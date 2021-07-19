https://ria.ru/20210719/ukraina-1741788816.html

В Раде предрекли Украине тяжелые времена после статьи Путина

В Раде предрекли Украине тяжелые времена после статьи Путина - РИА Новости, 19.07.2021

В Раде предрекли Украине тяжелые времена после статьи Путина

Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин предсказал Украине тяжелые времена из-за отсутствия правильной, по его мнению, реакции на статью Владимира Путина об... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T06:12

2021-07-19T06:12

2021-07-19T12:23

россия

ренат кузьмин

владимир путин

ссср

киев

украина

в мире

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В Раде предрекли Украине тяжелые времена после слов Путина

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин предсказал Украине тяжелые времена из-за отсутствия правильной, по его мнению, реакции на статью Владимира Путина об историческом единстве русского и украинского народа. Об этом он написал в Facebook. Парламентарий выделил в статье российского лидера "три самых важных правовых аспекта" и подчеркнул, что провластные украинские политики предпочли их не замечать.Во-первых, считает Кузьмин, это вопрос присоединения к Украине во времена СССР территорий, которые раньше ей не принадлежали.Во-вторых, он выделил тезис Путина о превращении Украины в проект "анти-Россия", отметив такие действия нынешних киевских властей, как "ущемление прав населения, придерживающегося общих для славян культурных, языковых и религиозных ценностей", и репрессии против оппозиционеров."И, наконец, третье. Путин заявил, что Россия не допустит того, чтобы украинские власти использовали когда-то принадлежавшие России территории и проживающих там людей против России, и предупредил руководителей Украины, что в противном случае, цитирую, "они разрушат свою страну", — написал Кузьмин.По его мнению, из статьи Путина следует, что такие действия, как и насильственная украинизация русскоязычного населения, могут привести к утрате украинской государственности.Владимир Путин 12 июля опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней он отметил, что после прямого вмешательства Запада во внутренние дела Украины в 2014 году политику Киева стала определять агрессивная русофобия радикальных националистов. Президент назвал возникшую между народами стену большой бедой и добавил, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией.

https://ria.ru/20210719/golod-1741784519.html

https://ria.ru/20210718/saakashvili-1741710564.html

россия

ссср

киев

украина

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россия, ренат кузьмин, владимир путин, ссср, киев, украина, в мире