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США заявили об отличиях российских и китайских хакеров
США заявили об отличиях российских и китайских хакеров - РИА Новости, 19.07.2021
США заявили об отличиях российских и китайских хакеров
Поведение России в киберсфере отличается от агрессивных действий правительства Китая, министерство госбезопасности которого Вашингтон обвиняет в прямой связи с... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:15
2021-07-19T14:27
россия
мид кнр
китай
сша
технологии
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Поведение России в киберсфере отличается от агрессивных действий правительства Китая, министерство госбезопасности которого Вашингтон обвиняет в прямой связи с наемными хакерами, заявил высокопоставленный представитель американской администрации."С российской стороны, к вашему сведению, мы иногда видим людей, которые "подрабатывают по ночам". И мы видим, вы знаете, некоторые связи между российскими спецслужбами и отдельными лицами. Но такого рода использование министерством госбезопасности Китая хакеров на контракте для проведения несанкционированных киберопераций по всему миру - это особый случай", - заявил высокопоставленный представитель администрации.Он отметил, что подход администрации к ситуации с атакой на SolarWinds, приписываемой базирующимся в РФ хакерам, другой, неизменным остается только намерение защищать американский народ от злонамеренной киберактивности, независимо от того, кто несет за нее ответственность."Мы даем понять Китаю, что, пока эта безответственная, злонамеренная кибердеятельность будет продолжаться, она будет объединять страны по всему миру, которые все являются жертвами, продвигая сетевую защиту и кибербезопасность, работая вместе таким образом", - сказал чиновник.Западные страны регулярно обвиняют Россию и Китай в кибератаках, киберхищениях или их финансировании, Москва и Пекин отвергают все обвинения, называя их неприемлемыми. МИД КНР призвал международное сообщество совместно противостоять действиям США, которые ставят под угрозу глобальную кибербезопасность и нарушают международные правила. А РФ не раз призывала США к диалогу по кибербезопасности.Как заявляли ранее в МИД РФ, Москва направила США более 40 обращений по поводу кибератак на госструктуры и системы России, но ответа до нет, это неприемлемая, вредная позиция.
https://ria.ru/20210706/bayden-1739998819.html
https://ria.ru/20210702/khakery-1739524288.html
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россия, мид кнр, китай, сша, технологии, в мире
14:15 19.07.2021 (обновлено: 14:27 19.07.2021)
 
США заявили об отличиях российских и китайских хакеров

В США заявили, что поведение России в киберсфере отличается от агрессивных действий Китая

© U.S. Air Force / Maj. Christopher VasquezСотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак
© U.S. Air Force / Maj. Christopher Vasquez
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Поведение России в киберсфере отличается от агрессивных действий правительства Китая, министерство госбезопасности которого Вашингтон обвиняет в прямой связи с наемными хакерами, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
"С российской стороны, к вашему сведению, мы иногда видим людей, которые "подрабатывают по ночам". И мы видим, вы знаете, некоторые связи между российскими спецслужбами и отдельными лицами. Но такого рода использование министерством госбезопасности Китая хакеров на контракте для проведения несанкционированных киберопераций по всему миру - это особый случай", - заявил высокопоставленный представитель администрации.
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Он отметил, что подход администрации к ситуации с атакой на SolarWinds, приписываемой базирующимся в РФ хакерам, другой, неизменным остается только намерение защищать американский народ от злонамеренной киберактивности, независимо от того, кто несет за нее ответственность.
"Мы даем понять Китаю, что, пока эта безответственная, злонамеренная кибердеятельность будет продолжаться, она будет объединять страны по всему миру, которые все являются жертвами, продвигая сетевую защиту и кибербезопасность, работая вместе таким образом", - сказал чиновник.
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Западные страны регулярно обвиняют Россию и Китай в кибератаках, киберхищениях или их финансировании, Москва и Пекин отвергают все обвинения, называя их неприемлемыми. МИД КНР призвал международное сообщество совместно противостоять действиям США, которые ставят под угрозу глобальную кибербезопасность и нарушают международные правила. А РФ не раз призывала США к диалогу по кибербезопасности.
Как заявляли ранее в МИД РФ, Москва направила США более 40 обращений по поводу кибератак на госструктуры и системы России, но ответа до нет, это неприемлемая, вредная позиция.
 
РоссияМИД КНРКитайСШАТехнологииВ мире
 
 
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