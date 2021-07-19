https://ria.ru/20210719/video-1741905022.html

Соловецкий монастырь удалил видео с проповедью наместника о вакцинации

Соловецкий монастырь удалил видео с проповедью наместника о вакцинации - РИА Новости, 19.07.2021

Соловецкий монастырь удалил видео с проповедью наместника о вакцинации

Наместник Соловецкого монастыря епископ Озерский Порфирий (Шутов) благословил удалить видеозапись, где он рассуждает о вакцинации от коронавируса, поскольку в... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:11

2021-07-19T17:11

2021-07-19T17:11

религия и мировоззрение

спасо-преображенский соловецкий мужской монастырь

московская патриархия

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КАЛИНИНГРАД, 19 июл - РИА Новости. Наместник Соловецкого монастыря епископ Озерский Порфирий (Шутов) благословил удалить видеозапись, где он рассуждает о вакцинации от коронавируса, поскольку в своих словах обратился к аргументам, "выходящим за рамки его знаний" и породил ошибочные суждения, говорится на официальной странице Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря в соцсети "ВКонтакте".На YouTube-канале Соловецкого монастыря, а также на страницах обители в разных социальных сетях 18 июля была размещена видеозапись обращения наместника и игумена обители епископа Озерского Порфирия (Шутова), касающееся вакцинации от коронавируса. В проповеди он заявил, что компоненты вакцины от коронавируса "встраиваются в геном человека, изменяют, модифицируют его", а также усомнился в том, что в "человеке с генетически отредактированным геномом" "образ Божий остался неповрежденным". Также он предположил, что после вакцинации человек перестает быть "автономной и суверенной личностью"."Владыка Порфирий, сожалея о том, что в своих суждениях он обратился к аргументам, выходящим за рамки его знаний, и тем самым породил ошибочные рассуждения среди верующих, благословил удалить это видео. При этом преосвященный епископ Порфирий вновь подчеркивает, что считает недопустимым принуждение к вакцинации, проведение которой должно сопровождаться полным согласием человека, выраженным без какого-либо давления на него", - говорится в сообщении.Ранее в понедельник замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), комментируя слова наместника Соловецкого монастыря о прививках от COVID-19, сказал, что священнослужителям во время проповеди нельзя высказываться публично о сложных научных сферах знания, не имея соответствующего образования.

https://ria.ru/20210719/propoved-1741869140.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спасо-преображенский соловецкий мужской монастырь, московская патриархия