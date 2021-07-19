https://ria.ru/20210719/tsirkon-1741795430.html

Фрегат "Адмирал Горшков" успешно поразил цель ракетой "Циркон"

Фрегат "Адмирал Горшков" успешно поразил цель ракетой "Циркон" - РИА Новости, 19.07.2021

Фрегат "Адмирал Горшков" успешно поразил цель ракетой "Циркон"

Российский фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковым "Цирконом" по наземной цели, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T08:56

2021-07-19T08:56

2021-07-19T11:37

министерство обороны рф (минобороны рф)

циркон

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российский фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковым "Цирконом" по наземной цели, сообщили в Минобороны.Испытания прошли в Заполярье: ракету выпустили из Белого моря по мишени в Баренцевом, она преодолела более 350 километров, скорость полета составила около семи Махов. Тактико-технические характеристики оружия подтвердились. Ракеты "Циркон" способны развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), заявленная дальность — более тысячи километров. Ими планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся.

https://ria.ru/20210717/oruzhie-1741650951.html

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2021

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Стрельба гиперзвуковой ракетой "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" Фрегат "Адмирал Горшков" из Белого моря успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели на побережье Баренцева моря (на удалении более 350 км) 2021-07-19T08:56 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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министерство обороны рф (минобороны рф), циркон