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Путин заявил о росте зарплат в реальном выражении
Путин заявил о росте зарплат в реальном выражении - РИА Новости, 19.07.2021
Путин заявил о росте зарплат в реальном выражении
Президент России Владимир Путин заявил о росте зарплат в реальном выражении, попросил кабмин обратить внимание на показатели снижения бедности. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T18:36
2021-07-19T18:39
россия
зарплаты
федеральная служба государственной статистики (росстат)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о росте зарплат в реальном выражении, попросил кабмин обратить внимание на показатели снижения бедности.Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. По последним данным Росстата, в апреле рост реальных заработных плат в РФ ускорился до 7,8% в годовом выражении с 1,8% в марте.В понедельник на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что благодаря системе социального казначейства (механизм предоставления мер социальной поддержки) удастся снизить бедность до 10,9% в 2023 году, а к 2030 году - в два раза."Целевые показатели снижения уровня бедности - да, опять же пандемия, удар по экономике, по малому и среднему бизнесу, все понятно, снижение доходов населения. Но сейчас зарплаты в реальном выражении растут. По итогам года, как мы говорим, а это не я же придумал эти данные - 3,9% рост (ВВП - ред.), это правительство показывает такие возможности, вплоть до 4%, в том числе Минэкономразвития. Надо посмотреть, зарплаты-то должны расти, они растут, и показатель по снижению бедности должен быть скорректирован. Попросил бы обратить на это ваше внимание", - сказал в свою очередь Путин.Снижение уровня бедности в России - одна из целей указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях. Среди показателей, которые должны быть достигнуты к 2030 году: снижение уровня бедности в два раза по сравнению с данными 2017 года. По данным Росстата, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году составила 13,2% населения страны (19,4 миллиона человек).По данным Росстата, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году снизилась до 12,1% населения страны с 12,3% в 2019 году.
https://ria.ru/20210718/zarplata-1741747876.html
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россия, зарплаты, федеральная служба государственной статистики (росстат), владимир путин, экономика
18:36 19.07.2021 (обновлено: 18:39 19.07.2021)
 
Путин заявил о росте зарплат в реальном выражении

Президент Путин заявил о росте зарплат в реальном выражении

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о росте зарплат в реальном выражении, попросил кабмин обратить внимание на показатели снижения бедности.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. По последним данным Росстата, в апреле рост реальных заработных плат в РФ ускорился до 7,8% в годовом выражении с 1,8% в марте.
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"Целевые показатели снижения уровня бедности - да, опять же пандемия, удар по экономике, по малому и среднему бизнесу, все понятно, снижение доходов населения. Но сейчас зарплаты в реальном выражении растут. По итогам года, как мы говорим, а это не я же придумал эти данные - 3,9% рост (ВВП - ред.), это правительство показывает такие возможности, вплоть до 4%, в том числе Минэкономразвития. Надо посмотреть, зарплаты-то должны расти, они растут, и показатель по снижению бедности должен быть скорректирован. Попросил бы обратить на это ваше внимание", - сказал в свою очередь Путин.
Снижение уровня бедности в России - одна из целей указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях. Среди показателей, которые должны быть достигнуты к 2030 году: снижение уровня бедности в два раза по сравнению с данными 2017 года. По данным Росстата, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году составила 13,2% населения страны (19,4 миллиона человек).
По данным Росстата, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году снизилась до 12,1% населения страны с 12,3% в 2019 году.
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РоссияЗарплатыФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Владимир ПутинЭкономика
 
 
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