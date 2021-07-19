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Туризм
https://ria.ru/20210719/turtsiya-1741849602.html
В Турции допустили закрытие границ из-за распространения штамма дельта
В Турции допустили закрытие границ из-за распространения штамма дельта - РИА Новости, 19.07.2021
В Турции допустили закрытие границ из-за распространения штамма дельта
Власти Турции не исключают закрытие страны для иностранцев в случае стремительного распространения дельта-штамма коронавируса, заявил министр культуры и туризма РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T13:39
2021-07-19T15:08
туризм
коронавирус covid-19
россия
туризм
турция
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АНКАРА, 19 июл — РИА Новости. Власти Турции не исключают закрытие страны для иностранцев в случае стремительного распространения дельта-штамма коронавируса, заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.Шестнадцатого апреля суточный прирост заболеваемости в республике показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне-июле он стабилизировался на уровне пяти-семи тысяч. С 1 июля в Турции полностью отменили комендантский час.Однако в воскресенье Минздрав сообщил о максимальном с конца мая суточном приросте — 7680, умерли 66 человек. При этом втрое увеличилось число инфицированных дельтой — 750 пациентов."Приоритет — максимальная вакцинация. Если она ускорится, то Турция полностью вернется к нормальной жизни. И чем дольше она затянется, тем больше займет времени нормализация", — заявил Эрсой в эфире телеканала CNN Turk.По его словам, пока "все идет хорошо". "Мы рассчитываем принять в этом году 25 миллионов туристов, получив доход в 20 миллиардов долларов. Но моя личная цель — это 30 миллионов туристов и 23 миллиарда дохода", — поделился министр.Во второй половине июня Москва возобновила авиасообщение с Турцией, с 22-го числа для россиян доступны регулярные и чартерные рейсы.В январе в республике началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По официальным данным, первую дозу получили около 39 миллионов граждан, две — более 20 миллионов.Индийский вариант (B.1.617) коронавируса выявили в октябре. Впоследствии выделили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 (дельта) и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке, благодаря которому патоген проникает в организм.Дельта-штамм считается наиболее опасным и продолжает мутировать. Ученые уже отдельно изучают его еще более агрессивную разновидность — дельта-плюс.
https://ria.ru/20210716/turtsiya-1741623351.html
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коронавирус covid-19, россия, туризм, турция
13:39 19.07.2021 (обновлено: 15:08 19.07.2021)
 
В Турции допустили закрытие границ из-за распространения штамма дельта

Министр туризма Турции Эрсой допустил закрытие страны из-за распространения штамма дельта

© Sputnik / Туран Салджы / Перейти в фотобанкРоссийские туристы в аэропорту Антальи
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Sputnik / Туран Салджы
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АНКАРА, 19 июл — РИА Новости. Власти Турции не исключают закрытие страны для иностранцев в случае стремительного распространения дельта-штамма коронавируса, заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.
Шестнадцатого апреля суточный прирост заболеваемости в республике показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне-июле он стабилизировался на уровне пяти-семи тысяч. С 1 июля в Турции полностью отменили комендантский час.
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Однако в воскресенье Минздрав сообщил о максимальном с конца мая суточном приросте — 7680, умерли 66 человек. При этом втрое увеличилось число инфицированных дельтой — 750 пациентов.
"Приоритет — максимальная вакцинация. Если она ускорится, то Турция полностью вернется к нормальной жизни. И чем дольше она затянется, тем больше займет времени нормализация", — заявил Эрсой в эфире телеканала CNN Turk.
По его словам, пока "все идет хорошо". "Мы рассчитываем принять в этом году 25 миллионов туристов, получив доход в 20 миллиардов долларов. Но моя личная цель — это 30 миллионов туристов и 23 миллиарда дохода", — поделился министр.
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В январе в республике началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По официальным данным, первую дозу получили около 39 миллионов граждан, две — более 20 миллионов.
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Индийский вариант (B.1.617) коронавируса выявили в октябре. Впоследствии выделили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 (дельта) и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке, благодаря которому патоген проникает в организм.
Дельта-штамм считается наиболее опасным и продолжает мутировать. Ученые уже отдельно изучают его еще более агрессивную разновидность — дельта-плюс.
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