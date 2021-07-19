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Росприроднадзор выясняет причины появления багровой воды в Финском заливе
Росприроднадзор выясняет причины появления багровой воды в Финском заливе - РИА Новости, 19.07.2021
Росприроднадзор выясняет причины появления багровой воды в Финском заливе
Специалисты Росприроднадзора взяли пробы для определения причин появления багровых пятен на воде Финского залива вблизи порта Усть-Луга, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:31
2021-07-19T14:35
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора взяли пробы для определения причин появления багровых пятен на воде Финского залива вблизи порта Усть-Луга, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее в социальных сетях появились фотографии прибрежной зоны Финского залива с пятнами багрового цвета. Сперва жители наблюдали розовое облако над терминалом предприятия "Ультрамар" порта Усть-Луга, а затем вода в заливе стала багровой.По имеющейся у ведомства информации, введен в эксплуатацию первый этап отгрузочного терминала "Ультрамара" и выдано разрешение на строительство второго этапа. В настоящее время объекты предприятия не стоят на учете в реестре объектов негативного воздействия на окружающую среду, возможно, в атмосферный воздух поступает пыль при перевалке окатышей глины, говорится в сообщении.Управление направило запрос в Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) о предоставлении копии разрешения на ввод в эксплуатацию объектов первого этапа с приложением соответствующих документов. Направлен запрос и на предприятие "Ультрамар" для получения разъяснений.Проект строительства объектов портовой инфраструктуры в морском порту Усть-Луга реализуется с 2018 года компанией "Ультрамар" совместно с "Росморпортом". Он включен в федеральный проект "Морские порты России" Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ). Активное строительство терминала начато в 2019 году. В рамках проекта предполагается создание нового комплекса по перевалке минеральных удобрений мощностью 12 миллионов тонн в год.
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общество
14:31 19.07.2021 (обновлено: 14:35 19.07.2021)
 
Росприроднадзор выясняет причины появления багровой воды в Финском заливе

Росприроднадзор выясняет причины появления багровых пятен на воде Финского залива у порта Усть-Луга

© Фото : @SpbKrasiv/FacebookФинский залив
Финский залив - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Фото : @SpbKrasiv/Facebook
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора взяли пробы для определения причин появления багровых пятен на воде Финского залива вблизи порта Усть-Луга, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее в социальных сетях появились фотографии прибрежной зоны Финского залива с пятнами багрового цвета. Сперва жители наблюдали розовое облако над терминалом предприятия "Ультрамар" порта Усть-Луга, а затем вода в заливе стала багровой.
"Государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления совместно с ФГБУ "Балтийско-Арктическая дирекция по техническому обеспечению надзора на море" и экспертной лабораторией ФГБУ "ЦЛАТИ по СЗФО" выехали в Вистинское сельское поселение Кингисеппского района Ленинградской области для проведения осмотра территории и отбора проб", - говорится в сообщении.
По имеющейся у ведомства информации, введен в эксплуатацию первый этап отгрузочного терминала "Ультрамара" и выдано разрешение на строительство второго этапа. В настоящее время объекты предприятия не стоят на учете в реестре объектов негативного воздействия на окружающую среду, возможно, в атмосферный воздух поступает пыль при перевалке окатышей глины, говорится в сообщении.
Управление направило запрос в Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) о предоставлении копии разрешения на ввод в эксплуатацию объектов первого этапа с приложением соответствующих документов. Направлен запрос и на предприятие "Ультрамар" для получения разъяснений.
Проект строительства объектов портовой инфраструктуры в морском порту Усть-Луга реализуется с 2018 года компанией "Ультрамар" совместно с "Росморпортом". Он включен в федеральный проект "Морские порты России" Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ). Активное строительство терминала начато в 2019 году. В рамках проекта предполагается создание нового комплекса по перевалке минеральных удобрений мощностью 12 миллионов тонн в год.
 
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