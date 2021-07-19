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Свердловский губернатор поручил вырубить все тополя в Екатеринбурге

Свердловский губернатор поручил вырубить все тополя в Екатеринбурге - РИА Новости, 19.07.2021

Свердловский губернатор поручил вырубить все тополя в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главе Екатеринбурга вырубить все тополя в городе и заменить их на другие породы деревьев. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T16:09

2021-07-19T16:09

2021-07-19T16:55

евгений куйвашев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

свердловская область

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главе Екатеринбурга вырубить все тополя в городе и заменить их на другие породы деревьев.В начале июня в уральской столице в десятки раз возросло количество вызовов пожарных из-за загоревшегося тополиного пуха, ежесуточно фиксировались порядка 250 выездов МЧС по сообщениям о пожарах, связанных с поджогами пуха."Уверен, что за 10-15 лет можно успешно заменить все тополя в парках и на улицах на другие деревья. Я поручил мэру Алексею Орлову изучить опыт других городов. И начать. Я знаю, что в Екатеринбурге и в других уральских городах часто не хватает зелени и вырубка даже старых и больных деревьев расстраивает горожан. Но чтобы заменить тополя на другие деревья, нам придется их убрать", — написал глава региона на своей странице в Instagram.Куйвашев подчеркнул, что тополиный пух в этом году стал причиной сотен пожаров, также он "заполняет квартиры и вызывает аллергию".

https://radiosputnik.ria.ru/20210608/pukh-1736127993.html

свердловская область

екатеринбург

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евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, екатеринбург