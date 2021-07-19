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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210719/tseny-1741853494.html
В ОНФ рассказали об обращениях к Путину из-за роста цен на продукты
В ОНФ рассказали об обращениях к Путину из-за роста цен на продукты - РИА Новости, 19.07.2021
В ОНФ рассказали об обращениях к Путину из-за роста цен на продукты
Около 60 тысяч обращений россиян на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным касались роста цен на продукты, заявил заместитель руководителя... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T13:54
2021-07-19T13:54
прямая линия с владимиром путиным — 2021
прямая линия с владимиром путиным
общероссийский народный фронт
единая россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Около 60 тысяч обращений россиян на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным касались роста цен на продукты, заявил заместитель руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.Путин провел традиционную прямую линию с гражданами 30 июня. За 3 часа 42 минуты он успел ответить на 68 вопросов, всего поступило более 2 миллионов обращений."Мы сейчас активно разбираем те обращения, которые поступили на прямую линию к президенту. И мы уже видим около 60 тысяч обращений от граждан, которые касаются роста цен не только на "борщевой набор", но в принципе на продукты. Мы тоже их берем в работу", - сказал Бичаев на совещании "Единой России" по сдерживанию цен на продукты питания.
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прямая линия с владимиром путиным, общероссийский народный фронт, единая россия, владимир путин, общество
13:54 19.07.2021
 
В ОНФ рассказали об обращениях к Путину из-за роста цен на продукты

ОНФ: около 60 тысяч обращений на прямую линию с Путиным касались роста цен на продукты

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка в супермаркете
Девушка в супермаркете - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Около 60 тысяч обращений россиян на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным касались роста цен на продукты, заявил заместитель руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.
Продажа лука и картофеля в дискаунтере 365+ торговой сети Лента - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
13:03
От ретейлеров потребуют снижать цены на овощи вслед за поставщиками
Путин провел традиционную прямую линию с гражданами 30 июня. За 3 часа 42 минуты он успел ответить на 68 вопросов, всего поступило более 2 миллионов обращений.
"Мы сейчас активно разбираем те обращения, которые поступили на прямую линию к президенту. И мы уже видим около 60 тысяч обращений от граждан, которые касаются роста цен не только на "борщевой набор", но в принципе на продукты. Мы тоже их берем в работу", - сказал Бичаев на совещании "Единой России" по сдерживанию цен на продукты питания.
 
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