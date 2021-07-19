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"Казахтелеком" при поддержке Huawei запустил первую выделенную сеть FWA
"Казахтелеком" при поддержке Huawei запустил первую выделенную сеть FWA - РИА Новости, 19.07.2021
"Казахтелеком" при поддержке Huawei запустил первую выделенную сеть FWA
Компания Huawei поставила крупнейшему телекоммуникационному оператору Казахстана - АО "Казахтелеком" базовые станции 4T4R, которые позволили развернуть первую в РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T13:48
2021-07-19T13:48
центральная азия
huawei technologies
казахстан
технологии
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Компания Huawei поставила крупнейшему телекоммуникационному оператору Казахстана - АО "Казахтелеком" базовые станции 4T4R, которые позволили развернуть первую в Центральной Азии сеть фиксированного беспроводного доступа в интернет через радиоинтерфейс (FWA), сообщает Huawei.Сеть является одной из первых в мире сетей FWA, работающих в выделенном диапазоне 2300 МГц для оказания услуг широкополосного доступа частным домохозяйствам.Cтанции 4T4R обеспечивают большую емкость сети для фиксированных абонентов FWA и возможность агрегации нескольких несущих в будущем.В качестве технологии развертывания сети FWA была выбрана технология LTE, которая обеспечивает наибольшую эффективность использования радиочастот в диапазоне 2300 МГц, а также позволяет предоставлять SIM-based услуги на базе сети.Как отметил заместитель генерального директора Huawei Technologies Kazakhstan Цюй Фей, проект "Казахтелекома" - хороший пример для других фиксированных операторов, которым необходимо решить задачу покрытия частного сектора, где нет проводных сетей доступа. "При этом данная сеть после проведения небольшой модернизации будет готова к миграции на технологию 5G, что позволит увеличить емкость сети и предоставлять услуги eMBB", - добавил он.
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центральная азия, huawei technologies, казахстан, технологии, новости компаний - экономика
13:48 19.07.2021
 

"Казахтелеком" при поддержке Huawei запустил первую выделенную сеть FWA

CC BY-SA 4.0 / Yaken hgar / Один из офисов АО "Казахтелеком"
Один из офисов АО Казахтелеком - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
CC BY-SA 4.0 / Yaken hgar /
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Компания Huawei поставила крупнейшему телекоммуникационному оператору Казахстана - АО "Казахтелеком" базовые станции 4T4R, которые позволили развернуть первую в Центральной Азии сеть фиксированного беспроводного доступа в интернет через радиоинтерфейс (FWA), сообщает Huawei.
Сеть является одной из первых в мире сетей FWA, работающих в выделенном диапазоне 2300 МГц для оказания услуг широкополосного доступа частным домохозяйствам.
Cтанции 4T4R обеспечивают большую емкость сети для фиксированных абонентов FWA и возможность агрегации нескольких несущих в будущем.
В качестве технологии развертывания сети FWA была выбрана технология LTE, которая обеспечивает наибольшую эффективность использования радиочастот в диапазоне 2300 МГц, а также позволяет предоставлять SIM-based услуги на базе сети.
"При этом мы используем выделенный диапазон радиочастот шириной 20 МГц, то есть это полностью выделенная сеть FWA только для абонентов фиксированного беспроводного доступа. Кроме того, мы применили подход так называемого IP breakout - в нашем решении используется выделенное подключение PGW к сети интернет для абонентов FWA", — привели в Huawei пояснения главного директора по инновациям "Казахтелекома" Нурлана Мейрманова.
Как отметил заместитель генерального директора Huawei Technologies Kazakhstan Цюй Фей, проект "Казахтелекома" - хороший пример для других фиксированных операторов, которым необходимо решить задачу покрытия частного сектора, где нет проводных сетей доступа. "При этом данная сеть после проведения небольшой модернизации будет готова к миграции на технологию 5G, что позволит увеличить емкость сети и предоставлять услуги eMBB", - добавил он.
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