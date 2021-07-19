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В ОНФ рассказали об обращениях к Путину из-за роста цен на продукты
В ОНФ рассказали об обращениях к Путину из-за роста цен на продукты - РИА Новости, 19.07.2021
В ОНФ рассказали об обращениях к Путину из-за роста цен на продукты
Около 60 тысяч обращений россиян на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным касались роста цен на продукты, заявил заместитель руководителя... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T13:54
2021-07-19T13:54
2021-07-19T13:54
прямая линия с владимиром путиным — 2021
прямая линия с владимиром путиным
общероссийский народный фронт
единая россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Около 60 тысяч обращений россиян на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным касались роста цен на продукты, заявил заместитель руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.Путин провел традиционную прямую линию с гражданами 30 июня. За 3 часа 42 минуты он успел ответить на 68 вопросов, всего поступило более 2 миллионов обращений."Мы сейчас активно разбираем те обращения, которые поступили на прямую линию к президенту. И мы уже видим около 60 тысяч обращений от граждан, которые касаются роста цен не только на "борщевой набор", но в принципе на продукты. Мы тоже их берем в работу", - сказал Бичаев на совещании "Единой России" по сдерживанию цен на продукты питания.
https://ria.ru/20210719/minpromtorg-1741839817.html
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прямая линия с владимиром путиным, общероссийский народный фронт, единая россия, владимир путин, общество
В ОНФ рассказали об обращениях к Путину из-за роста цен на продукты
ОНФ: около 60 тысяч обращений на прямую линию с Путиным касались роста цен на продукты