https://ria.ru/20210719/tseny-1741910054.html

Бречалов рассказал, как в Удмуртии сдерживают цены на хлеб, сахар и масло

Бречалов рассказал, как в Удмуртии сдерживают цены на хлеб, сахар и масло - РИА Новости, 19.07.2021

Бречалов рассказал, как в Удмуртии сдерживают цены на хлеб, сахар и масло

Власти Удмуртии поддерживают субсидиями агропроизводителей и хлебопекарни, чтобы сдержать рост цен на хлеб, и договорились с 80% предприятий торговли о фиксации РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:34

2021-07-19T17:34

2021-07-19T17:34

удмуртская республика

россия

александр бречалов

единая россия

андрей турчак

удмуртская республика (удмуртия)

экономика

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УФА, 19 июл – РИА Новости. Власти Удмуртии поддерживают субсидиями агропроизводителей и хлебопекарни, чтобы сдержать рост цен на хлеб, и договорились с 80% предприятий торговли о фиксации цен на сахарный песок и подсолнечное масло, заявил глава республики Александр Бречалов.Ранее на площадке "Единой России" прошло совещание правительства РФ с главами регионов по сдерживанию цен на продукты питания. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявлял, что партия будет добиваться снижения цен на продукты, разрабатывая конкретные решения по сдерживанию цен на "борщевой набор", а также помидоры и огурцы"С конца прошлого года в Удмуртии работает координационный совет по контролю цен на потребительском рынке. Организован ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары первой необходимости, открыты горячие линии. Проведено более 360 проверок по 549 торговым точкам", - цитирует Бречалова его пресс-служба.По словам главы Удмуртии, в республике заключены соглашения с 80% предприятий торговли о фиксации цен на сахарный песок и подсолнечное масло."Для того, чтобы сдержать рост цен на муку и хлеб, мы поддерживаем агропроизводителей. Так, минсельхоз Удмуртии возместил затраты на закупку пшеницы Сарапульскому комбинату хлебопродуктов в размере 26 миллионов рублей. Субсидии в объеме 25 миллионов уже получили 29 хлебопекарных предприятий республики. Такая поддержка хлебопекам и мукомолам в республике оказывается впервые", - заявил Бречалов.В пресс-службе отметили, что руководитель республики поручил руководителям регионального министерства сельского хозяйства и министерства промышленности и торговли продолжить контроль над ценами в розничных сетях и увеличить количество сельскохозяйственных ярмарок, чтобы жители региона могли покупать товары напрямую от местных производителей без лишних наценок.

https://ria.ru/20210713/udmurtiya-1741071605.html

https://ria.ru/20210708/robot-1740406663.html

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удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр бречалов, единая россия, андрей турчак, удмуртская республика (удмуртия), экономика