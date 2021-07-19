https://ria.ru/20210719/turtsiya-1741868960.html

Эрдоган допустил проведение переговоров с талибами

Эрдоган допустил проведение переговоров с талибами - РИА Новости, 19.07.2021

Эрдоган допустил проведение переговоров с талибами

Турция намерена провести переговоры с движением "Талибан"* по своему возможному военному присутствию в Афганистане, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T14:45

2021-07-19T14:45

2021-07-19T14:45

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анкара

в мире

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АНКАРА, 19 июл – РИА Новости. Турция намерена провести переговоры с движением "Талибан"* по своему возможному военному присутствию в Афганистане, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.Ранее глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара предложила обеспечить охрану кабульского аэропорта после вывода войск США при выполнении ряда выдвинутых ею условий. Позже он сообщил, что окончательное решение еще не принято, ведутся переговоры с США и Афганистаном. В то же время представитель правительственных сил безопасности и обороны генерал Аджмал Шинвари заявил, что отвечать за аэропорт Кабула после вывода из Афганистана иностранных войск будут афганские силы, иностранцы займутся только технической работой."Талибан"* заявил, что выступает против размещения турецких военных на территории Афганистана, так как это нарушает суверенитет страны. Талибы заявили, что подобное решение Анкары вызовет проблемы между народами Турции и Афганистана, и предупредили, что, если турецкие военные останутся в Афганистане, они окажут им сопротивление и ответственность за последствия будет на плечах "тех, кто вмешивается во внутренние дела"."Талибан"* не говорил, что они не хотят (присутствия турецких военных), они хорошо знают нашу позицию. У нас есть планы, и мы их осуществляем. Сейчас наш МИД и я лично эти шаги делаем и, надеюсь, с "Талибаном"* мы проведем переговоры. Что будет после них – посмотрим", - сказал Эрдоган журналистам.Он добавил, что "Талибан"* в Афганистане ведет себя не так, как должны вести себя одни мусульмане по отношению к другим" и призвал их "отказаться от оккупационной позиции по отношению к собственным братьям".В июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Турция планирует обеспечивать безопасность аэропорта Кабула после ухода США из Афганистана. По его словам, об этом говорили президенты двух стран Джо Байден и Тайип Эрдоган. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что соответствующие планы Турции нарушают договоренности с талибами.Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210712/afganistan-1740821561.html

https://ria.ru/20210710/taliby-1740667584.html

россия

афганистан

сша

анкара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джейк салливан, россия, хулуси акар, джо байден, афганистан, талибан, сша, анкара, в мире