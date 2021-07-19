https://ria.ru/20210719/tekhnologii-1741879127.html
NSO Group расследует неправомерное использование своих технологий
NSO Group расследует неправомерное использование своих технологий - РИА Новости, 19.07.2021
NSO Group расследует неправомерное использование своих технологий
Израильская компания NSO Group расследует возможное неправомерное использование своих технологий после сообщений СМИ о слежке за журналистами, активистами и... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T15:28
2021-07-19T15:28
2021-07-19T15:28
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/113117/96/1131179623_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1989926bd2cb7898e211fc0f8ab0299b.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июл – РИА Новости. Израильская компания NSO Group расследует возможное неправомерное использование своих технологий после сообщений СМИ о слежке за журналистами, активистами и бизнесменами по всему миру через ее ПО и примет меры вплоть до отключения клиентских систем, говорится в заявлении компании, поступившем в распоряжение РИА Новости."NSO Group продолжит расследование всех достоверных заявлений о неправомерном использовании (ее технологий – ред.) и примет соответствующие меры на основе результатов этих расследований. Это включает в себя отключение клиентской системы, что мы уже неоднократно делали в случае подтвержденного неправомерного использования, и, не колеблясь, сделаем еще раз, если того потребует ситуация", - говорится в заявлении компании.Компания отмечает, что "из-за договорных обязательств и соображений национальной безопасности NSO не может подтвердить или опровергнуть личность наших государственных заказчиков, а также личность клиентов, системы которых мы отключили".Накануне ряд СМИ сообщил, что программное обеспечение NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.
https://radiosputnik.ria.ru/20200217/1564849092.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/113117/96/1131179623_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3ac6a2574bd276754d827cace8ec50b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, в мире
NSO Group расследует неправомерное использование своих технологий
Израильская компания NSO Group расследует неправомерное использование своих технологий
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июл – РИА Новости. Израильская компания NSO Group расследует возможное неправомерное использование своих технологий после сообщений СМИ о слежке за журналистами, активистами и бизнесменами по всему миру через ее ПО и примет меры вплоть до отключения клиентских систем, говорится в заявлении компании, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"NSO Group продолжит расследование всех достоверных заявлений о неправомерном использовании (ее технологий – ред.) и примет соответствующие меры на основе результатов этих расследований. Это включает в себя отключение клиентской системы, что мы уже неоднократно делали в случае подтвержденного неправомерного использования, и, не колеблясь, сделаем еще раз, если того потребует ситуация", - говорится в заявлении компании.
Компания отмечает, что "из-за договорных обязательств и соображений национальной безопасности NSO не может подтвердить или опровергнуть личность наших государственных заказчиков, а также личность клиентов, системы которых мы отключили".
Накануне ряд СМИ сообщил, что программное обеспечение NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.