https://ria.ru/20210719/veschanie-1741832960.html

RT запустил вещание в пакете одного из крупнейших ТВ-операторов Колумбии

RT запустил вещание в пакете одного из крупнейших ТВ-операторов Колумбии - РИА Новости, 19.07.2021

RT запустил вещание в пакете одного из крупнейших ТВ-операторов Колумбии

RT на испанском запустил вещание в пакете одного из крупнейших ТВ-операторов Колумбии Claro, сообщается на сайте телеканала. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:40

2021-07-19T12:40

2021-07-19T12:40

миа "россия сегодня"

виктория воронцова

телеканал rt

латинская америка

маргарита симоньян

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. RT на испанском запустил вещание в пакете одного из крупнейших ТВ-операторов Колумбии Claro, сообщается на сайте телеканала.Как отметила руководитель RT на испанском Виктория Воронцова, за годы вещания канал завоевал признание латиноамериканских зрителей.Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале упомянула профессора университета в Колумбии Владимира Рувинского, который заявил про RT, что "эти телеканалы и их сайты практически произвели революцию на информационном пространстве в Латинской Америке"."А мы как раз запустили вещание на одном из крупнейших ТВ-операторов в Колумбии. Ручки-то вот они", - написала Симоньян.По данным исследования Ipsos, RT вошел в топ-5 самых популярных международных новостных телеканалов по еженедельной аудитории в десяти странах Латинской Америки. Сайт RT на испанском обходит по посещаемости BBC Mundo, а также испаноязычные версии Euronews, France 24 и teleSUR (SimilarWeb). Добавляется. что на YouTube RT en Español - №1 среди всех новостных телеканалов, вещающих на испанском языке; по числу просмотров и подписчиков обходит испаноязычные версии BBC, CNN, Euronews и teleSUR. В Facebook RT en Español - самый популярный новостной портал на испанском языке; по числу подписчиков опережает CNN.Добавляется, что на время чемпионата мира по футболу - 2018 в России к команде RT присоединился знаменитый колумбийский футболист Карлос Вальдеррама, который рассказывал о событиях турнира. С 2018 года на RT выходит программа бывшего президента Эквадора Рафаэля Корреа.Запуск телеканала RT на испанском в 2009 году был отмечен номинацией на британскую премию Broadcast Digital Awards. RT на испанском языке стал первым иностранным телеканалом, который запустил вещание в гостелесетях Аргентины, Венесуэлы и Кубы, получив доступ к общенациональным аудиториям. Телеканал доступен на платформе Izzi Telecom в Мексике, а также в пакете одного из крупнейших операторов страны - Dish. RT запустил вещание на базе оператора Movistar в Перу и Cabletica в Коста-Рике. В общей сложности RT на испанском транслируют более 1000 операторов платного телевидения в Испании, странах Латинской Америки и США.Claro - телекоммуникационная компания, которая имеет самую большую зону покрытия в Колумбии.

https://ria.ru/20210526/nagrady-1733988830.html

латинская америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миа "россия сегодня", виктория воронцова, телеканал rt, латинская америка, маргарита симоньян