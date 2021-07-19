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Наука
https://ria.ru/20210719/windows-1741836845.html
В Microsoft пообещали исправить недостатки новой Windows 11
В Microsoft пообещали исправить недостатки новой Windows 11 - РИА Новости, 19.07.2021
В Microsoft пообещали исправить недостатки новой Windows 11
Microsoft выпустит новую бета-версию Windows 11, которая станет стабильнее в работе. Об этом сообщает портал WindowsLatest. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:49
2021-07-19T12:49
наука
windows
microsoft corporation
технологии
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Microsoft выпустит новую бета-версию Windows 11, которая станет стабильнее в работе. Об этом сообщает портал WindowsLatest.Стабильная версия новой операционной системы появится уже в конце июля. Тогда она и станет доступна канале Release Preview в рамках программы Windows Insiders.Среди выявленных недостатков, которые будут устранены, называется ошибка, приводящая к сбою работы файлового менеджера. Кроме этого, будут решены и другие проблемы.Новая операционная система Windows 11 была представлена в июне. В Microsoft обещают, что обновит до нее все компьютеры с лицензионной Windows 10. Ожидается, что Редмонд сделает доступной ОС уже осенью 2021 года.
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windows, microsoft corporation, технологии
12:49 19.07.2021
 

В Microsoft пообещали исправить недостатки новой Windows 11

© MicrosoftWindows 11
Windows 11
© Microsoft
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Microsoft выпустит новую бета-версию Windows 11, которая станет стабильнее в работе. Об этом сообщает портал WindowsLatest.
Стабильная версия новой операционной системы появится уже в конце июля. Тогда она и станет доступна канале Release Preview в рамках программы Windows Insiders.
Среди выявленных недостатков, которые будут устранены, называется ошибка, приводящая к сбою работы файлового менеджера. Кроме этого, будут решены и другие проблемы.
Новая операционная система Windows 11 была представлена в июне. В Microsoft обещают, что обновит до нее все компьютеры с лицензионной Windows 10. Ожидается, что Редмонд сделает доступной ОС уже осенью 2021 года.
Microsoft Windows 11
8 июля, 12:20Наука
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НаукаWindowsMicrosoft CorporationТехнологии
 
 
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