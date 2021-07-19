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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210719/vorobev-1741836328.html
Воробьев: в лесах Подмосковья не должно быть природных катаклизмов
Воробьев: в лесах Подмосковья не должно быть природных катаклизмов - РИА Новости, 19.07.2021
Воробьев: в лесах Подмосковья не должно быть природных катаклизмов
Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал усилить меры безопасности на торфяниках и лесах региона. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:45
2021-07-19T12:45
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал усилить меры безопасности на торфяниках и лесах региона."Обращаю внимание всех наших пожарных служб, за мониторингом ситуациях в лесах, торфяниках. Необходимо в этом вопросе держать руку на пульсе и не допустить никаких природных катаклизмов", - сказал Воробьев на заседании правительства региона в понедельник..Он также попросил уделить внимание безопасности при проведении мероприятий на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
12:45 19.07.2021
 

Воробьев: в лесах Подмосковья не должно быть природных катаклизмов

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал усилить меры безопасности на торфяниках и лесах региона.
"Обращаю внимание всех наших пожарных служб, за мониторингом ситуациях в лесах, торфяниках. Необходимо в этом вопросе держать руку на пульсе и не допустить никаких природных катаклизмов", - сказал Воробьев на заседании правительства региона в понедельник..
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В МЧС предупредили о высокой пожароопасности в Подмосковье
Он также попросил уделить внимание безопасности при проведении мероприятий на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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