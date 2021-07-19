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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20210719/tarusa-1741930617.html
Центр Тарусы сделают пешеходным
Центр Тарусы сделают пешеходным - РИА Новости, 19.07.2021
Центр Тарусы сделают пешеходным
Вошедшие в маршрут "Большое Золотое кольцо России" города Калужской области планируется преобразить, чтобы привлечь туристов – в Тарусе центр сделают... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T19:09
2021-07-19T19:09
калужская область
россия
владимир путин
боровск
калужская область
таруса
общество
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КАЛУГА, 19 июл – РИА Новости. Вошедшие в маршрут "Большое Золотое кольцо России" города Калужской области планируется преобразить, чтобы привлечь туристов – в Тарусе центр сделают пешеходным, построят фуникулер и паромную переправу через Оку, а в Боровске проведут комплексное благоустройство, восстановят исторические здания, сообщает правительство региона.Калужская область вместе с рядом других областей центра России присоединилась к межрегиональному проекту "Большое Золотое кольцо", который предусматривает развитие привлекательных для туристов территорий. В ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин назвал Тарусу и Боровск в числе малых городов, наиболее перспективных для развития туризма. Президент поручил до 15 декабря доложить ему о предложениях по повышению туристского потенциала городов Золотого кольца и малых городов России, в том числе за счёт бюджетных инфраструктурных кредитов.Интерес туристов к Тарусе, которая на днях отметила 775-летие, вырос, считают калужские власти. По их данным, в минувшем году турпоток в город составил 150 тысяч человек, а за первое полугодие этого года – более 120 тысяч.Также в планах строительство третьего въезда в город, парковки, фуникулера, обустройство дополнительных тротуаров, велодорожек, пешеходных мостов, разработка проекта паромной переправы через Оку от Тарусы до Поленово, реконструкция кинотеатра. Все это поможет связать разрозненные части Тарусы, выстроить новые туристические маршруты, чтобы люди приезжали в город в любой сезон и проводили там больше дней. "Планы развития амбициозные. Такими они и должны быть. И создание пешеходной зоны в центре Тарусы, и паромная переправа – это те вопросы, которые позволят в ближайшее время Тарусе приобрести новый облик, привлечь новых туристов", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора региона Владислава Шапшу.Для повышения туристского потенциала Боровска разработан комплекс проектов и мероприятий: благоустройство площади Ленина и рекреационной зоны вдоль реки Протва, площади у Покровского собора, парка "Нарния", сквера "Орден трудовой славы". Планируется возродить исторические здания, устроить проекционное освещение храмов города, обустроить спортивную площадку "Вираж".
https://ria.ru/20210719/turpotok-1741902310.html
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россия, владимир путин, боровск, калужская область, таруса, общество
19:09 19.07.2021
 
Центр Тарусы сделают пешеходным

Центр калужской Тарусы, вошедшей в "Большое Золотое кольцо", сделают пешеходным

CC BY-SA 4.0 / LenskiyS / Таруса / Cropped imageВид на Тарусу
Вид на Тарусу - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
CC BY-SA 4.0 / LenskiyS / Таруса / Cropped image
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КАЛУГА, 19 июл – РИА Новости. Вошедшие в маршрут "Большое Золотое кольцо России" города Калужской области планируется преобразить, чтобы привлечь туристов – в Тарусе центр сделают пешеходным, построят фуникулер и паромную переправу через Оку, а в Боровске проведут комплексное благоустройство, восстановят исторические здания, сообщает правительство региона.
Калужская область вместе с рядом других областей центра России присоединилась к межрегиональному проекту "Большое Золотое кольцо", который предусматривает развитие привлекательных для туристов территорий. В ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин назвал Тарусу и Боровск в числе малых городов, наиболее перспективных для развития туризма. Президент поручил до 15 декабря доложить ему о предложениях по повышению туристского потенциала городов Золотого кольца и малых городов России, в том числе за счёт бюджетных инфраструктурных кредитов.
Здание Калужского драматического театра на Театральной площади - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
Вчера, 17:00Калужская область
Калужская область восстановит допандемийный уровень турпотока
Интерес туристов к Тарусе, которая на днях отметила 775-летие, вырос, считают калужские власти. По их данным, в минувшем году турпоток в город составил 150 тысяч человек, а за первое полугодие этого года – более 120 тысяч.
"Для увеличения турпривлекательности продолжится работа по выводу из центра административных учреждений… для передачи помещений предпринимателям в рамках государственного-частного партнерства для развития гостиничного и ресторанного бизнеса. Исторический центр предлагается сделать пешеходным с частично восстановленной частью брусчатки", - говорится в сообщении правительства региона. Планируется провести историко-культурную экспертизу для установления границ и требований к градостроительному регламенту в пределах исторического центра Тарусы.
Также в планах строительство третьего въезда в город, парковки, фуникулера, обустройство дополнительных тротуаров, велодорожек, пешеходных мостов, разработка проекта паромной переправы через Оку от Тарусы до Поленово, реконструкция кинотеатра. Все это поможет связать разрозненные части Тарусы, выстроить новые туристические маршруты, чтобы люди приезжали в город в любой сезон и проводили там больше дней. "Планы развития амбициозные. Такими они и должны быть. И создание пешеходной зоны в центре Тарусы, и паромная переправа – это те вопросы, которые позволят в ближайшее время Тарусе приобрести новый облик, привлечь новых туристов", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора региона Владислава Шапшу.
Для повышения туристского потенциала Боровска разработан комплекс проектов и мероприятий: благоустройство площади Ленина и рекреационной зоны вдоль реки Протва, площади у Покровского собора, парка "Нарния", сквера "Орден трудовой славы". Планируется возродить исторические здания, устроить проекционное освещение храмов города, обустроить спортивную площадку "Вираж".
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Калужская областьРоссияВладимир ПутинБоровскКалужская областьТарусаОбщество
 
 
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