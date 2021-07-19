https://ria.ru/20210719/student-1741826711.html

В Калининградской области студент из Нигерии утонул, спасая девушку

В Калининградской области студент из Нигерии утонул, спасая девушку - РИА Новости, 19.07.2021

В Калининградской области студент из Нигерии утонул, спасая девушку

Студент калининградского государственного технического университета (КГТУ), выходец из Нигерии Элуемунор Ричард Оказия погиб в Зеленоградске, спасая девушку,... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:09

2021-07-19T12:09

2021-07-19T12:09

россия

зеленоградск

балтийское море

следственный комитет россии (ск рф)

калининградская область

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 19 июл - РИА Новости. Студент калининградского государственного технического университета (КГТУ), выходец из Нигерии Элуемунор Ричард Оказия погиб в Зеленоградске, спасая девушку, которую из-за сильных волн унесло в море, сообщили журналистам в вузе."Со своей молодой женой и другом он отдыхал на городском пляже в районе колеса обозрения, когда увидел в воде девушку, зовущую на помощь. Течение уносило ее от берега. Четверо парней бросились спасать девушку. Ричард первым доплыл до нее и вытолкнул из течения. Остальные ребята помогли ей выбраться на берег. Однако сам Ричард выплыть на берег не смог. Его тело вынесло волной в ночь на воскресенье, о чем и сообщили его жене", - рассказали в университете.Гражданин Нигерии 26-летний Элуемунор Ричард Оказия приехал в Калининград два года назад, изучал русский язык на подготовительном отделении довузовской подготовки иностранцев, потом стал студентом первого курса факультета автоматизации производства и управления. Занимался музыкой и спортом. Его друзья-студенты вспоминают о нем как о добром, отзывчивом, талантливом человеке, надежном друге. Недавно он женился.Как сообщили ранее в следственном управлении СК по Калининградской области, за субботу четверо мужчин стали жертвами сильнейшего отбойного течения на побережье Балтийского моря. Кроме студента из Нигерии погибли еще двое мужчин, спасавших своих детей. Еще одного 61-летнего калининградца унесло в море отбойным течением.

https://ria.ru/20210706/balanovskiy-1740161006.html

https://ria.ru/20210718/kaliningrad-1741753914.html

россия

зеленоградск

балтийское море

калининградская область

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россия, зеленоградск, балтийское море, следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, происшествия