https://ria.ru/20210719/to-1741798127.html

"Ъ": в России предложили ужесточить правила техосмотра

"Ъ": в России предложили ужесточить правила техосмотра - РИА Новости, 19.07.2021

"Ъ": в России предложили ужесточить правила техосмотра

Комитет Совета Федерации по экономической политике выступил против предложения ГИБДД отменить обязательный техосмотр для легковых авто, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T09:27

2021-07-19T09:27

2021-07-19T10:36

авто

марат хуснуллин

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

общество

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по экономической политике выступил против предложения ГИБДД отменить обязательный техосмотр для легковых авто, сообщает "Коммерсантъ".Как пишет газета, сенаторы направили на рассмотрение в правительство собственный план реформирования системы техосмотра, который позволит не только сохранить, но и ужесточить действующие правила.В частности, речь идет о поправках к Кодексу об административных правонарушениях, которые должны вступить в силу с 1 марта 2022 года. В соответствии с ними при фиксации нарушения дорожной камерой владелец автомобиля получит штраф в две тысячи рублей, если у него не оформлена диагностическая карта, подтверждающая прохождение техосмотра.В Совфеде предлагают перенести срок вступления этого правила в силу на 1 октября 2021 года, а также обязать водителей возить диагностическую карту с собой и предъявлять ее инспектору. Если карты нет, штраф составит 500 рублей.Помимо этого, пишет издание, сенаторы хотят внести изменения в законы "О рекламе" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации". Эта мера направлена на борьбу с мошенничеством — сейчас в интернете легко найти множество предложений по продаже диагностических карт без прохождения техосмотра.Как заявил "Ъ" вице-премьер Марат Хуснуллин, правительство рассматривает различные варианты реформы, среди которых упрощение и оптимизация техосмотра либо его отмена.В начале июля президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым водителям для получения полиса ОСАГО больше не надо будет подтверждать прохождение техосмотра и предъявлять диагностическую карту. Закон должен вступить в силу с 22 августа.

https://ria.ru/20210708/avtopilot-1740336160.html

https://ria.ru/20210627/vzryv-1738772261.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, марат хуснуллин, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), общество