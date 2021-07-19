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В Ливии сообщили о прибытии первой партии вакцины "Спутник Лайт"
В Ливии сообщили о прибытии первой партии вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 19.07.2021
В Ливии сообщили о прибытии первой партии вакцины "Спутник Лайт"
Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" прибыла в понедельник в аэропорт столицы Ливии Триполи, сообщил правительственный портал страны. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T19:02
2021-07-19T19:02
2021-07-19T19:02
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
коронавирус covid-19
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КАИР, 19 июл – РИА Новости. Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" прибыла в понедельник в аэропорт столицы Ливии Триполи, сообщил правительственный портал страны."Партия вакцины "Спутник Лайт" прибыла в аэропорт Майтига столицы Триполи", - сообщил портал в Facebook, ведущий трансляцию из воздушной гавани.По данным Национального центра по борьбе с заболеваниями, в Ливии зарегистрированы более 224 тысяч заболевших коронавирусом, скончались 3299 пациентов. Общее число привитых от коронавируса различными вакцинами превысило 490 тысяч.Власти Ливии 11 июля распорядились закрыть кафе и дома торжеств на две недели в рамках борьбы с коронавирусом, а 8 июля страна закрыла границы с Тунисом с той же целью.Вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которому также принадлежит разработка первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В отличие от нее, лайт-версия предполагает одно введение препарата.
https://ria.ru/20210626/vaktsina-1738722891.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вакцина "спутник лайт", коронавирус covid-19, ливия, в мире
В Ливии сообщили о прибытии первой партии вакцины "Спутник Лайт"
Первая партия вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт" прибыла в аэропорт столицы Ливии Триполи