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В Казани мужчину убило током в бассейне
В Казани мужчину убило током в бассейне - РИА Новости, 19.07.2021
В Казани мужчину убило током в бассейне
Мужчина погиб в Казани, получив смертельный удар током в бассейне арендованного коттеджа, а пытавшаяся ему помочь жена оказалась в реанимации, сообщает... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T13:56
2021-07-19T13:56
россия
следственный комитет россии (ск рф)
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 19 июл – РИА Новости. Мужчина погиб в Казани, получив смертельный удар током в бассейне арендованного коттеджа, а пытавшаяся ему помочь жена оказалась в реанимации, сообщает региональное управление СК РФ в понедельник."Вечером 18 июля во время купания в бассейне в одном из коттеджей в поселке Салмачи города Казани смертельный удар электротоком получил 37-летний мужчина, кроме того, в больницу с аналогичными травмами доставлена его супруга", - говорится в релизе.По версии следствия, несколько семей сняли на выходные коттедж, и во время отдыха потерпевший первым нырнул в бассейн, получил в результате удар электротоком и скончался на месте.Помочь ему попыталась супруга, однако, схватившись за металлические поручни, она также получила удар током. На помощь ей поспешила подруга, однако и она "почувствовала воздействие электричества". Сейчас супруга погибшего в реанимации.По предварительным данным, причиной утечки тока в воду стала неисправность в подсветке бассейна. Обстоятельства выясняются, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть".
https://ria.ru/20210713/voronezh-1741111448.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия
13:56 19.07.2021
 
В Казани мужчину убило током в бассейне

В Казани мужчину убило током в бассейне арендованного коттеджа

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КАЗАНЬ, 19 июл – РИА Новости. Мужчина погиб в Казани, получив смертельный удар током в бассейне арендованного коттеджа, а пытавшаяся ему помочь жена оказалась в реанимации, сообщает региональное управление СК РФ в понедельник.
"Вечером 18 июля во время купания в бассейне в одном из коттеджей в поселке Салмачи города Казани смертельный удар электротоком получил 37-летний мужчина, кроме того, в больницу с аналогичными травмами доставлена его супруга", - говорится в релизе.
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По версии следствия, несколько семей сняли на выходные коттедж, и во время отдыха потерпевший первым нырнул в бассейн, получил в результате удар электротоком и скончался на месте.
Помочь ему попыталась супруга, однако, схватившись за металлические поручни, она также получила удар током. На помощь ей поспешила подруга, однако и она "почувствовала воздействие электричества". Сейчас супруга погибшего в реанимации.
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По предварительным данным, причиной утечки тока в воду стала неисправность в подсветке бассейна. Обстоятельства выясняются, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.
Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть".
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)КазаньПроисшествия
 
 
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