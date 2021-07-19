https://ria.ru/20210719/zdravookhranenie-1741862223.html
Мурманская область получит около миллиарда рублей на здравоохранение
Мурманская область получит около миллиарда рублей на здравоохранение - РИА Новости, 19.07.2021
Мурманская область получит около миллиарда рублей на здравоохранение
Мурманская область получит из федерального бюджета дополнительные средства на нужды системы здравоохранения, что актуально для региона в период пандемии... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:21
2021-07-19T14:21
2021-07-19T14:21
мурманская область
андрей чибис
константин долгов
валентина матвиенко
совет федерации рф
мурманская область
общество
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МУРМАНСК, 19 июл – РИА Новости. Мурманская область получит из федерального бюджета дополнительные средства на нужды системы здравоохранения, что актуально для региона в период пандемии коронавируса, сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис."С учетом ранее, две недели назад, выделенных 208 миллионов рублей порядка миллиарда рублей в целом поступит в нашу систему здравоохранения. Эти деньги очень нужны сейчас, в период высокой заболеваемости коронавирусом", - подчеркнул глава региона и попросил региональный минздрав максимально быстро довести до лечебных учреждений первый транш, который уже пришел.Губернатор поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, сенаторов от Мурманской области Татьяну Кусайко и Константина Долгова, а также вице-премьера Татьяну Голикову за помощь в выделении средств и четкую отработку вопроса.По словам главы региона, уже поступившие в регион 208 миллионов рублей будут направлены на укрепление стационарной медицинской помощи больным коронавирусом. При этом, по данным регионального минздрава, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Мурманской области остается напряженной, однако наметилась ее стабилизация. Как доложил на оперативном совещании глава минздрава Дмитрий Панычев, с мая "ковидный" коечный фонд в области увеличился на 1001 койку и составляет на сегодня 1382 койки, из них 999 оборудованы кислородом, 101 – аппаратами ИВЛ.По поручению губернатора возобновлено обеспечение бесплатными противовирусными и иными препаратами пациентов с ОРВИ. За счет средств областного бюджета лекарствами обеспечены уже более 54 тысяч пациентов, дополнительно за счет средств федерального бюджета препараты получили без малого 28 тысяч пациентов с COVID-19.Всего в регионе привиты более 155 тысяч человек, что составляет порядка 45% от плана. В свою очередь губернатор подчеркнул, что, несмотря на стабилизацию заболеваемости, ежедневный прирост по-прежнему высок, он поручил областному минздраву держать на контроле необходимый запас коек и лекарств и прилагать все усилия к тому, чтобы переломить эпидситуацию к лучшему.
https://ria.ru/20210712/vetropark-1740985445.html
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андрей чибис, константин долгов, валентина матвиенко, совет федерации рф, мурманская область, общество
Мурманская область получит около миллиарда рублей на здравоохранение
Мурманская область дополнительно получит около миллиарда рублей на нужды здравоохранения
МУРМАНСК, 19 июл – РИА Новости. Мурманская область
получит из федерального бюджета дополнительные средства на нужды системы здравоохранения, что актуально для региона в период пандемии коронавируса, сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис
.
"С учетом ранее, две недели назад, выделенных 208 миллионов рублей порядка миллиарда рублей в целом поступит в нашу систему здравоохранения. Эти деньги очень нужны сейчас, в период высокой заболеваемости коронавирусом", - подчеркнул глава региона и попросил региональный минздрав максимально быстро довести до лечебных учреждений первый транш, который уже пришел.
Губернатор поблагодарил председателя Совета Федерации
Валентину Матвиенко, сенаторов от Мурманской области Татьяну Кусайко и Константина Долгова
, а также вице-премьера Татьяну Голикову за помощь в выделении средств и четкую отработку вопроса.
По словам главы региона, уже поступившие в регион 208 миллионов рублей будут направлены на укрепление стационарной медицинской помощи больным коронавирусом. При этом, по данным регионального минздрава, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Мурманской области остается напряженной, однако наметилась ее стабилизация. Как доложил на оперативном совещании глава минздрава Дмитрий Панычев, с мая "ковидный" коечный фонд в области увеличился на 1001 койку и составляет на сегодня 1382 койки, из них 999 оборудованы кислородом, 101 – аппаратами ИВЛ.
По поручению губернатора возобновлено обеспечение бесплатными противовирусными и иными препаратами пациентов с ОРВИ. За счет средств областного бюджета лекарствами обеспечены уже более 54 тысяч пациентов, дополнительно за счет средств федерального бюджета препараты получили без малого 28 тысяч пациентов с COVID-19.
Всего в регионе привиты более 155 тысяч человек, что составляет порядка 45% от плана. В свою очередь губернатор подчеркнул, что, несмотря на стабилизацию заболеваемости, ежедневный прирост по-прежнему высок, он поручил областному минздраву держать на контроле необходимый запас коек и лекарств и прилагать все усилия к тому, чтобы переломить эпидситуацию к лучшему.