https://ria.ru/20210719/turtsiya-1741901365.html

В Турции назвали условие, при котором страну могут закрыть для туристов

В Турции назвали условие, при котором страну могут закрыть для туристов - РИА Новости, 19.07.2021

В Турции назвали условие, при котором страну могут закрыть для туристов

Научный совет минздрава Турции может рекомендовать закрыть страну при серьезном ухудшении эпидситуации с COVID-19, заявил РИА Новости представитель министерства РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T16:57

2021-07-19T16:57

2021-07-19T17:08

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АНКАРА, 19 июл – РИА Новости. Научный совет минздрава Турции может рекомендовать закрыть страну при серьезном ухудшении эпидситуации с COVID-19, заявил РИА Новости представитель министерства культуры и туризма республики.Ранее министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой заявил, что в Турции не исключают закрытие страны для иностранных туристов в случае резкого роста распространения штамма "дельта" коронавируса, однако пока такой вопрос на повестке не стоит.Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне-июле он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч. С 1 июля в Турции полностью отменен комендантский час в связи с улучшением эпидситуации в стране. В воскресенье минздрав Турции сообщил о максимальном с конца мая суточном приросте случаев коронавируса – 7680, за сутки от СOVID-19 умерли 66 человек. Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа ранее заявил, что число случаев заражения штаммом "дельта" коронавируса COVID-19 в стране возросло за последнюю неделю почти втрое и достигло 750.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили около 39 миллионов граждан, две дозы – более 20 миллионов.

https://ria.ru/20210719/kovid-1741604939.html

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