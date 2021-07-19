https://ria.ru/20210719/vorobev-1741848659.html

Воробьев: работа "Москокса" может быть приостановлена

Воробьев: работа "Москокса" может быть приостановлена - РИА Новости, 19.07.2021

Воробьев: работа "Москокса" может быть приостановлена

Работа Московского коксогазового завода в Видном может быть приостановлена, чтобы защитить людей от негативного влияния выбросов предприятия, сообщил губернатор РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T13:42

2021-07-19T13:42

2021-07-19T13:42

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Работа Московского коксогазового завода в Видном может быть приостановлена, чтобы защитить людей от негативного влияния выбросов предприятия, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, который обсудил вопросы дальнейшей деятельности завода с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой."Мы понимаем, насколько важны в столичном регионе чистота, природа, все, что связано с качеством жизни. В Видном расположено предприятие, которое в последнее время обращает на себя серьёзное внимание. Мы получаем шквал жалоб на окружающую среду. Мы за экономику, за то, чтобы наши предприятия работали, но при этом они должны соблюдать все нормы и правила, не вредить здоровью. Это – в приоритете. И, безусловно, они должны быть экономически полезными. За последние 4 года это предприятие показывает убыток", - привели в пресс-службе областного правительства слова Воробьева.Как отмечается в сообщении, только в этом году на работу "Москокса" поступило почти 800 жалоб."Промышленные предприятия такого уровня, в таком технологическом состоянии, конечно, не могут функционировать в черте города. Наши специалисты выявили, что завод искусственно занижает объем выбросов. Учитывая, что модернизировать его уже невозможно, необходимо рассмотреть возможность перепрофилирования площадки. В любом случае, наши граждане не должны страдать и имеют право дышать чистым воздухом", - привели в пресс-службе слова Радионовой. Росприроднадзор планирует обратиться в суд с иском об отзыве разрешения на выбросы.Завод был открыт в 1951 году. На нем производят кокс, коксовый газ, каменноугольную смолу, бензол. Продукция в основном применяется в металлургической промышленности.

https://ria.ru/20210719/parki-1741834357.html

московская область (подмосковье)

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андрей воробьев, московская область (подмосковье)