https://ria.ru/20210719/videokarta-1741855699.html

Видеокарты для компьютеров перестали дешеветь вопреки прогнозам

Видеокарты для компьютеров перестали дешеветь вопреки прогнозам - РИА Новости, 19.07.2021

Видеокарты для компьютеров перестали дешеветь вопреки прогнозам

Стоимость видеоадаптеров NVIDIA и AMD последнего поколения замедлила падение, так и не достигнув рекомендованных производителями цен. Об этом сообщает портал... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T14:02

2021-07-19T14:02

2021-07-19T14:02

наука

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компьютерные технологии

nvidia corporation

amd, inc.

технологии

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Стоимость видеоадаптеров NVIDIA и AMD последнего поколения замедлила падение, так и не достигнув рекомендованных производителями цен. Об этом сообщает портал 3DCenter.На примере европейского рынка компьютерного "железа" показано, что видеокарты серий GeForce RTX 30 и AMD Radeon RX 6000 в июле даже прибавили в цене относительно конца июня. Больше всего подорожали именно ускорители от AMD.Но снижение интереса к видеокартам со стороны майнеров значительно улучшило ситуацию с их доступностью — даже новые RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti от NVIDIA оказались в свободной продаже.В России наблюдается аналогичная ситуация, когда видеоадаптеры для компьютеров находятся в свободной продаже, но до рекомендованных цен им пока далеко. Например, GeForce RTX 3060 предлагается в магазинах электроники за 60-70 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210708/videokarta-1740399646.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

криптовалюта, компьютерные технологии, nvidia corporation, amd, inc., технологии