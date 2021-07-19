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Сестры-близнецы утонули в реке в Волгоградской области
Сестры-близнецы утонули в реке в Волгоградской области - РИА Новости, 19.07.2021
Сестры-близнецы утонули в реке в Волгоградской области
Две 11-летние сестры-близнецы утонули в реке Чир в Волгоградской области, сообщила в понедельник пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T13:28
2021-07-19T13:28
2021-07-19T13:28
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 19 июл - РИА Новости. Две 11-летние сестры-близнецы утонули в реке Чир в Волгоградской области, сообщила в понедельник пресс-служба СУСК РФ по региону.По информации ведомства, в воскресенье в городе Суровикино мужчина отправился на реку с четырьмя детьми. Пока он был не берегу с младшим сыном, старшие - две 11-летние девочки и 9-летний мальчик - играли на мелководье, плавали на бревне. Через некоторое время, отмечает СК, бревно стало уносить течением, девочки испугались и решили плыть к берегу. По данным ведомства, сестры плохо плавали и быстро ушли под воду."Извлечь их удалось лишь сотрудникам МЧС. К тому моменту сестры были уже мертвы", - говорится в сообщении СК.Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам".
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россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, происшествия
Сестры-близнецы утонули в реке в Волгоградской области
В Волгоградской области две 11-летние сестры-близнецы утонули в реке Чир