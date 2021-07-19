Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210719/tseny-1741785438.html
Хлебозаводы предупредили о повышении цен на свою продукцию
Хлебозаводы предупредили о повышении цен на свою продукцию - РИА Новости, 19.07.2021
Хлебозаводы предупредили о повышении цен на свою продукцию
Хлебозаводы предупредили ритейлеров о повышении на 7–12 процентов цен на свою продукцию с августа. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на сеть... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T03:14
2021-07-19T16:10
верный
еда
россия
цены
москва
хлеб
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602477918_0:320:3071:2048_1920x0_80_0_0_702a24403e0c361b586daf070f92852e.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Хлебозаводы предупредили ритейлеров о повышении на 7–12 процентов цен на свою продукцию с августа. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на сеть супермаркетов "Верный".Как написано в статье, несколько хлебозаводов неофициально подтвердили индексацию оптовых цен на свою продукцию.По словам президента Российского союза пекарей Алексея Лялина, приведенным в газете, все виды сырья для производства хлеба подорожали в несколько раз, хотя стоимость самого продукта растет всего на один рубль год к году. По его словам, цена на маргарин выросла на 38 процентов, упаковочного материала — на 26 процентов, а сахара — на девять процентов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210716/banany-1741525621.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602477918_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_acbc53cb2328227629abe93a0a629fcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
верный, еда, россия, цены, москва, хлеб, общество, экономика
03:14 19.07.2021 (обновлено: 16:10 19.07.2021)
 
Хлебозаводы предупредили о повышении цен на свою продукцию

"Ъ": производители хлеба предупредили ритейлеров о возможном росте цен с августа на 7-12 процентов

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПроизводство хлебобулочных изделий в Иванове
Производство хлебобулочных изделий в Иванове - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Хлебозаводы предупредили ритейлеров о повышении на 7–12 процентов цен на свою продукцию с августа. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на сеть супермаркетов "Верный".

"Поставщики обосновывают увеличение цен подорожанием сырья, упаковочного материала и транспортировки", — отмечает издание.

Как написано в статье, несколько хлебозаводов неофициально подтвердили индексацию оптовых цен на свою продукцию.
По словам президента Российского союза пекарей Алексея Лялина, приведенным в газете, все виды сырья для производства хлеба подорожали в несколько раз, хотя стоимость самого продукта растет всего на один рубль год к году. По его словам, цена на маргарин выросла на 38 процентов, упаковочного материала — на 26 процентов, а сахара — на девять процентов.
Бананы в магазине - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 13:17Сказано в эфире
Аналитик рассказал, почему в России дорожают бананы
 
ВерныйЕдаРоссияЦеныМосквахлебОбществоЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:14Лукашенко заявил о причастных к нелегальной миграции группировках в Литве
16:09Свердловский губернатор поручил вырубить все тополя в Екатеринбурге
16:08На МАКС-2021 представят новейшее оборудование связи для авиации
16:02В Нигерии упал военный самолет, пишут СМИ
16:02"Репортеры без границ" обратятся в суд после информации о слежке
16:01Кучерена оценил заявления Сноудена об израильской программе-шпионе
16:00Киевское метро возобновило работу в обычном режиме
15:58Премьер Польши оценил вероятность выхода страны из Евросоюза
15:57Директор кладбища на Ставрополье призвал привиться, показав десятки могил
15:56Украинского генерала рассмешили слова Зеленского о Путине
15:53СМИ сообщили о трех кандидатках на пост главы НАТО
15:51В Росприроднадзоре рассказали о ситуации с предприятием "Москокс"
15:50В Польше зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
15:46Клишас поддержал назначение Абрамченко куратором СФО
15:44В Google рассказали о диалоге с российскими регуляторами
15:43Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36
15:41Духовное собрание мусульман осудило необоснованные отказы от вакцинации
15:40Глава Калмыкии прокомментировал назначение Хуснуллина куратором ЮФО
15:36В Тегеране ужесточили меры из-за COVID-19
15:35Площадь лесного пожара у поселка в Карелии достигла 800 гектаров
Лента новостейМолния