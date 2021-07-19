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RT запустил вещание в пакете одного из крупнейших ТВ-операторов Колумбии
RT запустил вещание в пакете одного из крупнейших ТВ-операторов Колумбии - РИА Новости, 19.07.2021
RT запустил вещание в пакете одного из крупнейших ТВ-операторов Колумбии
RT на испанском запустил вещание в пакете одного из крупнейших ТВ-операторов Колумбии Claro, сообщается на сайте телеканала. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:40
2021-07-19T12:40
миа "россия сегодня"
виктория воронцова
телеканал rt
латинская америка
маргарита симоньян
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. RT на испанском запустил вещание в пакете одного из крупнейших ТВ-операторов Колумбии Claro, сообщается на сайте телеканала.Как отметила руководитель RT на испанском Виктория Воронцова, за годы вещания канал завоевал признание латиноамериканских зрителей.Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале упомянула профессора университета в Колумбии Владимира Рувинского, который заявил про RT, что "эти телеканалы и их сайты практически произвели революцию на информационном пространстве в Латинской Америке"."А мы как раз запустили вещание на одном из крупнейших ТВ-операторов в Колумбии. Ручки-то вот они", - написала Симоньян.По данным исследования Ipsos, RT вошел в топ-5 самых популярных международных новостных телеканалов по еженедельной аудитории в десяти странах Латинской Америки. Сайт RT на испанском обходит по посещаемости BBC Mundo, а также испаноязычные версии Euronews, France 24 и teleSUR (SimilarWeb). Добавляется. что на YouTube RT en Español - №1 среди всех новостных телеканалов, вещающих на испанском языке; по числу просмотров и подписчиков обходит испаноязычные версии BBC, CNN, Euronews и teleSUR. В Facebook RT en Español - самый популярный новостной портал на испанском языке; по числу подписчиков опережает CNN.Добавляется, что на время чемпионата мира по футболу - 2018 в России к команде RT присоединился знаменитый колумбийский футболист Карлос Вальдеррама, который рассказывал о событиях турнира. С 2018 года на RT выходит программа бывшего президента Эквадора Рафаэля Корреа.Запуск телеканала RT на испанском в 2009 году был отмечен номинацией на британскую премию Broadcast Digital Awards. RT на испанском языке стал первым иностранным телеканалом, который запустил вещание в гостелесетях Аргентины, Венесуэлы и Кубы, получив доступ к общенациональным аудиториям. Телеканал доступен на платформе Izzi Telecom в Мексике, а также в пакете одного из крупнейших операторов страны - Dish. RT запустил вещание на базе оператора Movistar в Перу и Cabletica в Коста-Рике. В общей сложности RT на испанском транслируют более 1000 операторов платного телевидения в Испании, странах Латинской Америки и США.Claro - телекоммуникационная компания, которая имеет самую большую зону покрытия в Колумбии.
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миа "россия сегодня", виктория воронцова, телеканал rt, латинская америка, маргарита симоньян
12:40 19.07.2021
 

RT запустил вещание в пакете одного из крупнейших ТВ-операторов Колумбии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. RT на испанском запустил вещание в пакете одного из крупнейших ТВ-операторов Колумбии Claro, сообщается на сайте телеканала.
"Телеканал RT на испанском расширил свое присутствие в Колумбии, запустив HD-вещание в пакете Claro - одного из крупнейших операторов платного телевидения страны. Доступ к телеканалу получили более 2,5 миллиона абонентов Claro в Колумбии", - говорится в сообщении.
Как отметила руководитель RT на испанском Виктория Воронцова, за годы вещания канал завоевал признание латиноамериканских зрителей.
"Благодаря запуску в пакете Claro жители Колумбии смогут смотреть новости, программы и документальные фильмы RT в высоком качестве", - добавила она.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале упомянула профессора университета в Колумбии Владимира Рувинского, который заявил про RT, что "эти телеканалы и их сайты практически произвели революцию на информационном пространстве в Латинской Америке".
"А мы как раз запустили вещание на одном из крупнейших ТВ-операторов в Колумбии. Ручки-то вот они", - написала Симоньян.
По данным исследования Ipsos, RT вошел в топ-5 самых популярных международных новостных телеканалов по еженедельной аудитории в десяти странах Латинской Америки. Сайт RT на испанском обходит по посещаемости BBC Mundo, а также испаноязычные версии Euronews, France 24 и teleSUR (SimilarWeb). Добавляется. что на YouTube RT en Español - №1 среди всех новостных телеканалов, вещающих на испанском языке; по числу просмотров и подписчиков обходит испаноязычные версии BBC, CNN, Euronews и teleSUR. В Facebook RT en Español - самый популярный новостной портал на испанском языке; по числу подписчиков опережает CNN.
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Добавляется, что на время чемпионата мира по футболу - 2018 в России к команде RT присоединился знаменитый колумбийский футболист Карлос Вальдеррама, который рассказывал о событиях турнира. С 2018 года на RT выходит программа бывшего президента Эквадора Рафаэля Корреа.
Запуск телеканала RT на испанском в 2009 году был отмечен номинацией на британскую премию Broadcast Digital Awards. RT на испанском языке стал первым иностранным телеканалом, который запустил вещание в гостелесетях Аргентины, Венесуэлы и Кубы, получив доступ к общенациональным аудиториям. Телеканал доступен на платформе Izzi Telecom в Мексике, а также в пакете одного из крупнейших операторов страны - Dish. RT запустил вещание на базе оператора Movistar в Перу и Cabletica в Коста-Рике. В общей сложности RT на испанском транслируют более 1000 операторов платного телевидения в Испании, странах Латинской Америки и США.
Claro - телекоммуникационная компания, которая имеет самую большую зону покрытия в Колумбии.
 
МИА "Россия сегодня"Виктория ВоронцоваТелеканал RTЛатинская АмерикаМаргарита Симоньян
 
 
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