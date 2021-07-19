Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210719/turtsiya-1741901365.html
В Турции назвали условие, при котором страну могут закрыть для туристов
В Турции назвали условие, при котором страну могут закрыть для туристов - РИА Новости, 19.07.2021
В Турции назвали условие, при котором страну могут закрыть для туристов
Научный совет минздрава Турции может рекомендовать закрыть страну при серьезном ухудшении эпидситуации с COVID-19, заявил РИА Новости представитель министерства РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T16:57
2021-07-19T17:08
туризм
туристы
новости - туризм
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/132991/64/1329916457_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_ab9934124dec6ddeb9695b0092aba962.jpg
АНКАРА, 19 июл – РИА Новости. Научный совет минздрава Турции может рекомендовать закрыть страну при серьезном ухудшении эпидситуации с COVID-19, заявил РИА Новости представитель министерства культуры и туризма республики.Ранее министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой заявил, что в Турции не исключают закрытие страны для иностранных туристов в случае резкого роста распространения штамма "дельта" коронавируса, однако пока такой вопрос на повестке не стоит.Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне-июле он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч. С 1 июля в Турции полностью отменен комендантский час в связи с улучшением эпидситуации в стране. В воскресенье минздрав Турции сообщил о максимальном с конца мая суточном приросте случаев коронавируса – 7680, за сутки от СOVID-19 умерли 66 человек. Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа ранее заявил, что число случаев заражения штаммом "дельта" коронавируса COVID-19 в стране возросло за последнюю неделю почти втрое и достигло 750.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили около 39 миллионов граждан, две дозы – более 20 миллионов.
https://ria.ru/20210719/kovid-1741604939.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/132991/64/1329916457_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_51f5faeb64777ee1c3a4bb0364cfdf64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, туристы, новости - туризм, коронавирус covid-19, турция, в мире
16:57 19.07.2021 (обновлено: 17:08 19.07.2021)
 
В Турции назвали условие, при котором страну могут закрыть для туристов

Минздрав Турции может рекомендовать закрыть страну при серьезном ухудшении ситуации с коронавирусом

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПляж Сиде, Турция
Пляж Сиде, Турция - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АНКАРА, 19 июл – РИА Новости. Научный совет минздрава Турции может рекомендовать закрыть страну при серьезном ухудшении эпидситуации с COVID-19, заявил РИА Новости представитель министерства культуры и туризма республики.
Ранее министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой заявил, что в Турции не исключают закрытие страны для иностранных туристов в случае резкого роста распространения штамма "дельта" коронавируса, однако пока такой вопрос на повестке не стоит.
"Данное решение не входит в сферу компетенции нашего министерства. Оценка эпидситуации производится постоянно, и если она серьезно ухудшится, то научный совет минздрава Турции представит свои рекомендации, а соответствующие ведомства примут решение. Слова нашего господина министра относятся к этому случаю", - заявил собеседник агентства, комментируя заявление Эрсоя.
Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне-июле он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч. С 1 июля в Турции полностью отменен комендантский час в связи с улучшением эпидситуации в стране. В воскресенье минздрав Турции сообщил о максимальном с конца мая суточном приросте случаев коронавируса – 7680, за сутки от СOVID-19 умерли 66 человек. Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа ранее заявил, что число случаев заражения штаммом "дельта" коронавируса COVID-19 в стране возросло за последнюю неделю почти втрое и достигло 750.
В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили около 39 миллионов граждан, две дозы – более 20 миллионов.
Врач проводит тестирование на covid-19 - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
Вчера, 08:00Наука
Дельта против вакцины. Какие штаммы вызвали подъем третьей волны COVID-19
 
Распространение коронавирусаТуризмтуристыНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19ТурцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:40Россия получила новые заявки на поставку истребителей Су-35
07:33При столкновении "Газели" и автобуса в Тюмени погибли два человека
07:30На МАКС-2021 впервые представят беспилотник "Орион-Э" в ударном варианте
07:21Российские БПЛА могут занять до десяти процентов рынка вооружений
06:56В Кабуле ракеты упали рядом с президентским дворцом, сообщили СМИ
06:23Врач рассказал, кому нельзя перегреваться в жару
06:22В России предложили ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации
06:07Эксперты развеяли популярные мифы о бесконтактной оплате
05:39Соседка рассказала о состоянии матери детей, которых сбили в Москве
05:19В ДТП на юге Красноярского края погибли три человека
05:04На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв
05:02Российские банки сокращают отделения на фоне цифровизации
04:57В центральной Мексике застрелили журналиста
04:52Умер обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" бизнесмен Щукин
04:45Врач предупредила россиян об ошибке насчет витамина D
04:45Армия Израиля сообщила о запуске двух ракет с территории Ливана
04:39Посольство России прокомментировало заявление США о гиперзвуковом оружии
04:15Названо последствие отказа от второй дозы вакцины
04:13Стоимость трассы Казань-Екатеринбург составит почти 500 миллиардов рублей
04:06Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ
Лента новостейМолния