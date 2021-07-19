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Хлебозаводы предупредили о повышении цен на свою продукцию
Хлебозаводы предупредили о повышении цен на свою продукцию - РИА Новости, 19.07.2021
Хлебозаводы предупредили о повышении цен на свою продукцию
Хлебозаводы предупредили ритейлеров о повышении на 7–12 процентов цен на свою продукцию с августа. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на сеть... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T03:14
2021-07-19T03:14
2021-07-19T16:10
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Хлебозаводы предупредили ритейлеров о повышении на 7–12 процентов цен на свою продукцию с августа. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на сеть супермаркетов "Верный".Как написано в статье, несколько хлебозаводов неофициально подтвердили индексацию оптовых цен на свою продукцию.По словам президента Российского союза пекарей Алексея Лялина, приведенным в газете, все виды сырья для производства хлеба подорожали в несколько раз, хотя стоимость самого продукта растет всего на один рубль год к году. По его словам, цена на маргарин выросла на 38 процентов, упаковочного материала — на 26 процентов, а сахара — на девять процентов.
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03:14 19.07.2021 (обновлено: 16:10 19.07.2021)
Хлебозаводы предупредили о повышении цен на свою продукцию
"Ъ": производители хлеба предупредили ритейлеров о возможном росте цен с августа на 7-12 процентов