель Гидрометцентра Вильфанд предупредил жителей юга России о 40-градусной жаре

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖара в Москве
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Жара в начале недели сохранится на юге Европейской России, рекордные 44 градуса ожидаются в Калмыкии, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На юге европейской России по-прежнему жара, причем жара до 40 градусов. В Тамбовской, Липецкой областях 19 июля до 35 градусов. В Южном федеральном округе очень жарко. В Крыму аномальная жара с температурой выше нормы на семь градусов. В Крыму нормы совершенно другие, там 35-38 градусов. В Краснодарском крае – 39-40 <…> В Калмыкии — 42-44 градуса, в Астраханской области 40-42 градуса, в Ростовской области 40-41", — сказал Вильфанд.

Он отметил, что в первой половине недели в этих регионах сохранятся экстремально высокие температуры.
По прогнозам Гидрометцентра, в Ставропольском крае, Ингушетии и Чечне — 40-42 градуса, в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии — 38 градусов.
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