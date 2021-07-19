Дегтярев высказался о строительстве угольного терминала в бухте Сторож
Дегтярев высказался против строительства угольного терминала в бухте Сторож в Ванинском районе
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
ХАБАРОВСК, 19 июл - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев высказался против строительства угольного терминала в бухте Сторож в Ванинском районе региона.
Администрация Ванинского района сообщила, что большой общественный резонанс среди жителей Ванино и близлежащих сёл вызвала информация о возможном строительстве угольного терминала в бухте Сторож, в районе мыса Экче рядом с национальным селом Датта.
"Появились сообщения о возможном строительстве в бухте Сторож, в районе мыса Экче, рядом с национальным рыбацким селом Датта в Ванинском районе угольного терминала. Этот проект не согласован ни правительством Хабаровского края, ни - что ещё важнее - местными жителями. Ответственно заявляю: никакого угольного терминала у села Датта не будет", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
По данным районной администрации, участок земли, на котором ООО "Антрацит Инвест Проект" предполагает начать строительство терминала по перевалке угля, принадлежит Министерству обороны РФ. "Никаких обращений в адрес районной власти от компании не поступало", - сообщила райадминистрация в официальном аккаунте Instagram.
По информации райадминистрации, со своей стороны, на просьбу краевого минсельхоза выразить мнение жителей Ванинского района по вопросу этого строительства, администрация направила письмо, в котором поддержала позицию Минобороны РФ в отказе предоставления указанных земельных участков.
"Побережье в районе мыса Экче и бухты Сторож является единственным свободным участком с выходом к морю для зоны отдыха жителей поселков Ванино, Октябрьского, Токи и Датта общей численностью более 23 тысяч человек, а также местом осуществления традиционного рыболовства представителями местного коренного народа - орочами", - говорится в сообщении. Кроме этого, "указанные земельные участки граничат с рекой Тумнин - нерестовой для лососевых и осетровых рыб".
Отмечается, что в бухте Сторож находятся два рыболовных участка Рыболовецкой артели (колхоза) имени 50 лет Октября, на которые заключены договоры пользования на осуществление промышленного рыболовства. В свою очередь, артель планирует строительство лососевого рыбоводного завода (мощностью 30 миллионов экземпляров молоди) на реке Большая Дюанка. Через бухту Сторож проходят пути миграции проходных тихоокеанских лососей и их молоди, что приобретает её особую значимость в связи со строительством рыбоводного завода на реке Большая Дюанка и восстановлением стада лососевых в реке Тумнин.