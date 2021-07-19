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ВОЗ предупредила о распространении лямбда-штамма COVID-19
ВОЗ предупредила о распространении лямбда-штамма COVID-19 - РИА Новости, 20.07.2021
ВОЗ предупредила о распространении лямбда-штамма COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала распространение лямбда-штамма коронавируса в десятках стран, сообщила глава технической группы... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-19T21:07
2021-07-19T21:07
2021-07-20T00:03
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 19 июл — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала распространение лямбда-штамма коронавируса в десятках стран, сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.Она напомнила, что ВОЗ в июне этого года занесла лямбда-вариант в список штаммов, представляющих интерес. Впервые его зарегистрировали в Перу в декабре 2020 года.Ван Керкхове добавила, что организация внимательно наблюдает за лямбда-штаммом и взаимодействует с государствами — членами ВОЗ для получения информации о распространении этого варианта коронавируса.
https://ria.ru/20210629/lyambda-1738987134.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире
21:07 19.07.2021 (обновлено: 00:03 20.07.2021)
ВОЗ предупредила о распространении лямбда-штамма COVID-19
ВОЗ: вариант коронавируса лямбда циркулирует более чем в 30 странах