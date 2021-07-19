https://ria.ru/20210719/tadzhikistan-1741947737.html

Россия окажет любую помощь Таджикистану, если туда придут экстремисты

Россия окажет любую помощь Таджикистану, если туда придут экстремисты - РИА Новости, 19.07.2021

Россия окажет любую помощь Таджикистану, если туда придут экстремисты

Россия готова оказать любую помощь Таджикистану - и по линии ОДКБ, и на двусторонней основе - в случае проникновения экстремистов из Афганистана, заявил посол... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T22:19

2021-07-19T22:19

2021-07-19T22:19

россия

игорь лякин-фролов

одкб

афганистан

таджикистан

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия готова оказать любую помощь Таджикистану - и по линии ОДКБ, и на двусторонней основе - в случае проникновения экстремистов из Афганистана, заявил посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов."Деградация военно-политической обстановки в Афганистане в связи с выводом американо-натовских войск и наступлением талибов на севере этой страны вызывает определенную обеспокоенность у руководства страны. Однако мы не наблюдаем каких-либо панических настроений, а, наоборот, видим решимость властей Таджикистана всемерно укреплять таджикско-афганскую границу с целью недопущения любого проникновения экстремистов с территории Афганистана", - заявил посол.Он добавил, что российская сторона участвует в усилиях по укреплению таджикско-афганской границы. "В частности, в ближайшее время планируется начать строительство одной из пограничных застав на Шуроабадском направлении", - сказал Лякин-Фролов в интервью "Коммерсанту"."На основе долгосрочных договоренностей Россия осуществляет Программу модернизации вооруженных сил Республики Таджикистан, поставляя нашим таджикским друзьям современные вооружения и военную технику", - сказал посол в интервью изданию "Коммерсант", отвечая на вопрос, какие меры предпринимает Россия, чтобы помочь Таджикистану в укреплении границы и безопасности на фоне угроз из сопредельного Афганистана."Россия, так же как и ОДКБ в целом, готова оказать Таджикистану необходимую помощь в случае явных агрессивных действий с афганской территории. Кстати, для этого и созданы КСОР, Коллективные силы оперативного реагирования. Однако пока говорить о такой реакции со стороны ОДКБ еще рано", - отметил дипломат.Он отметил, что на основании соответствующего соглашения с Таджикистаном в стране дислоцирована 201-я российская военная база (РВБ), которая является гарантом безопасности и стабильности на южных рубежах зоны ответственности Организации Договора о коллективной безопасности."Не сомневаюсь, что в случае необходимости 201-я РВБ отразит любые агрессивные действия со стороны афганских террористических организаций. Помимо этого, командование 201-й РВБ оказывает нашим таджикским партнерам содействие в подготовке личного состава вооруженных сил республики", - сказал Лякин-Фролов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который Вашингтон обещал завершить до 11 сентября. В начале июля источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил РИА Новости, что талибы (движение запрещено в РФ как террористическая организация) на данный момент контролируют более 70% линии госграницы с республикой.

https://ria.ru/20210714/afganistan-1741247161.html

https://ria.ru/20210709/afganistan-1740652712.html

https://ria.ru/20210707/afganistan-1740325094.html

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афганистан

таджикистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь лякин-фролов, одкб, афганистан, таджикистан