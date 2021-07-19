https://ria.ru/20210719/vybory-1741847861.html

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по проведению выборов в Госдуму

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по проведению выборов в Госдуму - РИА Новости, 19.07.2021

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по проведению выборов в Госдуму

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике рисков, связанных с распространением COVID-19, при подготовке и проведении выборов депутатов... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T13:33

2021-07-19T13:33

2021-07-19T13:33

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коронавирус covid-19

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выборы в государственную думу

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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политика

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике рисков, связанных с распространением COVID-19, при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва и иных выборов и референдумов, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года – избиратель не должен передавать в руки члену комиссии свой паспорт, использовать маски, перчатку и индивидуальную ручку."Документ, удостоверяющий личность, предъявляется избирателем в развернутом виде самостоятельно, без передачи в руки члену участковой комиссии. При этом избирателю рекомендуется самостоятельно перелистывать страницы указанного документа", - говорится в документе, который опубликован на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.Перед проходом в помещение для голосования должен быть оборудован пункт, на котором обеспечивается дезинфекция рук, а также выдача избирателю маски, перчаток и индивидуальной ручки, уточняется в рекомендациях.Кабины для тайного голосования должны использоваться без передней шторки, при этом возможность нарушения тайны голосования должна быть исключена.При проведении голосования на дому членам комиссии рекомендуется в дополнение к маске, перчаткам, защитному экрану для лица и антисептическим средствам использовать одноразовые халаты.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210714/vybory-1741211646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, выборы в государственную думу, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, политика