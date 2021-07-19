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NSO Group расследует неправомерное использование своих технологий
NSO Group расследует неправомерное использование своих технологий - РИА Новости, 19.07.2021
NSO Group расследует неправомерное использование своих технологий
Израильская компания NSO Group расследует возможное неправомерное использование своих технологий после сообщений СМИ о слежке за журналистами, активистами и... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T15:28
2021-07-19T15:28
технологии
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июл – РИА Новости. Израильская компания NSO Group расследует возможное неправомерное использование своих технологий после сообщений СМИ о слежке за журналистами, активистами и бизнесменами по всему миру через ее ПО и примет меры вплоть до отключения клиентских систем, говорится в заявлении компании, поступившем в распоряжение РИА Новости."NSO Group продолжит расследование всех достоверных заявлений о неправомерном использовании (ее технологий – ред.) и примет соответствующие меры на основе результатов этих расследований. Это включает в себя отключение клиентской системы, что мы уже неоднократно делали в случае подтвержденного неправомерного использования, и, не колеблясь, сделаем еще раз, если того потребует ситуация", - говорится в заявлении компании.Компания отмечает, что "из-за договорных обязательств и соображений национальной безопасности NSO не может подтвердить или опровергнуть личность наших государственных заказчиков, а также личность клиентов, системы которых мы отключили".Накануне ряд СМИ сообщил, что программное обеспечение NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.
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технологии, в мире
15:28 19.07.2021
 
NSO Group расследует неправомерное использование своих технологий

Израильская компания NSO Group расследует неправомерное использование своих технологий

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июл – РИА Новости. Израильская компания NSO Group расследует возможное неправомерное использование своих технологий после сообщений СМИ о слежке за журналистами, активистами и бизнесменами по всему миру через ее ПО и примет меры вплоть до отключения клиентских систем, говорится в заявлении компании, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"NSO Group продолжит расследование всех достоверных заявлений о неправомерном использовании (ее технологий – ред.) и примет соответствующие меры на основе результатов этих расследований. Это включает в себя отключение клиентской системы, что мы уже неоднократно делали в случае подтвержденного неправомерного использования, и, не колеблясь, сделаем еще раз, если того потребует ситуация", - говорится в заявлении компании.
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Чем умнее – тем страшнее: глобальная безопасность и тотальная слежка
Компания отмечает, что "из-за договорных обязательств и соображений национальной безопасности NSO не может подтвердить или опровергнуть личность наших государственных заказчиков, а также личность клиентов, системы которых мы отключили".
Накануне ряд СМИ сообщил, что программное обеспечение NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.
 
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