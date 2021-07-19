https://ria.ru/20210719/vorobev-1741836328.html

Воробьев: в лесах Подмосковья не должно быть природных катаклизмов

Воробьев: в лесах Подмосковья не должно быть природных катаклизмов - РИА Новости, 19.07.2021

Воробьев: в лесах Подмосковья не должно быть природных катаклизмов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал усилить меры безопасности на торфяниках и лесах региона. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:45

2021-07-19T12:45

2021-07-19T12:45

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал усилить меры безопасности на торфяниках и лесах региона."Обращаю внимание всех наших пожарных служб, за мониторингом ситуациях в лесах, торфяниках. Необходимо в этом вопросе держать руку на пульсе и не допустить никаких природных катаклизмов", - сказал Воробьев на заседании правительства региона в понедельник..Он также попросил уделить внимание безопасности при проведении мероприятий на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021.

https://ria.ru/20210718/podmoskove-1741745067.html

московская область (подмосковье)

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2021

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андрей воробьев, московская область (подмосковье)