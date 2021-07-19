Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210719/student-1741826711.html
В Калининградской области студент из Нигерии утонул, спасая девушку
В Калининградской области студент из Нигерии утонул, спасая девушку - РИА Новости, 19.07.2021
В Калининградской области студент из Нигерии утонул, спасая девушку
Студент калининградского государственного технического университета (КГТУ), выходец из Нигерии Элуемунор Ричард Оказия погиб в Зеленоградске, спасая девушку,... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:09
2021-07-19T12:09
россия
зеленоградск
балтийское море
следственный комитет россии (ск рф)
калининградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733778995_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_d2b94a3637f4fc901c6364240eba05d0.jpg
КАЛИНИНГРАД, 19 июл - РИА Новости. Студент калининградского государственного технического университета (КГТУ), выходец из Нигерии Элуемунор Ричард Оказия погиб в Зеленоградске, спасая девушку, которую из-за сильных волн унесло в море, сообщили журналистам в вузе."Со своей молодой женой и другом он отдыхал на городском пляже в районе колеса обозрения, когда увидел в воде девушку, зовущую на помощь. Течение уносило ее от берега. Четверо парней бросились спасать девушку. Ричард первым доплыл до нее и вытолкнул из течения. Остальные ребята помогли ей выбраться на берег. Однако сам Ричард выплыть на берег не смог. Его тело вынесло волной в ночь на воскресенье, о чем и сообщили его жене", - рассказали в университете.Гражданин Нигерии 26-летний Элуемунор Ричард Оказия приехал в Калининград два года назад, изучал русский язык на подготовительном отделении довузовской подготовки иностранцев, потом стал студентом первого курса факультета автоматизации производства и управления. Занимался музыкой и спортом. Его друзья-студенты вспоминают о нем как о добром, отзывчивом, талантливом человеке, надежном друге. Недавно он женился.Как сообщили ранее в следственном управлении СК по Калининградской области, за субботу четверо мужчин стали жертвами сильнейшего отбойного течения на побережье Балтийского моря. Кроме студента из Нигерии погибли еще двое мужчин, спасавших своих детей. Еще одного 61-летнего калининградца унесло в море отбойным течением.
https://ria.ru/20210706/balanovskiy-1740161006.html
https://ria.ru/20210718/kaliningrad-1741753914.html
россия
зеленоградск
балтийское море
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733778995_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_52d4c62b67e379f8cdb407dd1661eabf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, зеленоградск, балтийское море, следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, происшествия
12:09 19.07.2021
 
В Калининградской области студент из Нигерии утонул, спасая девушку

Нигерийский студент Оказия утонул в Калининградской области, спасая унесенную в море девушку

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в городе Зеленоградск Калининградской области
Отдыхающие на пляже в городе Зеленоградск Калининградской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 19 июл - РИА Новости. Студент калининградского государственного технического университета (КГТУ), выходец из Нигерии Элуемунор Ричард Оказия погиб в Зеленоградске, спасая девушку, которую из-за сильных волн унесло в море, сообщили журналистам в вузе.
"Со своей молодой женой и другом он отдыхал на городском пляже в районе колеса обозрения, когда увидел в воде девушку, зовущую на помощь. Течение уносило ее от берега. Четверо парней бросились спасать девушку. Ричард первым доплыл до нее и вытолкнул из течения. Остальные ребята помогли ей выбраться на берег. Однако сам Ричард выплыть на берег не смог. Его тело вынесло волной в ночь на воскресенье, о чем и сообщили его жене", - рассказали в университете.
Доктор биологических наук Олег Балановский - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 19:09
Генетик Балановский утонул, спасая детей
Гражданин Нигерии 26-летний Элуемунор Ричард Оказия приехал в Калининград два года назад, изучал русский язык на подготовительном отделении довузовской подготовки иностранцев, потом стал студентом первого курса факультета автоматизации производства и управления. Занимался музыкой и спортом. Его друзья-студенты вспоминают о нем как о добром, отзывчивом, талантливом человеке, надежном друге. Недавно он женился.
Как сообщили ранее в следственном управлении СК по Калининградской области, за субботу четверо мужчин стали жертвами сильнейшего отбойного течения на побережье Балтийского моря. Кроме студента из Нигерии погибли еще двое мужчин, спасавших своих детей. Еще одного 61-летнего калининградца унесло в море отбойным течением.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
Вчера, 16:46
Пять человек утонули в водоемах в Калининградской области за сутки
 
РоссияЗеленоградскБалтийское мореСледственный комитет России (СК РФ)Калининградская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:14Лукашенко заявил о причастных к нелегальной миграции группировках в Литве
16:09Свердловский губернатор поручил вырубить все тополя в Екатеринбурге
16:08На МАКС-2021 представят новейшее оборудование связи для авиации
16:02В Нигерии упал военный самолет, пишут СМИ
16:02"Репортеры без границ" обратятся в суд после информации о слежке
16:01Кучерена оценил заявления Сноудена об израильской программе-шпионе
16:00Киевское метро возобновило работу в обычном режиме
15:58Премьер Польши оценил вероятность выхода страны из Евросоюза
15:57Директор кладбища на Ставрополье призвал привиться, показав десятки могил
15:56Украинского генерала рассмешили слова Зеленского о Путине
15:53СМИ сообщили о трех кандидатках на пост главы НАТО
15:51В Росприроднадзоре рассказали о ситуации с предприятием "Москокс"
15:50В Польше зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
15:46Клишас поддержал назначение Абрамченко куратором СФО
15:44В Google рассказали о диалоге с российскими регуляторами
15:43Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36
15:41Духовное собрание мусульман осудило необоснованные отказы от вакцинации
15:40Глава Калмыкии прокомментировал назначение Хуснуллина куратором ЮФО
15:36В Тегеране ужесточили меры из-за COVID-19
15:35Площадь лесного пожара у поселка в Карелии достигла 800 гектаров
Лента новостейМолния