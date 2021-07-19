https://ria.ru/20210719/zelenskiy-1741950563.html

Зеленский назвал безопасность в Черном море мировым приоритетом

Зеленский назвал безопасность в Черном море мировым приоритетом - РИА Новости, 19.07.2021

Зеленский назвал безопасность в Черном море мировым приоритетом

Безопасность в Черноморском регионе должна стать приоритетом для мирового сообщества, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T23:14

2021-07-19T23:14

2021-07-19T23:14

россия

саломе зурабишвили

майя санду

европейский совет

евросоюз

владимир зеленский

оон

грузия

киев

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КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Безопасность в Черноморском регионе должна стать приоритетом для мирового сообщества, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Грузию.Как сообщила пресс-служба президента, Зеленский провел переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Молдавии Майей Санду и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.Ранее Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева. Он сообщил, что для этого запущена так называемая "Крымская платформа". Проведение саммита запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза."Значительное внимание мы уделили сегодня развитию безопасности и оборонного сотрудничества в Черноморском регионе. Возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановлении безопасности судоходства должно стать приоритетом для мирового сообщества. Важным инструментом для достижения этой цели может стать украинская инициатива "Крымская платформа", - рассказал Зеленский, которого цитирует пресс-служба.Президент добавил, что будет рад приветствовать собравшихся лидеров стран на ее учредительном саммите, который состоится в Киеве 23 августа.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210712/nato-1740657885.html

https://ria.ru/20210704/beznadezhnost-1739821034.html

россия

грузия

киев

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россия, саломе зурабишвили, майя санду, европейский совет, евросоюз, владимир зеленский, оон, грузия, киев, в мире