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Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20210719/tseny-1741910054.html
Бречалов рассказал, как в Удмуртии сдерживают цены на хлеб, сахар и масло
Бречалов рассказал, как в Удмуртии сдерживают цены на хлеб, сахар и масло - РИА Новости, 19.07.2021
Бречалов рассказал, как в Удмуртии сдерживают цены на хлеб, сахар и масло
Власти Удмуртии поддерживают субсидиями агропроизводителей и хлебопекарни, чтобы сдержать рост цен на хлеб, и договорились с 80% предприятий торговли о фиксации РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:34
2021-07-19T17:34
удмуртская республика
россия
александр бречалов
единая россия
андрей турчак
удмуртская республика (удмуртия)
экономика
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УФА, 19 июл – РИА Новости. Власти Удмуртии поддерживают субсидиями агропроизводителей и хлебопекарни, чтобы сдержать рост цен на хлеб, и договорились с 80% предприятий торговли о фиксации цен на сахарный песок и подсолнечное масло, заявил глава республики Александр Бречалов.Ранее на площадке "Единой России" прошло совещание правительства РФ с главами регионов по сдерживанию цен на продукты питания. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявлял, что партия будет добиваться снижения цен на продукты, разрабатывая конкретные решения по сдерживанию цен на "борщевой набор", а также помидоры и огурцы"С конца прошлого года в Удмуртии работает координационный совет по контролю цен на потребительском рынке. Организован ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары первой необходимости, открыты горячие линии. Проведено более 360 проверок по 549 торговым точкам", - цитирует Бречалова его пресс-служба.По словам главы Удмуртии, в республике заключены соглашения с 80% предприятий торговли о фиксации цен на сахарный песок и подсолнечное масло."Для того, чтобы сдержать рост цен на муку и хлеб, мы поддерживаем агропроизводителей. Так, минсельхоз Удмуртии возместил затраты на закупку пшеницы Сарапульскому комбинату хлебопродуктов в размере 26 миллионов рублей. Субсидии в объеме 25 миллионов уже получили 29 хлебопекарных предприятий республики. Такая поддержка хлебопекам и мукомолам в республике оказывается впервые", - заявил Бречалов.В пресс-службе отметили, что руководитель республики поручил руководителям регионального министерства сельского хозяйства и министерства промышленности и торговли продолжить контроль над ценами в розничных сетях и увеличить количество сельскохозяйственных ярмарок, чтобы жители региона могли покупать товары напрямую от местных производителей без лишних наценок.
https://ria.ru/20210713/udmurtiya-1741071605.html
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россия, александр бречалов, единая россия, андрей турчак, удмуртская республика (удмуртия), экономика
17:34 19.07.2021
 
Бречалов рассказал, как в Удмуртии сдерживают цены на хлеб, сахар и масло

Глава Удмуртии Бречалов: власти поддерживают агропроизводителей, чтобы сдержать цены на хлеб

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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УФА, 19 июл – РИА Новости. Власти Удмуртии поддерживают субсидиями агропроизводителей и хлебопекарни, чтобы сдержать рост цен на хлеб, и договорились с 80% предприятий торговли о фиксации цен на сахарный песок и подсолнечное масло, заявил глава республики Александр Бречалов.
Ранее на площадке "Единой России" прошло совещание правительства РФ с главами регионов по сдерживанию цен на продукты питания. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявлял, что партия будет добиваться снижения цен на продукты, разрабатывая конкретные решения по сдерживанию цен на "борщевой набор", а также помидоры и огурцы
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"С конца прошлого года в Удмуртии работает координационный совет по контролю цен на потребительском рынке. Организован ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары первой необходимости, открыты горячие линии. Проведено более 360 проверок по 549 торговым точкам", - цитирует Бречалова его пресс-служба.
По словам главы Удмуртии, в республике заключены соглашения с 80% предприятий торговли о фиксации цен на сахарный песок и подсолнечное масло.
"Для того, чтобы сдержать рост цен на муку и хлеб, мы поддерживаем агропроизводителей. Так, минсельхоз Удмуртии возместил затраты на закупку пшеницы Сарапульскому комбинату хлебопродуктов в размере 26 миллионов рублей. Субсидии в объеме 25 миллионов уже получили 29 хлебопекарных предприятий республики. Такая поддержка хлебопекам и мукомолам в республике оказывается впервые", - заявил Бречалов.
В пресс-службе отметили, что руководитель республики поручил руководителям регионального министерства сельского хозяйства и министерства промышленности и торговли продолжить контроль над ценами в розничных сетях и увеличить количество сельскохозяйственных ярмарок, чтобы жители региона могли покупать товары напрямую от местных производителей без лишних наценок.
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Удмуртская РеспубликаРоссияАлександр БречаловЕдиная РоссияАндрей ТурчакУдмуртская Республика (Удмуртия)Экономика
 
 
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