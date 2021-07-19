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Фрегат "Адмирал Горшков" успешно поразил цель ракетой "Циркон"
Фрегат "Адмирал Горшков" успешно поразил цель ракетой "Циркон" - РИА Новости, 19.07.2021
Фрегат "Адмирал Горшков" успешно поразил цель ракетой "Циркон"
Российский фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковым "Цирконом" по наземной цели, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T08:56
2021-07-19T11:37
министерство обороны рф (минобороны рф)
циркон
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российский фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковым "Цирконом" по наземной цели, сообщили в Минобороны.Испытания прошли в Заполярье: ракету выпустили из Белого моря по мишени в Баренцевом, она преодолела более 350 километров, скорость полета составила около семи Махов. Тактико-технические характеристики оружия подтвердились. Ракеты "Циркон" способны развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), заявленная дальность — более тысячи километров. Ими планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся.
https://ria.ru/20210717/oruzhie-1741650951.html
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РИА Новости
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96
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60
Стрельба гиперзвуковой ракетой "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков"
Фрегат "Адмирал Горшков" из Белого моря успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели на побережье Баренцева моря (на удалении более 350 км)
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министерство обороны рф (минобороны рф), циркон
08:56 19.07.2021 (обновлено: 11:37 19.07.2021)
 
Фрегат "Адмирал Горшков" успешно поразил цель ракетой "Циркон"

"Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу по наземной цели гиперзвуковой ракетой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российский фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковым "Цирконом" по наземной цели, сообщили в Минобороны.
Испытания прошли в Заполярье: ракету выпустили из Белого моря по мишени в Баренцевом, она преодолела более 350 километров, скорость полета составила около семи Махов. Тактико-технические характеристики оружия подтвердились.
Ракеты "Циркон" способны развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), заявленная дальность — более тысячи километров.
Ими планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся.
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в акватории Северного Ледовитого океана - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 11:21Новое оружие России
Пентагон испугался темпов создания гиперзвукового оружия в России
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Циркон
 
 
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