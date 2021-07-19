https://ria.ru/20210719/videokarta-1741855699.html
Видеокарты для компьютеров перестали дешеветь вопреки прогнозам
Видеокарты для компьютеров перестали дешеветь вопреки прогнозам - РИА Новости, 19.07.2021
Видеокарты для компьютеров перестали дешеветь вопреки прогнозам
Стоимость видеоадаптеров NVIDIA и AMD последнего поколения замедлила падение, так и не достигнув рекомендованных производителями цен. Об этом сообщает портал... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:02
2021-07-19T14:02
2021-07-19T14:02
наука
криптовалюта
компьютерные технологии
nvidia corporation
amd, inc.
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735098095_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f2a9f7b6f8405155c3092330e428741c.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Стоимость видеоадаптеров NVIDIA и AMD последнего поколения замедлила падение, так и не достигнув рекомендованных производителями цен. Об этом сообщает портал 3DCenter.На примере европейского рынка компьютерного "железа" показано, что видеокарты серий GeForce RTX 30 и AMD Radeon RX 6000 в июле даже прибавили в цене относительно конца июня. Больше всего подорожали именно ускорители от AMD.Но снижение интереса к видеокартам со стороны майнеров значительно улучшило ситуацию с их доступностью — даже новые RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti от NVIDIA оказались в свободной продаже.В России наблюдается аналогичная ситуация, когда видеоадаптеры для компьютеров находятся в свободной продаже, но до рекомендованных цен им пока далеко. Например, GeForce RTX 3060 предлагается в магазинах электроники за 60-70 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210708/videokarta-1740399646.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735098095_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_73349d78a5a4b0ac1ef53c4403ceefe4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
криптовалюта, компьютерные технологии, nvidia corporation, amd, inc., технологии