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Наука
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Видеокарты для компьютеров перестали дешеветь вопреки прогнозам
Видеокарты для компьютеров перестали дешеветь вопреки прогнозам - РИА Новости, 19.07.2021
Видеокарты для компьютеров перестали дешеветь вопреки прогнозам
Стоимость видеоадаптеров NVIDIA и AMD последнего поколения замедлила падение, так и не достигнув рекомендованных производителями цен. Об этом сообщает портал... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:02
2021-07-19T14:02
наука
криптовалюта
компьютерные технологии
nvidia corporation
amd, inc.
технологии
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Стоимость видеоадаптеров NVIDIA и AMD последнего поколения замедлила падение, так и не достигнув рекомендованных производителями цен. Об этом сообщает портал 3DCenter.На примере европейского рынка компьютерного "железа" показано, что видеокарты серий GeForce RTX 30 и AMD Radeon RX 6000 в июле даже прибавили в цене относительно конца июня. Больше всего подорожали именно ускорители от AMD.Но снижение интереса к видеокартам со стороны майнеров значительно улучшило ситуацию с их доступностью — даже новые RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti от NVIDIA оказались в свободной продаже.В России наблюдается аналогичная ситуация, когда видеоадаптеры для компьютеров находятся в свободной продаже, но до рекомендованных цен им пока далеко. Например, GeForce RTX 3060 предлагается в магазинах электроники за 60-70 тысяч рублей.
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Новости
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криптовалюта, компьютерные технологии, nvidia corporation, amd, inc., технологии
14:02 19.07.2021
 

Видеокарты для компьютеров перестали дешеветь вопреки прогнозам

© NVIDIAGeForce RTX 3080 Ti
GeForce RTX 3080 Ti
© NVIDIA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Стоимость видеоадаптеров NVIDIA и AMD последнего поколения замедлила падение, так и не достигнув рекомендованных производителями цен. Об этом сообщает портал 3DCenter.
На примере европейского рынка компьютерного "железа" показано, что видеокарты серий GeForce RTX 30 и AMD Radeon RX 6000 в июле даже прибавили в цене относительно конца июня. Больше всего подорожали именно ускорители от AMD.
Но снижение интереса к видеокартам со стороны майнеров значительно улучшило ситуацию с их доступностью — даже новые RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti от NVIDIA оказались в свободной продаже.
В России наблюдается аналогичная ситуация, когда видеоадаптеры для компьютеров находятся в свободной продаже, но до рекомендованных цен им пока далеко. Например, GeForce RTX 3060 предлагается в магазинах электроники за 60-70 тысяч рублей.
Игровая видеокарта GeForce RTX 3070 - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
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НаукаКриптовалютакомпьютерные технологииNVIDIA CorporationAMD, Inc.Технологии
 
 
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