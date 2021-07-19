https://ria.ru/20210719/voda-1741864935.html

Росприроднадзор выясняет причины появления багровой воды в Финском заливе

Росприроднадзор выясняет причины появления багровой воды в Финском заливе - РИА Новости, 19.07.2021

Росприроднадзор выясняет причины появления багровой воды в Финском заливе

Специалисты Росприроднадзора взяли пробы для определения причин появления багровых пятен на воде Финского залива вблизи порта Усть-Луга, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T14:31

2021-07-19T14:31

2021-07-19T14:35

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора взяли пробы для определения причин появления багровых пятен на воде Финского залива вблизи порта Усть-Луга, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее в социальных сетях появились фотографии прибрежной зоны Финского залива с пятнами багрового цвета. Сперва жители наблюдали розовое облако над терминалом предприятия "Ультрамар" порта Усть-Луга, а затем вода в заливе стала багровой.По имеющейся у ведомства информации, введен в эксплуатацию первый этап отгрузочного терминала "Ультрамара" и выдано разрешение на строительство второго этапа. В настоящее время объекты предприятия не стоят на учете в реестре объектов негативного воздействия на окружающую среду, возможно, в атмосферный воздух поступает пыль при перевалке окатышей глины, говорится в сообщении.Управление направило запрос в Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) о предоставлении копии разрешения на ввод в эксплуатацию объектов первого этапа с приложением соответствующих документов. Направлен запрос и на предприятие "Ультрамар" для получения разъяснений.Проект строительства объектов портовой инфраструктуры в морском порту Усть-Луга реализуется с 2018 года компанией "Ультрамар" совместно с "Росморпортом". Он включен в федеральный проект "Морские порты России" Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ). Активное строительство терминала начато в 2019 году. В рамках проекта предполагается создание нового комплекса по перевалке минеральных удобрений мощностью 12 миллионов тонн в год.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество