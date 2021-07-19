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Зеленский назвал безопасность в Черном море мировым приоритетом
Зеленский назвал безопасность в Черном море мировым приоритетом - РИА Новости, 19.07.2021
Зеленский назвал безопасность в Черном море мировым приоритетом
Безопасность в Черноморском регионе должна стать приоритетом для мирового сообщества, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T23:14
2021-07-19T23:14
россия
саломе зурабишвили
майя санду
европейский совет
евросоюз
владимир зеленский
оон
грузия
киев
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КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Безопасность в Черноморском регионе должна стать приоритетом для мирового сообщества, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Грузию.Как сообщила пресс-служба президента, Зеленский провел переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Молдавии Майей Санду и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.Ранее Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева. Он сообщил, что для этого запущена так называемая "Крымская платформа". Проведение саммита запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза."Значительное внимание мы уделили сегодня развитию безопасности и оборонного сотрудничества в Черноморском регионе. Возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановлении безопасности судоходства должно стать приоритетом для мирового сообщества. Важным инструментом для достижения этой цели может стать украинская инициатива "Крымская платформа", - рассказал Зеленский, которого цитирует пресс-служба.Президент добавил, что будет рад приветствовать собравшихся лидеров стран на ее учредительном саммите, который состоится в Киеве 23 августа.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210712/nato-1740657885.html
https://ria.ru/20210704/beznadezhnost-1739821034.html
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россия, саломе зурабишвили, майя санду, европейский совет, евросоюз, владимир зеленский, оон, грузия, киев, в мире
23:14 19.07.2021
 
Зеленский назвал безопасность в Черном море мировым приоритетом

Президент Украины Зеленский назвал безопасность в Черном море приоритетом мирового сообщества

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Безопасность в Черноморском регионе должна стать приоритетом для мирового сообщества, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Грузию.
Как сообщила пресс-служба президента, Зеленский провел переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Молдавии Майей Санду и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
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"К этому все шло": В НАТО определились с Черным морем
Ранее Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева. Он сообщил, что для этого запущена так называемая "Крымская платформа". Проведение саммита запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза.
"Значительное внимание мы уделили сегодня развитию безопасности и оборонного сотрудничества в Черноморском регионе. Возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановлении безопасности судоходства должно стать приоритетом для мирового сообщества. Важным инструментом для достижения этой цели может стать украинская инициатива "Крымская платформа", - рассказал Зеленский, которого цитирует пресс-служба.
Учения войск НАТО - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
4 июля, 16:14
NI заявил, что у НАТО нет шансов в войне с Россией в Черном море
Президент добавил, что будет рад приветствовать собравшихся лидеров стран на ее учредительном саммите, который состоится в Киеве 23 августа.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
РоссияСаломе ЗурабишвилиМайя СандуЕвропейский советЕвросоюзВладимир ЗеленскийООНГрузияКиевВ мире
 
 
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