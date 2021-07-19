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В США вынесли первый тюремный срок за штурм Капитолия
В США вынесли первый тюремный срок за штурм Капитолия - РИА Новости, 19.07.2021
В США вынесли первый тюремный срок за штурм Капитолия
Житель американского штата Флорида Пол Ходжкинс стал первым осужденным участником январского штурма Капитолия, его приговорили к восьми месяцам тюрьмы, сообщает РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T20:04
2021-07-19T20:04
2021-07-19T23:03
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Житель американского штата Флорида Пол Ходжкинс стал первым осужденным участником январского штурма Капитолия, его приговорили к восьми месяцам тюрьмы, сообщает издание Politico.Ходжкинса обвиняли в создании помех официальному мероприятию. После освобождения из тюрьмы 38-летний американец будет еще два года пребывать под судебным надзором. Он также выплатит две тысячи долларов в качестве возмещения ущерба.Подсудимый стал известен своими селфи в зале заседания сената. Сторона обвинения рассматривала это как отягчающее обстоятельства.В начале января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстрации и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили посторонних из здания, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена.
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капитолий, вашингтон (город), сша, в мире
20:04 19.07.2021 (обновлено: 23:03 19.07.2021)
В США вынесли первый тюремный срок за штурм Капитолия
Житель американского штата Флорида стал первым осужденным участником январского штурма Капитолия