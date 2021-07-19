Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210719/to-1741798127.html
"Ъ": в России предложили ужесточить правила техосмотра
"Ъ": в России предложили ужесточить правила техосмотра - РИА Новости, 19.07.2021
"Ъ": в России предложили ужесточить правила техосмотра
Комитет Совета Федерации по экономической политике выступил против предложения ГИБДД отменить обязательный техосмотр для легковых авто, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T09:27
2021-07-19T10:36
авто
марат хуснуллин
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568139955_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_a9cae31c105b874df5786e71015bd795.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по экономической политике выступил против предложения ГИБДД отменить обязательный техосмотр для легковых авто, сообщает "Коммерсантъ".Как пишет газета, сенаторы направили на рассмотрение в правительство собственный план реформирования системы техосмотра, который позволит не только сохранить, но и ужесточить действующие правила.В частности, речь идет о поправках к Кодексу об административных правонарушениях, которые должны вступить в силу с 1 марта 2022 года. В соответствии с ними при фиксации нарушения дорожной камерой владелец автомобиля получит штраф в две тысячи рублей, если у него не оформлена диагностическая карта, подтверждающая прохождение техосмотра.В Совфеде предлагают перенести срок вступления этого правила в силу на 1 октября 2021 года, а также обязать водителей возить диагностическую карту с собой и предъявлять ее инспектору. Если карты нет, штраф составит 500 рублей.Помимо этого, пишет издание, сенаторы хотят внести изменения в законы "О рекламе" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации". Эта мера направлена на борьбу с мошенничеством — сейчас в интернете легко найти множество предложений по продаже диагностических карт без прохождения техосмотра.Как заявил "Ъ" вице-премьер Марат Хуснуллин, правительство рассматривает различные варианты реформы, среди которых упрощение и оптимизация техосмотра либо его отмена.В начале июля президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым водителям для получения полиса ОСАГО больше не надо будет подтверждать прохождение техосмотра и предъявлять диагностическую карту. Закон должен вступить в силу с 22 августа.
https://ria.ru/20210708/avtopilot-1740336160.html
https://ria.ru/20210627/vzryv-1738772261.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568139955_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e5808e943373a34be82a9a7994c9a192.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авто, марат хуснуллин, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), общество
09:27 19.07.2021 (обновлено: 10:36 19.07.2021)
 
"Ъ": в России предложили ужесточить правила техосмотра

В Совфеде предложили ужесточить правила техосмотра автомобилей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по экономической политике выступил против предложения ГИБДД отменить обязательный техосмотр для легковых авто, сообщает "Коммерсантъ".
Как пишет газета, сенаторы направили на рассмотрение в правительство собственный план реформирования системы техосмотра, который позволит не только сохранить, но и ужесточить действующие правила.
В частности, речь идет о поправках к Кодексу об административных правонарушениях, которые должны вступить в силу с 1 марта 2022 года. В соответствии с ними при фиксации нарушения дорожной камерой владелец автомобиля получит штраф в две тысячи рублей, если у него не оформлена диагностическая карта, подтверждающая прохождение техосмотра.
В Совфеде предлагают перенести срок вступления этого правила в силу на 1 октября 2021 года, а также обязать водителей возить диагностическую карту с собой и предъявлять ее инспектору. Если карты нет, штраф составит 500 рублей.
Водителей скоро не станет! Беспилотные авто: реальное будущее или сказка - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 14:00Не роскошь
Водителей скоро не станет! Беспилотные авто: реальное будущее или сказкаВсе больше компаний берутся за разработку беспилотных авто. Такие машины уже можно увидеть на улицах городов — и даже купить. Насколько безопасны беспилотники? Отберет ли искусственный интеллект работу у водителей? Применимы ли новые технологии в российских реалиях? Разбираемся вместе с координатором движения "Синие ведерки" Петром Шкуматовым.
Помимо этого, пишет издание, сенаторы хотят внести изменения в законы "О рекламе" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации". Эта мера направлена на борьбу с мошенничеством — сейчас в интернете легко найти множество предложений по продаже диагностических карт без прохождения техосмотра.
Как заявил "Ъ" вице-премьер Марат Хуснуллин, правительство рассматривает различные варианты реформы, среди которых упрощение и оптимизация техосмотра либо его отмена.
В начале июля президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым водителям для получения полиса ОСАГО больше не надо будет подтверждать прохождение техосмотра и предъявлять диагностическую карту. Закон должен вступить в силу с 22 августа.
Заправка машины - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня, 02:32
Названа ошибка, которая может привести к взрыву во время заправки авто
 
АвтоМарат ХуснуллинМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:14Лукашенко заявил о причастных к нелегальной миграции группировках в Литве
16:09Свердловский губернатор поручил вырубить все тополя в Екатеринбурге
16:08На МАКС-2021 представят новейшее оборудование связи для авиации
16:02В Нигерии упал военный самолет, пишут СМИ
16:02"Репортеры без границ" обратятся в суд после информации о слежке
16:01Кучерена оценил заявления Сноудена об израильской программе-шпионе
16:00Киевское метро возобновило работу в обычном режиме
15:58Премьер Польши оценил вероятность выхода страны из Евросоюза
15:57Директор кладбища на Ставрополье призвал привиться, показав десятки могил
15:56Украинского генерала рассмешили слова Зеленского о Путине
15:53СМИ сообщили о трех кандидатках на пост главы НАТО
15:51В Росприроднадзоре рассказали о ситуации с предприятием "Москокс"
15:50В Польше зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
15:46Клишас поддержал назначение Абрамченко куратором СФО
15:44В Google рассказали о диалоге с российскими регуляторами
15:43Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36
15:41Духовное собрание мусульман осудило необоснованные отказы от вакцинации
15:40Глава Калмыкии прокомментировал назначение Хуснуллина куратором ЮФО
15:36В Тегеране ужесточили меры из-за COVID-19
15:35Площадь лесного пожара у поселка в Карелии достигла 800 гектаров
Лента новостейМолния