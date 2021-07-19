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"Казахтелеком" при поддержке Huawei запустил первую выделенную сеть FWA

"Казахтелеком" при поддержке Huawei запустил первую выделенную сеть FWA - РИА Новости, 19.07.2021

"Казахтелеком" при поддержке Huawei запустил первую выделенную сеть FWA

Компания Huawei поставила крупнейшему телекоммуникационному оператору Казахстана - АО "Казахтелеком" базовые станции 4T4R, которые позволили развернуть первую в РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T13:48

2021-07-19T13:48

2021-07-19T13:48

центральная азия

huawei technologies

казахстан

технологии

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Компания Huawei поставила крупнейшему телекоммуникационному оператору Казахстана - АО "Казахтелеком" базовые станции 4T4R, которые позволили развернуть первую в Центральной Азии сеть фиксированного беспроводного доступа в интернет через радиоинтерфейс (FWA), сообщает Huawei.Сеть является одной из первых в мире сетей FWA, работающих в выделенном диапазоне 2300 МГц для оказания услуг широкополосного доступа частным домохозяйствам.Cтанции 4T4R обеспечивают большую емкость сети для фиксированных абонентов FWA и возможность агрегации нескольких несущих в будущем.В качестве технологии развертывания сети FWA была выбрана технология LTE, которая обеспечивает наибольшую эффективность использования радиочастот в диапазоне 2300 МГц, а также позволяет предоставлять SIM-based услуги на базе сети.Как отметил заместитель генерального директора Huawei Technologies Kazakhstan Цюй Фей, проект "Казахтелекома" - хороший пример для других фиксированных операторов, которым необходимо решить задачу покрытия частного сектора, где нет проводных сетей доступа. "При этом данная сеть после проведения небольшой модернизации будет готова к миграции на технологию 5G, что позволит увеличить емкость сети и предоставлять услуги eMBB", - добавил он.

https://ria.ru/20210623/servery-1738322563.html

центральная азия

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центральная азия, huawei technologies, казахстан, технологии, новости компаний - экономика