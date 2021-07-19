https://ria.ru/20210719/zdravookhranenie-1741862223.html

Мурманская область получит около миллиарда рублей на здравоохранение

Мурманская область получит около миллиарда рублей на здравоохранение - РИА Новости, 19.07.2021

Мурманская область получит около миллиарда рублей на здравоохранение

Мурманская область получит из федерального бюджета дополнительные средства на нужды системы здравоохранения, что актуально для региона в период пандемии... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T14:21

2021-07-19T14:21

2021-07-19T14:21

мурманская область

андрей чибис

константин долгов

валентина матвиенко

совет федерации рф

мурманская область

общество

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МУРМАНСК, 19 июл – РИА Новости. Мурманская область получит из федерального бюджета дополнительные средства на нужды системы здравоохранения, что актуально для региона в период пандемии коронавируса, сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис."С учетом ранее, две недели назад, выделенных 208 миллионов рублей порядка миллиарда рублей в целом поступит в нашу систему здравоохранения. Эти деньги очень нужны сейчас, в период высокой заболеваемости коронавирусом", - подчеркнул глава региона и попросил региональный минздрав максимально быстро довести до лечебных учреждений первый транш, который уже пришел.Губернатор поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, сенаторов от Мурманской области Татьяну Кусайко и Константина Долгова, а также вице-премьера Татьяну Голикову за помощь в выделении средств и четкую отработку вопроса.По словам главы региона, уже поступившие в регион 208 миллионов рублей будут направлены на укрепление стационарной медицинской помощи больным коронавирусом. При этом, по данным регионального минздрава, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Мурманской области остается напряженной, однако наметилась ее стабилизация. Как доложил на оперативном совещании глава минздрава Дмитрий Панычев, с мая "ковидный" коечный фонд в области увеличился на 1001 койку и составляет на сегодня 1382 койки, из них 999 оборудованы кислородом, 101 – аппаратами ИВЛ.По поручению губернатора возобновлено обеспечение бесплатными противовирусными и иными препаратами пациентов с ОРВИ. За счет средств областного бюджета лекарствами обеспечены уже более 54 тысяч пациентов, дополнительно за счет средств федерального бюджета препараты получили без малого 28 тысяч пациентов с COVID-19.Всего в регионе привиты более 155 тысяч человек, что составляет порядка 45% от плана. В свою очередь губернатор подчеркнул, что, несмотря на стабилизацию заболеваемости, ежедневный прирост по-прежнему высок, он поручил областному минздраву держать на контроле необходимый запас коек и лекарств и прилагать все усилия к тому, чтобы переломить эпидситуацию к лучшему.

https://ria.ru/20210712/vetropark-1740985445.html

https://ria.ru/20210705/vybrosy-1739991305.html

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей чибис, константин долгов, валентина матвиенко, совет федерации рф, мурманская область, общество