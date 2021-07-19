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В Москве будут судить преступника, скрывавшегося более 14 лет
В Москве будут судить преступника, скрывавшегося более 14 лет - РИА Новости, 19.07.2021
В Москве будут судить преступника, скрывавшегося более 14 лет
Скрывавшийся более 14 лет от следствия гражданин Грузии предстал перед судом по обвинению в убийстве одноклассника, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T15:10
2021-07-19T15:10
россия
москва
грузия
происшествия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Скрывавшийся более 14 лет от следствия гражданин Грузии предстал перед судом по обвинению в убийстве одноклассника, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Зюзинского суда Москвы Мария Ерохина."Девятнадцатого июля 2021 года Зюзинский районный суд города Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Бесика Кочалидзе, обвиняемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказала она.Согласно обвинительному заключению, в сентябре 2006 года Кочалидзе, которому тогда было 16 лет, находясь на территории школы №563, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений со своим одноклассником, нанес ему не менее 8 ударов ножом в область груди, живота и конечностей. Подросток скончался через несколько дней в больнице.Кочалидзе скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск, дело приостановили. Много лет спустя он был задержан в Польше, а после выдан России и водворен в СИЗО.
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россия, москва, грузия, происшествия
15:10 19.07.2021
 
В Москве будут судить преступника, скрывавшегося более 14 лет

Скрывавшийся более 14 лет обвиняемый в убийстве одноклассника предстал перед судом

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Скрывавшийся более 14 лет от следствия гражданин Грузии предстал перед судом по обвинению в убийстве одноклассника, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Зюзинского суда Москвы Мария Ерохина.
"Девятнадцатого июля 2021 года Зюзинский районный суд города Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Бесика Кочалидзе, обвиняемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказала она.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
13:40
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Согласно обвинительному заключению, в сентябре 2006 года Кочалидзе, которому тогда было 16 лет, находясь на территории школы №563, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений со своим одноклассником, нанес ему не менее 8 ударов ножом в область груди, живота и конечностей. Подросток скончался через несколько дней в больнице.
Кочалидзе скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск, дело приостановили. Много лет спустя он был задержан в Польше, а после выдан России и водворен в СИЗО.
 
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