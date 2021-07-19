https://ria.ru/20210719/tseny-1741785438.html

Хлебозаводы предупредили о повышении цен на свою продукцию

Хлебозаводы предупредили о повышении цен на свою продукцию - РИА Новости, 19.07.2021

Хлебозаводы предупредили о повышении цен на свою продукцию

Хлебозаводы предупредили ритейлеров о повышении на 7–12 процентов цен на свою продукцию с августа. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на сеть... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T03:14

2021-07-19T03:14

2021-07-19T16:10

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Хлебозаводы предупредили ритейлеров о повышении на 7–12 процентов цен на свою продукцию с августа. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на сеть супермаркетов "Верный".Как написано в статье, несколько хлебозаводов неофициально подтвердили индексацию оптовых цен на свою продукцию.По словам президента Российского союза пекарей Алексея Лялина, приведенным в газете, все виды сырья для производства хлеба подорожали в несколько раз, хотя стоимость самого продукта растет всего на один рубль год к году. По его словам, цена на маргарин выросла на 38 процентов, упаковочного материала — на 26 процентов, а сахара — на девять процентов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210716/banany-1741525621.html

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2021

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верный, еда, россия, цены, москва, хлеб, общество, экономика