https://ria.ru/20210719/ssha-1741859977.html

США заявили об отличиях российских и китайских хакеров

США заявили об отличиях российских и китайских хакеров - РИА Новости, 19.07.2021

США заявили об отличиях российских и китайских хакеров

Поведение России в киберсфере отличается от агрессивных действий правительства Китая, министерство госбезопасности которого Вашингтон обвиняет в прямой связи с... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T14:15

2021-07-19T14:15

2021-07-19T14:27

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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Поведение России в киберсфере отличается от агрессивных действий правительства Китая, министерство госбезопасности которого Вашингтон обвиняет в прямой связи с наемными хакерами, заявил высокопоставленный представитель американской администрации."С российской стороны, к вашему сведению, мы иногда видим людей, которые "подрабатывают по ночам". И мы видим, вы знаете, некоторые связи между российскими спецслужбами и отдельными лицами. Но такого рода использование министерством госбезопасности Китая хакеров на контракте для проведения несанкционированных киберопераций по всему миру - это особый случай", - заявил высокопоставленный представитель администрации.Он отметил, что подход администрации к ситуации с атакой на SolarWinds, приписываемой базирующимся в РФ хакерам, другой, неизменным остается только намерение защищать американский народ от злонамеренной киберактивности, независимо от того, кто несет за нее ответственность."Мы даем понять Китаю, что, пока эта безответственная, злонамеренная кибердеятельность будет продолжаться, она будет объединять страны по всему миру, которые все являются жертвами, продвигая сетевую защиту и кибербезопасность, работая вместе таким образом", - сказал чиновник.Западные страны регулярно обвиняют Россию и Китай в кибератаках, киберхищениях или их финансировании, Москва и Пекин отвергают все обвинения, называя их неприемлемыми. МИД КНР призвал международное сообщество совместно противостоять действиям США, которые ставят под угрозу глобальную кибербезопасность и нарушают международные правила. А РФ не раз призывала США к диалогу по кибербезопасности.Как заявляли ранее в МИД РФ, Москва направила США более 40 обращений по поводу кибератак на госструктуры и системы России, но ответа до нет, это неприемлемая, вредная позиция.

https://ria.ru/20210706/bayden-1739998819.html

https://ria.ru/20210702/khakery-1739524288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мид кнр, китай, сша, технологии, в мире