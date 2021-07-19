https://ria.ru/20210719/vorobev-1741836328.html
Воробьев: в лесах Подмосковья не должно быть природных катаклизмов
Воробьев: в лесах Подмосковья не должно быть природных катаклизмов - РИА Новости, 19.07.2021
Воробьев: в лесах Подмосковья не должно быть природных катаклизмов
Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал усилить меры безопасности на торфяниках и лесах региона. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:45
2021-07-19T12:45
2021-07-19T12:45
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601469590_0:0:2922:1644_1920x0_80_0_0_1f43a53786beb68b0b5d2d9eb2b5e59a.jpg
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал усилить меры безопасности на торфяниках и лесах региона."Обращаю внимание всех наших пожарных служб, за мониторингом ситуациях в лесах, торфяниках. Необходимо в этом вопросе держать руку на пульсе и не допустить никаких природных катаклизмов", - сказал Воробьев на заседании правительства региона в понедельник..Он также попросил уделить внимание безопасности при проведении мероприятий на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021.
https://ria.ru/20210718/podmoskove-1741745067.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601469590_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1e7b82da2b57be94cab39175a65b3850.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье)