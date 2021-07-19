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В Раде предрекли Украине тяжелые времена после статьи Путина
В Раде предрекли Украине тяжелые времена после статьи Путина - РИА Новости, 19.07.2021
В Раде предрекли Украине тяжелые времена после статьи Путина
Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин предсказал Украине тяжелые времена из-за отсутствия правильной, по его мнению, реакции на статью Владимира Путина об... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T06:12
2021-07-19T12:23
россия
ренат кузьмин
владимир путин
ссср
киев
украина
в мире
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В Раде предрекли Украине тяжелые времена после слов Путина
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин предсказал Украине тяжелые времена из-за отсутствия правильной, по его мнению, реакции на статью Владимира Путина об историческом единстве русского и украинского народа. Об этом он написал в Facebook. Парламентарий выделил в статье российского лидера "три самых важных правовых аспекта" и подчеркнул, что провластные украинские политики предпочли их не замечать.Во-первых, считает Кузьмин, это вопрос присоединения к Украине во времена СССР территорий, которые раньше ей не принадлежали.Во-вторых, он выделил тезис Путина о превращении Украины в проект "анти-Россия", отметив такие действия нынешних киевских властей, как "ущемление прав населения, придерживающегося общих для славян культурных, языковых и религиозных ценностей", и репрессии против оппозиционеров."И, наконец, третье. Путин заявил, что Россия не допустит того, чтобы украинские власти использовали когда-то принадлежавшие России территории и проживающих там людей против России, и предупредил руководителей Украины, что в противном случае, цитирую, "они разрушат свою страну", — написал Кузьмин.По его мнению, из статьи Путина следует, что такие действия, как и насильственная украинизация русскоязычного населения, могут привести к утрате украинской государственности.Владимир Путин 12 июля опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней он отметил, что после прямого вмешательства Запада во внутренние дела Украины в 2014 году политику Киева стала определять агрессивная русофобия радикальных националистов. Президент назвал возникшую между народами стену большой бедой и добавил, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией.
https://ria.ru/20210719/golod-1741784519.html
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россия, ренат кузьмин, владимир путин, ссср, киев, украина, в мире
06:12 19.07.2021 (обновлено: 12:23 19.07.2021)
 
В Раде предрекли Украине тяжелые времена после статьи Путина

Депутат Рады Ренат Кузьмин: Украину ждут тяжелые времена после статьи Владимира Путина

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин предсказал Украине тяжелые времена из-за отсутствия правильной, по его мнению, реакции на статью Владимира Путина об историческом единстве русского и украинского народа. Об этом он написал в Facebook.
Парламентарий выделил в статье российского лидера "три самых важных правовых аспекта" и подчеркнул, что провластные украинские политики предпочли их не замечать.
Во-первых, считает Кузьмин, это вопрос присоединения к Украине во времена СССР территорий, которые раньше ей не принадлежали.

"Это означает, что Украина могла выйти из СССР, только вернув правопреемнику СССР, то есть России, эти земли: с чем пришла, с тем и должна была уйти. Фактически же Украина вышла из СССР, сохранив за собой территории Донбасса, Крыма, Херсона, Николаева, Одессы и западных областей с их многомиллионным населением и общесоюзной собственностью. Именно по этой причине Путин считает, что Россию, цитирую, "ограбили", — написал депутат.

Во-вторых, он выделил тезис Путина о превращении Украины в проект "анти-Россия", отметив такие действия нынешних киевских властей, как "ущемление прав населения, придерживающегося общих для славян культурных, языковых и религиозных ценностей", и репрессии против оппозиционеров.
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"И, наконец, третье. Путин заявил, что Россия не допустит того, чтобы украинские власти использовали когда-то принадлежавшие России территории и проживающих там людей против России, и предупредил руководителей Украины, что в противном случае, цитирую, "они разрушат свою страну", — написал Кузьмин.
По его мнению, из статьи Путина следует, что такие действия, как и насильственная украинизация русскоязычного населения, могут привести к утрате украинской государственности.

"Именно на эти три основных правовых аспекта должны были бы обратить внимание украинские власти, политические эксперты и юридические консультанты-международники. Похоже, ни украинский МИД, ни офис президента, ни СНБО так ничего и не поняли. Похоже, нас ждут тяжелые времена…" — заключил Кузьмин.

Владимир Путин 12 июля опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней он отметил, что после прямого вмешательства Запада во внутренние дела Украины в 2014 году политику Киева стала определять агрессивная русофобия радикальных националистов. Президент назвал возникшую между народами стену большой бедой и добавил, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией.
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