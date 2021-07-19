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Больше всего потерявших работу из-за пандемии женщин оказалось в Америке

Больше всего потерявших работу из-за пандемии женщин оказалось в Америке - РИА Новости, 19.07.2021

Больше всего потерявших работу из-за пандемии женщин оказалось в Америке

Америка стала лидером по числу женщин, потерявших работу в результате пандемии коронавируса, сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T23:10

2021-07-19T23:10

2021-07-19T23:10

пандемия

коронавирус covid-19

оон

сша

безработица

в мире

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ООН, 19 июл - РИА Новости. Америка стала лидером по числу женщин, потерявших работу в результате пандемии коронавируса, сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.По его словам, в новом аналитическом обзоре, опубликованном Международной организацией труда (МОТ), говорится, что в период массового преодоления последствий пандемии на работе восстановится меньше женщин, чем мужчин. "В обзоре говорится, что в 2021 году число работающих женщин будет на 13 миллионов меньше, чем в 2019 году. В то время как число занятых мужчин восстановится до уровня 2019 года", - сказал Хак.Как отметил заместитель официального представителя, в 2021 году только 43,2% женщин трудоспособного возраста будут работать. Тогда как доля трудоустроенных мужчин от числа трудоспособных представителей мужского пола будет составлять 68,6%.Как пояснил Хак, женщины больше теряли работу из-за того, что они трудились в наиболее пострадавших секторах услуг – в частности, в сфере жилья и общепита, а также в производственной сфере."В Америке в результате пандемии произошло наибольшее сокращение числа работающих женщин - 9,4%. Второе по величине снижение числа занятых женщин наблюдалось в арабских государствах, где с 2019 по 2020 год занятость женщин сократилась на 4,1%, а мужчин - на 1,8%", - сказал Хак.

https://radiosputnik.ria.ru/20210613/krazha-1736825170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пандемия, коронавирус covid-19, оон, сша, безработица, в мире