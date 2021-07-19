https://ria.ru/20210719/zhara-1741786688.html

Вильфанд сравнил нынешнюю жару с летом 2010 года

Вильфанд сравнил нынешнюю жару с летом 2010 года - РИА Новости, 19.07.2021

Вильфанд сравнил нынешнюю жару с летом 2010 года

В ЦФО закончилась 11-дневная волна тепла, всего за летний период в 2021 году отмечено 15 супержарких дней, в 2010 году таких дней было в три раза больше,... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T03:48

2021-07-19T03:48

2021-07-19T03:48

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739204014_0:153:3370:2048_1920x0_80_0_0_edc361a4e53bc3ce87d56ced5d1fc448.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В ЦФО закончилась 11-дневная волна тепла, всего за летний период в 2021 году отмечено 15 супержарких дней, в 2010 году таких дней было в три раза больше, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он напомнил, что летом 2010 года было 44 дня, когда температура поднималась выше 30 градусов."За все эти 3 месяца было 44 дня, а сейчас, значит 4 дня в июне и 11 дней в июле – 15 дней. То есть ещё очень далеко до рекорда 2010 года", - сказал Вильфанд.Он также добавил, что 1972 год также был жарким, тогда 24 дня стояла температура выше 30 градусов.

https://ria.ru/20210713/zhara-1741090919.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество