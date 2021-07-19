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Что известно о новейшей гиперзвуковой ракете "Циркон"
Что известно о новейшей гиперзвуковой ракете "Циркон" - РИА Новости, 19.07.2021
Что известно о новейшей гиперзвуковой ракете "Циркон"
Россия создала первую в мире гиперзвуковую крылатую ракету морского базирования "Циркон". 19 июля фрегат "Адмирал Горшков" успешно поразил этой ракетой наземную РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T13:30
2021-07-19T13:30
2021-07-19T14:57
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циркон
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Россия создала первую в мире гиперзвуковую крылатую ракету морского базирования "Циркон". 19 июля фрегат "Адмирал Горшков" успешно поразил этой ракетой наземную цель на побережье Баренцева моря. Во время испытаний "Циркон" преодолел более 350 километров со скоростью свыше 8000 километров в час, тактико-технические характеристики нового оружия подтвердились. Подробнее об уникальной отечественной разработке — в инфографике Ria.ru.
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