https://ria.ru/20210719/tanki-1741937605.html

NI назвал договор США и Польши сигналом России

NI назвал договор США и Польши сигналом России - РИА Новости, 19.07.2021

NI назвал договор США и Польши сигналом России

Продавая Варшаве танки Abrams, Вашингтон подает "четкий сигнал" Москве, написал военный специалист Марк Эпископос в статье для The National Interest. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T20:14

2021-07-19T20:14

2021-07-19T22:28

марк эпископос

россия

армата

нато

m1 abrams

елена панина

польша

сша

в мире

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NI назвал военный договор США и Польши сигналом России

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Продавая Варшаве танки Abrams, Вашингтон подает "четкий сигнал" Москве, написал военный специалист Марк Эпископос в статье для The National Interest.Польша собирается приобрести четыре батальона американских танков M1A2 Abrams SEPv3, она рассчитывает получить 250 машин в 2022 году.По мнению Эпископоса, новый контракт на импорт оружия "усилит возможности Сухопутных войск Польши в остром конфликте с Россией".В материале уточняется, что модифицированная американская модель оснащена обновленной инфракрасной системой улучшенного обнаружения целей (FLIR), новой системой радиоэлектронной борьбы и вспомогательной силовой установкой для повышения эффективности.В противовес усовершенствованной комплектации Abrams российская "Армата", отметил автор статьи, может похвастаться беспилотной конструкцией башни со 125-миллиметровым гладкоствольным орудием 2А82-1М с автоматической системой заряжания.Ранее член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что действия Польши, включая недавнюю покупку военных турецких беспилотников Bayraktar, свидетельствуют об агрессивном поведении страны — члена НАТО в адрес соседних государств и способствуют росту напряженности в Европе.

https://ria.ru/20210716/polsha-1741485958.html

https://ria.ru/20210627/nevidimka-1738807236.html

https://ria.ru/20210620/bespilotniki-1737744767.html

россия

польша

сша

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марк эпископос, россия, армата, нато, m1 abrams, елена панина, польша, сша, в мире