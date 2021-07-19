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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210719/tseny-1741912612.html
ФАС не выявила нарушений в ценообразовании на ПЦР-тесты
ФАС не выявила нарушений в ценообразовании на ПЦР-тесты - РИА Новости, 19.07.2021
ФАС не выявила нарушений в ценообразовании на ПЦР-тесты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проанализировала данные о стоимости ПЦР-тестов на COVID-19 в российских частных компаниях и лабораториях и не... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:43
2021-07-19T17:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проанализировала данные о стоимости ПЦР-тестов на COVID-19 в российских частных компаниях и лабораториях и не выявила нарушений ценообразования, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС."Ведомство запросило и проанализировало данные о стоимости ПЦР-тестов на COVID-19. Нарушений ценообразования среди частных медорганизаций не выявлено. Соответствующий доклад направлен в правительство РФ", - сообщили в антимонопольной службе.При этом в ФАС отметили, что в настоящее время требования по ПЦР-тестированию оптимизированы Роспотребнадзором: так, была отменена обязанность двукратной сдачи тестов для россиян, прибывших из-за рубежа, а также необходимость сдачи тестов для вакцинировавшихся и переболевших.Подобные меры, добавили в ведомстве, минимум вдвое уменьшат затраты граждан на тестирование - это особенно актуально во время летнего отпускного периода.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее поручил ФАС и Роспотребнадзору провести проверку обоснованности формирования цен на ПЦР-тесты в частных медицинских организациях и коммерческих лабораториях, о результатах работы необходимо было доложить в правительство до 19 июля.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
17:43 19.07.2021
 
ФАС не выявила нарушений в ценообразовании на ПЦР-тесты

ФАС не выявила нарушений в ценообразовании на ПЦР-тесты по COVID-19 в частных медорганизациях

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРуки в медицинских перчатках
Руки в медицинских перчатках - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проанализировала данные о стоимости ПЦР-тестов на COVID-19 в российских частных компаниях и лабораториях и не выявила нарушений ценообразования, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.
"Ведомство запросило и проанализировало данные о стоимости ПЦР-тестов на COVID-19. Нарушений ценообразования среди частных медорганизаций не выявлено. Соответствующий доклад направлен в правительство РФ", - сообщили в антимонопольной службе.
Девушка во время ПЦР-теста на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 16:41
Что такое ПЦР-тест? Методика, преимущества и недостатки анализа
При этом в ФАС отметили, что в настоящее время требования по ПЦР-тестированию оптимизированы Роспотребнадзором: так, была отменена обязанность двукратной сдачи тестов для россиян, прибывших из-за рубежа, а также необходимость сдачи тестов для вакцинировавшихся и переболевших.
Подобные меры, добавили в ведомстве, минимум вдвое уменьшат затраты граждан на тестирование - это особенно актуально во время летнего отпускного периода.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее поручил ФАС и Роспотребнадзору провести проверку обоснованности формирования цен на ПЦР-тесты в частных медицинских организациях и коммерческих лабораториях, о результатах работы необходимо было доложить в правительство до 19 июля.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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