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NI назвал договор США и Польши сигналом России
NI назвал договор США и Польши сигналом России - РИА Новости, 19.07.2021
NI назвал договор США и Польши сигналом России
Продавая Варшаве танки Abrams, Вашингтон подает "четкий сигнал" Москве, написал военный специалист Марк Эпископос в статье для The National Interest. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T20:14
2021-07-19T22:28
марк эпископос
россия
армата
нато
m1 abrams
елена панина
польша
сша
в мире
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NI назвал военный договор США и Польши сигналом России
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Продавая Варшаве танки Abrams, Вашингтон подает "четкий сигнал" Москве, написал военный специалист Марк Эпископос в статье для The National Interest.Польша собирается приобрести четыре батальона американских танков M1A2 Abrams SEPv3, она рассчитывает получить 250 машин в 2022 году.По мнению Эпископоса, новый контракт на импорт оружия "усилит возможности Сухопутных войск Польши в остром конфликте с Россией".В материале уточняется, что модифицированная американская модель оснащена обновленной инфракрасной системой улучшенного обнаружения целей (FLIR), новой системой радиоэлектронной борьбы и вспомогательной силовой установкой для повышения эффективности.В противовес усовершенствованной комплектации Abrams российская "Армата", отметил автор статьи, может похвастаться беспилотной конструкцией башни со 125-миллиметровым гладкоствольным орудием 2А82-1М с автоматической системой заряжания.Ранее член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что действия Польши, включая недавнюю покупку военных турецких беспилотников Bayraktar, свидетельствуют об агрессивном поведении страны — члена НАТО в адрес соседних государств и способствуют росту напряженности в Европе.
https://ria.ru/20210716/polsha-1741485958.html
https://ria.ru/20210627/nevidimka-1738807236.html
https://ria.ru/20210620/bespilotniki-1737744767.html
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марк эпископос, россия, армата, нато, m1 abrams, елена панина, польша, сша, в мире
20:14 19.07.2021 (обновлено: 22:28 19.07.2021)
 
NI назвал договор США и Польши сигналом России

The National Interest: продавая Польше танки Abrams, США посылают сигнал России

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские танки "Абрамс" в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019 - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Продавая Варшаве танки Abrams, Вашингтон подает "четкий сигнал" Москве, написал военный специалист Марк Эпископос в статье для The National Interest.
Польша собирается приобрести четыре батальона американских танков M1A2 Abrams SEPv3, она рассчитывает получить 250 машин в 2022 году.
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По мнению Эпископоса, новый контракт на импорт оружия "усилит возможности Сухопутных войск Польши в остром конфликте с Россией".
В материале уточняется, что модифицированная американская модель оснащена обновленной инфракрасной системой улучшенного обнаружения целей (FLIR), новой системой радиоэлектронной борьбы и вспомогательной силовой установкой для повышения эффективности.
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В противовес усовершенствованной комплектации Abrams российская "Армата", отметил автор статьи, может похвастаться беспилотной конструкцией башни со 125-миллиметровым гладкоствольным орудием 2А82-1М с автоматической системой заряжания.
Ранее член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что действия Польши, включая недавнюю покупку военных турецких беспилотников Bayraktar, свидетельствуют об агрессивном поведении страны — члена НАТО в адрес соседних государств и способствуют росту напряженности в Европе.
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
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Марк ЭпископосРоссияАрматаНАТОM1 AbramsЕлена ПанинаПольшаСШАВ мире
 
 
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