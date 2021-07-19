https://ria.ru/20210719/tekhnologii-1741879127.html

NSO Group расследует неправомерное использование своих технологий

NSO Group расследует неправомерное использование своих технологий - РИА Новости, 19.07.2021

NSO Group расследует неправомерное использование своих технологий

Израильская компания NSO Group расследует возможное неправомерное использование своих технологий после сообщений СМИ о слежке за журналистами, активистами и... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T15:28

2021-07-19T15:28

2021-07-19T15:28

технологии

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июл – РИА Новости. Израильская компания NSO Group расследует возможное неправомерное использование своих технологий после сообщений СМИ о слежке за журналистами, активистами и бизнесменами по всему миру через ее ПО и примет меры вплоть до отключения клиентских систем, говорится в заявлении компании, поступившем в распоряжение РИА Новости."NSO Group продолжит расследование всех достоверных заявлений о неправомерном использовании (ее технологий – ред.) и примет соответствующие меры на основе результатов этих расследований. Это включает в себя отключение клиентской системы, что мы уже неоднократно делали в случае подтвержденного неправомерного использования, и, не колеблясь, сделаем еще раз, если того потребует ситуация", - говорится в заявлении компании.Компания отмечает, что "из-за договорных обязательств и соображений национальной безопасности NSO не может подтвердить или опровергнуть личность наших государственных заказчиков, а также личность клиентов, системы которых мы отключили".Накануне ряд СМИ сообщил, что программное обеспечение NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.

https://radiosputnik.ria.ru/20200217/1564849092.html

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2021

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технологии, в мире