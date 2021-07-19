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Дегтярев высказался о строительстве угольного терминала в бухте Сторож

Дегтярев высказался о строительстве угольного терминала в бухте Сторож - РИА Новости, 19.07.2021

Дегтярев высказался о строительстве угольного терминала в бухте Сторож

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев высказался против строительства угольного терминала в бухте Сторож в Ванинском районе региона. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T08:43

2021-07-19T08:43

2021-07-19T08:43

ванино (порт)

михаил дегтярев

ванинский район

хабаровский край

экономика

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ХАБАРОВСК, 19 июл - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев высказался против строительства угольного терминала в бухте Сторож в Ванинском районе региона.Администрация Ванинского района сообщила, что большой общественный резонанс среди жителей Ванино и близлежащих сёл вызвала информация о возможном строительстве угольного терминала в бухте Сторож, в районе мыса Экче рядом с национальным селом Датта.По данным районной администрации, участок земли, на котором ООО "Антрацит Инвест Проект" предполагает начать строительство терминала по перевалке угля, принадлежит Министерству обороны РФ. "Никаких обращений в адрес районной власти от компании не поступало", - сообщила райадминистрация в официальном аккаунте Instagram.По информации райадминистрации, со своей стороны, на просьбу краевого минсельхоза выразить мнение жителей Ванинского района по вопросу этого строительства, администрация направила письмо, в котором поддержала позицию Минобороны РФ в отказе предоставления указанных земельных участков.Отмечается, что в бухте Сторож находятся два рыболовных участка Рыболовецкой артели (колхоза) имени 50 лет Октября, на которые заключены договоры пользования на осуществление промышленного рыболовства. В свою очередь, артель планирует строительство лососевого рыбоводного завода (мощностью 30 миллионов экземпляров молоди) на реке Большая Дюанка. Через бухту Сторож проходят пути миграции проходных тихоокеанских лососей и их молоди, что приобретает её особую значимость в связи со строительством рыбоводного завода на реке Большая Дюанка и восстановлением стада лососевых в реке Тумнин.

ванинский район

хабаровский край

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ванино (порт), михаил дегтярев, ванинский район, хабаровский край, экономика