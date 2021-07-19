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Свердловский губернатор поручил вырубить все тополя в Екатеринбурге
Свердловский губернатор поручил вырубить все тополя в Екатеринбурге - РИА Новости, 19.07.2021
Свердловский губернатор поручил вырубить все тополя в Екатеринбурге
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главе Екатеринбурга вырубить все тополя в городе и заменить их на другие породы деревьев. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T16:09
2021-07-19T16:55
евгений куйвашев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главе Екатеринбурга вырубить все тополя в городе и заменить их на другие породы деревьев.В начале июня в уральской столице в десятки раз возросло количество вызовов пожарных из-за загоревшегося тополиного пуха, ежесуточно фиксировались порядка 250 выездов МЧС по сообщениям о пожарах, связанных с поджогами пуха."Уверен, что за 10-15 лет можно успешно заменить все тополя в парках и на улицах на другие деревья. Я поручил мэру Алексею Орлову изучить опыт других городов. И начать. Я знаю, что в Екатеринбурге и в других уральских городах часто не хватает зелени и вырубка даже старых и больных деревьев расстраивает горожан. Но чтобы заменить тополя на другие деревья, нам придется их убрать", — написал глава региона на своей странице в Instagram.Куйвашев подчеркнул, что тополиный пух в этом году стал причиной сотен пожаров, также он "заполняет квартиры и вызывает аллергию".
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евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, екатеринбург
16:09 19.07.2021 (обновлено: 16:55 19.07.2021)
 
Свердловский губернатор поручил вырубить все тополя в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Куйвашев поручил главе Екатеринбурга вырубить все тополя

© РИА Новости / Иван Макеев / Перейти в фотобанкТополиный пух
Тополиный пух - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Иван Макеев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главе Екатеринбурга вырубить все тополя в городе и заменить их на другие породы деревьев.
В начале июня в уральской столице в десятки раз возросло количество вызовов пожарных из-за загоревшегося тополиного пуха, ежесуточно фиксировались порядка 250 выездов МЧС по сообщениям о пожарах, связанных с поджогами пуха.
"Уверен, что за 10-15 лет можно успешно заменить все тополя в парках и на улицах на другие деревья. Я поручил мэру Алексею Орлову изучить опыт других городов. И начать. Я знаю, что в Екатеринбурге и в других уральских городах часто не хватает зелени и вырубка даже старых и больных деревьев расстраивает горожан. Но чтобы заменить тополя на другие деревья, нам придется их убрать", — написал глава региона на своей странице в Instagram.
Куйвашев подчеркнул, что тополиный пух в этом году стал причиной сотен пожаров, также он "заполняет квартиры и вызывает аллергию".
Тополиный пух в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 13:22В России
Мэрия Челябинска экстренно обратилась к горожанам из-за тополиного пуха
 
Евгений КуйвашевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьЕкатеринбург
 
 
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