https://ria.ru/20210719/turtsiya-1741849602.html

В Турции допустили закрытие границ из-за распространения штамма дельта

В Турции допустили закрытие границ из-за распространения штамма дельта - РИА Новости, 19.07.2021

В Турции допустили закрытие границ из-за распространения штамма дельта

Власти Турции не исключают закрытие страны для иностранцев в случае стремительного распространения дельта-штамма коронавируса, заявил министр культуры и туризма РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T13:39

2021-07-19T13:39

2021-07-19T15:08

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туризм

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АНКАРА, 19 июл — РИА Новости. Власти Турции не исключают закрытие страны для иностранцев в случае стремительного распространения дельта-штамма коронавируса, заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.Шестнадцатого апреля суточный прирост заболеваемости в республике показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне-июле он стабилизировался на уровне пяти-семи тысяч. С 1 июля в Турции полностью отменили комендантский час.Однако в воскресенье Минздрав сообщил о максимальном с конца мая суточном приросте — 7680, умерли 66 человек. При этом втрое увеличилось число инфицированных дельтой — 750 пациентов."Приоритет — максимальная вакцинация. Если она ускорится, то Турция полностью вернется к нормальной жизни. И чем дольше она затянется, тем больше займет времени нормализация", — заявил Эрсой в эфире телеканала CNN Turk.По его словам, пока "все идет хорошо". "Мы рассчитываем принять в этом году 25 миллионов туристов, получив доход в 20 миллиардов долларов. Но моя личная цель — это 30 миллионов туристов и 23 миллиарда дохода", — поделился министр.Во второй половине июня Москва возобновила авиасообщение с Турцией, с 22-го числа для россиян доступны регулярные и чартерные рейсы.В январе в республике началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По официальным данным, первую дозу получили около 39 миллионов граждан, две — более 20 миллионов.Индийский вариант (B.1.617) коронавируса выявили в октябре. Впоследствии выделили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 (дельта) и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке, благодаря которому патоген проникает в организм.Дельта-штамм считается наиболее опасным и продолжает мутировать. Ученые уже отдельно изучают его еще более агрессивную разновидность — дельта-плюс.

https://ria.ru/20210716/turtsiya-1741623351.html

https://ria.ru/20210716/turtsiya-1741518205.html

https://ria.ru/20210718/turtsiya-1741084387.html

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коронавирус covid-19, россия, туризм, турция