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Мурманская область
https://ria.ru/20210719/zdravookhranenie-1741862223.html
Мурманская область получит около миллиарда рублей на здравоохранение
Мурманская область получит около миллиарда рублей на здравоохранение - РИА Новости, 19.07.2021
Мурманская область получит около миллиарда рублей на здравоохранение
Мурманская область получит из федерального бюджета дополнительные средства на нужды системы здравоохранения, что актуально для региона в период пандемии... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:21
2021-07-19T14:21
мурманская область
андрей чибис
константин долгов
валентина матвиенко
совет федерации рф
мурманская область
общество
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МУРМАНСК, 19 июл – РИА Новости. Мурманская область получит из федерального бюджета дополнительные средства на нужды системы здравоохранения, что актуально для региона в период пандемии коронавируса, сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис."С учетом ранее, две недели назад, выделенных 208 миллионов рублей порядка миллиарда рублей в целом поступит в нашу систему здравоохранения. Эти деньги очень нужны сейчас, в период высокой заболеваемости коронавирусом", - подчеркнул глава региона и попросил региональный минздрав максимально быстро довести до лечебных учреждений первый транш, который уже пришел.Губернатор поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, сенаторов от Мурманской области Татьяну Кусайко и Константина Долгова, а также вице-премьера Татьяну Голикову за помощь в выделении средств и четкую отработку вопроса.По словам главы региона, уже поступившие в регион 208 миллионов рублей будут направлены на укрепление стационарной медицинской помощи больным коронавирусом. При этом, по данным регионального минздрава, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Мурманской области остается напряженной, однако наметилась ее стабилизация. Как доложил на оперативном совещании глава минздрава Дмитрий Панычев, с мая "ковидный" коечный фонд в области увеличился на 1001 койку и составляет на сегодня 1382 койки, из них 999 оборудованы кислородом, 101 – аппаратами ИВЛ.По поручению губернатора возобновлено обеспечение бесплатными противовирусными и иными препаратами пациентов с ОРВИ. За счет средств областного бюджета лекарствами обеспечены уже более 54 тысяч пациентов, дополнительно за счет средств федерального бюджета препараты получили без малого 28 тысяч пациентов с COVID-19.Всего в регионе привиты более 155 тысяч человек, что составляет порядка 45% от плана. В свою очередь губернатор подчеркнул, что, несмотря на стабилизацию заболеваемости, ежедневный прирост по-прежнему высок, он поручил областному минздраву держать на контроле необходимый запас коек и лекарств и прилагать все усилия к тому, чтобы переломить эпидситуацию к лучшему.
https://ria.ru/20210712/vetropark-1740985445.html
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андрей чибис, константин долгов, валентина матвиенко, совет федерации рф, мурманская область, общество
14:21 19.07.2021
 
Мурманская область получит около миллиарда рублей на здравоохранение

Мурманская область дополнительно получит около миллиарда рублей на нужды здравоохранения

© РИА Новости / Ирина БадмаеваМурманск
Мурманск - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Ирина Бадмаева
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 19 июл – РИА Новости. Мурманская область получит из федерального бюджета дополнительные средства на нужды системы здравоохранения, что актуально для региона в период пандемии коронавируса, сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис.
"С учетом ранее, две недели назад, выделенных 208 миллионов рублей порядка миллиарда рублей в целом поступит в нашу систему здравоохранения. Эти деньги очень нужны сейчас, в период высокой заболеваемости коронавирусом", - подчеркнул глава региона и попросил региональный минздрав максимально быстро довести до лечебных учреждений первый транш, который уже пришел.
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Губернатор поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, сенаторов от Мурманской области Татьяну Кусайко и Константина Долгова, а также вице-премьера Татьяну Голикову за помощь в выделении средств и четкую отработку вопроса.
По словам главы региона, уже поступившие в регион 208 миллионов рублей будут направлены на укрепление стационарной медицинской помощи больным коронавирусом. При этом, по данным регионального минздрава, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Мурманской области остается напряженной, однако наметилась ее стабилизация. Как доложил на оперативном совещании глава минздрава Дмитрий Панычев, с мая "ковидный" коечный фонд в области увеличился на 1001 койку и составляет на сегодня 1382 койки, из них 999 оборудованы кислородом, 101 – аппаратами ИВЛ.
По поручению губернатора возобновлено обеспечение бесплатными противовирусными и иными препаратами пациентов с ОРВИ. За счет средств областного бюджета лекарствами обеспечены уже более 54 тысяч пациентов, дополнительно за счет средств федерального бюджета препараты получили без малого 28 тысяч пациентов с COVID-19.
Всего в регионе привиты более 155 тысяч человек, что составляет порядка 45% от плана. В свою очередь губернатор подчеркнул, что, несмотря на стабилизацию заболеваемости, ежедневный прирост по-прежнему высок, он поручил областному минздраву держать на контроле необходимый запас коек и лекарств и прилагать все усилия к тому, чтобы переломить эпидситуацию к лучшему.
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Мурманская областьАндрей ЧибисКонстантин ДолговВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФМурманская областьОбщество
 
 
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