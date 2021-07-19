https://ria.ru/20210719/tok-1741854221.html

В Казани мужчину убило током в бассейне

В Казани мужчину убило током в бассейне - РИА Новости, 19.07.2021

В Казани мужчину убило током в бассейне

Мужчина погиб в Казани, получив смертельный удар током в бассейне арендованного коттеджа, а пытавшаяся ему помочь жена оказалась в реанимации, сообщает... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T13:56

2021-07-19T13:56

2021-07-19T13:56

россия

следственный комитет россии (ск рф)

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 19 июл – РИА Новости. Мужчина погиб в Казани, получив смертельный удар током в бассейне арендованного коттеджа, а пытавшаяся ему помочь жена оказалась в реанимации, сообщает региональное управление СК РФ в понедельник."Вечером 18 июля во время купания в бассейне в одном из коттеджей в поселке Салмачи города Казани смертельный удар электротоком получил 37-летний мужчина, кроме того, в больницу с аналогичными травмами доставлена его супруга", - говорится в релизе.По версии следствия, несколько семей сняли на выходные коттедж, и во время отдыха потерпевший первым нырнул в бассейн, получил в результате удар электротоком и скончался на месте.Помочь ему попыталась супруга, однако, схватившись за металлические поручни, она также получила удар током. На помощь ей поспешила подруга, однако и она "почувствовала воздействие электричества". Сейчас супруга погибшего в реанимации.По предварительным данным, причиной утечки тока в воду стала неисправность в подсветке бассейна. Обстоятельства выясняются, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть".

https://ria.ru/20210713/voronezh-1741111448.html

https://ria.ru/20210326/sakhalin-1602941581.html

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казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия