Вильфанд сравнил нынешнюю жару с летом 2010 года
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сравнил нынешнюю жару в ЦФО с летом 2010 года
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДевушки возле фонтана в Историческом сквере в Екатеринбурге
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В ЦФО закончилась 11-дневная волна тепла, всего за летний период в 2021 году отмечено 15 супержарких дней, в 2010 году таких дней было в три раза больше, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"С 8 июля был уже 31 градус жары, значит с 8 по 17 июля - 11 дней. 11 дней температура держалась выше 30 градусов, конечно, это очень длительный период. Начиная с 9 июля температура была уже на 8-10 градусов выше нормы. 11 дней – это продолжительный период, но в 2010 году, этот период гораздо дольше длился", - сказал Вильфанд.
Он напомнил, что летом 2010 года было 44 дня, когда температура поднималась выше 30 градусов.
"За все эти 3 месяца было 44 дня, а сейчас, значит 4 дня в июне и 11 дней в июле – 15 дней. То есть ещё очень далеко до рекорда 2010 года", - сказал Вильфанд.
Он также добавил, что 1972 год также был жарким, тогда 24 дня стояла температура выше 30 градусов.
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